เปิดคำฟ้องฉบับเต็ม! โคเคน-คอร์รัปชัน สู่ปฏิบัติการเด็ดปีก “มาดูโร” หิ้วปีกขึ้นศาลนิวยอร์ก
สหรัฐฯ กางหลักฐานมัดอดีตผู้นำเวเนซุเอลาและภริยา ข้อหาร่วมมือแก๊งค้ายาระดับโลกส่งโคเคนนับพันตันเข้าอเมริกา แฉใช้ “รันเวย์ประธานาธิบดี” ขนยาเสพติดแลกสินบนมหาศาล
นาทีที่โลกต้องจารึกเมื่อ นายนิโคลัส มาดูโร อดีตประธานาธิบดีเวเนซูเอลา และภรรยา ซิเลีย ฟลอเรส ถูกคุมตัวถึงนครนิวยอร์กด้วยปฏิบัติการทางทหารที่อาจหาญที่สุดครั้งหนึ่งของสหรัฐ อเมริกา โดยคำฟ้องจากกระทรวงยุติธรรมที่เพิ่งถูกเปิดผนึกได้ฉายภาพเครือข่ายอาชญากรรมที่ซับซ้อนและอื้อฉาวที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ทั้งนี้สื่อต่างประเทศเปิดเผยว่า นายมาดูโรและครอบครัวต้องเผชิญกับข้อหาหลัก 4 กระทงที่ร้ายแรงถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต
- สมคบคิดก่อการร้ายยาเสพติด
- สมคบคิดนำเข้าโคเคนเข้าสู่สหรัฐฯ
- ครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด
- สมคบคิดครอบครองอาวุธร้ายแรงเพื่อสนับสนุนการค้ายา
คำฟ้องระบุว่า มาดูโรไม่ได้เป็นเพียงผู้นำประเทศ แต่ทำตัวเป็น “หัวหน้าแก๊งค้ายา” ในคราบรัฐบาล โดยร่วมมือกับกลุ่มก่อการร้ายและคาร์เทลระดับโลก เช่น “Sinaloa Cartel” และแก๊ง “Tren de Aragua” เพื่อเปลี่ยนเวเนซุเอลาให้เป็นทางผ่านของโคเคนปีละกว่า 250 ตัน
หลักฐานที่สะเทือนขวัญที่สุดในคำฟ้อง คือ การแฉว่า มาดูโรและภริยาอนุญาตให้ใช้โรงจอดเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดี เป็นจุดส่งออก “โคเคน” ครั้งละหลายร้อยกิโลกรัม นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งการให้มีการลักพาตัว-ทำร้ายร่างกาย และฆาตกรรมผู้ที่ขวางทางธุรกิจหรือติดค้างเงินค่ายาเสพติด รวมถึงการสั่งเก็บเจ้าพ่อค้ายารายย่อยในกรุงคารากัส
ภรรยาของนายมาดูโรยังถูกระบุว่า รับเงินสินบนจำนวนมหาศาลตั้งแต่ปี 2007 เพื่อจัดฉากให้พ่อค้ายารายใหญ่ได้พบกับผู้อำนวยการสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของเวเนซุเอลา โดยมีการตกลงจ่ายค่าผ่านทางเที่ยวบินละ 100,000 ดอลลาร์ (ราว 3 ล้านบาท) เพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ คำฟ้องยังอ้างถึงบันทึกเสียงในปี 2015 ของหลานชายแท้ๆ ของเธอที่ยอมรับว่า กำลังทำ “สงคราม” กับสหรัฐฯ และใช้บารมีของนายมาดูโร สามี ในการอำนวยความสะดวกให้ขบวนการค้ายาข้ามชาติ
ด้าน มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยืนยันว่า ปฏิบัติการบุกจับกุมครั้งนี้คือการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ร้ายข้ามแดนที่มีค่าหัวสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์ โดยกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่สนับสนุนกระทรวงยุติธรรมเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษในศาลอเมริกัน
ขณะนี้ นายมาดูโรถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำในบรูคลิน และมีกำหนดปรากฏตัวต่อหน้าศาลรัฐบาลกลางในแมนแฮตตันวันจันทร์นี้ (5 ม.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาคดีประวัติศาสตร์ที่จะเขย่าการเมืองโลกไปอีกนาน.
