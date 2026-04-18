ไรเดอร์โร่แจง หลังคลิปเตะไม้กั้นว่อนเน็ต ยันไม่มีปัญหาแลกบัตร ลั่น “ผมเสียหาย”
ไรเดอร์หัวร้อน เตะไม้กั้นทางเข้าหมู่บ้าน โร่แจง “ผมเสียหาย” ยันไม่มีปัญหาแลกบัตร แต่ รปภ.ที่นี่เคยทำบัตรหาย ลั่น คลิปที่ตัดมาแค่บางส่วน
จากกรณีที่เพจ เฮียขับรถ โพสต์คลิปนาที ไรเดอร์หัวร้อน เตะไม้กั้นทาง และข่มขู่เจ้าหน้าที่ รปภ. หลังถูกให้แลกบัตรก่อนเข้าไปส่งอาหารในหมู่บ้าน จึงเกิดความไม่พอใจก่อเหตุทำลายของตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด โหนกระแส ได้มีการเปิดเผยข้อความจาก ไรเดอร์หัวร้อน คนดังกล่าวที่ปรากฎในคลิปออกมาชี้แจงสาเหตุที่แท้จริงที่ต้องเตะไม้กั้นทาง ระบุว่า
“ผมเสียหายนะครับ ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องแลกบัตร รปภ.หมู่บ้านนี้ ทำใบขับขี่ผมหาย ผมยังไม่ได้ไปทำใหม่ และรอบนี้ผมก็มาแลกบัตร และได้มีการพูดบอกให้ รปภ. ถ่ายรูปบัตรประชาชนไว้ ผมไม่ให้ยึดบัตรประชาชน แต่ รปภ.ก็ยังยึดบัตรประชาชนผมไป พี่ลองคิดสักนิดนะครับ ถ้าคนไม่มีความรับผิดชอบ มันทำบัตรพี่หาย พี่ยังจะกล้าให้มันเอาบัตรพี่ไปเก็บอีกหรือไม่ ในคลิปที่ตัดมาก็ตัดมาแค่บางส่วน”
อ้างอิงจาก : honekrasae
