ข่าว

เปิดพฤติการณ์ “อัจฉริยะ” และพวก คดีกรรโชกทรัพย์อดีต ผกก.ตม. 2.5 ล้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 09:59 น.
เปิดพฤติการณ์ อัจฉริยะ พร้อมพวกรวม 6 คน คดีกรรโชกทรัพย์อดีต ผกก.ตม. 2.5 ล้าน เรียกเงินล้านแลกกับการยุติไลฟ์สดโจมตี

จากกรณีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าจับกุม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ภายในร้านอาหารย่านริมคลองประปา ถนนพระรามหก ตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดมีรายงานผลสอบสวนระบุว่าคดีดังกล่าว มี นายอัจฉริยะ พร้อมพวก ร่วมกันกรรโชกเงิน พ.ต.อ.วัชรพล ผกก.3 บช.สตม. จำนวน 2.5 ล้านบาท นั้น เบื้องต้นมีการออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ราย

สำหรับแผนประทุษกรรมของกลุ่มผู้ต้องหา พบว่ามีการทำกันเป็นขบวนการ เริ่มจากนายอัจฉริยะ ไลฟ์สดพูดโจมตีผู้เสียหาย เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนให้ พ.ต.อ.กวินศักดิ์ ซึ่งอดีตเคยรับราชการอยู่ใน บช.สตม. รวมถึงเป็นเพื่อนร่วมรุ่น นรต.52 กับผู้เสียหายเข้าไปเจรจาพูดคุย อ้างว่าสามารถประสานเจรจายุติเรื่องราวกับนายอัจฉริยะได้ เนื่องจาก พ.ต.อ.กวินศักดิ์ รู้จักกับนายอัจฉริยะเป็นการส่วนตัว ก่อนที่ พ.ต.อ.กวินศักดิ์ จะได้ไปนัดเจอกับนายอัจฉริยะและเป็นที่มาของการเริ่มขบวนการ

โดยนายอัจฉริยะ ได้ให้บุคคล 3 คน คือ พ.ต.อ.กวินศักดิ์, น.ส.วิภาดา ทนายความส่วนตัวของนายอัจฉริยะ และ ส.อ.สิทธิชัย คนขับรถของนายอัจฉริยะ มาเจอกับผู้เสียหาย คือ พ.ต.อ.วัชรพล

โดยครั้งแรกมีการเรียกเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อแลกกับการยุติไลฟ์สดโจมตี แต่การเจรจาครั้งแรกยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ ทั้งหมดจึงแยกย้ายกันกลับไป

จากนั้นไม่นาน น.ส.วิภาดา ก็ได้โทรศัพท์ติดต่อไปหา พ.ต.อ.วัชรพล ผู้เสียหาย อีกครั้ง พร้อมกับข่มขู่ด้วยข้อเสนอที่หนักขึ้น และมีการเรียกเงินเพิ่มเป็น 2.5 ล้านบาท จากนั้นจึงได้นัดหมายเจรจากันเป็นครั้งที่ 2 โดยให้ทั้ง 3 คนเดิมไปคุยกับผู้เสียหาย ซึ่งรอบนี้ตกลงกันได้ ผู้เสียหายยอมจ่ายเงิน 2.5 ล้านบาท จากนั้นมีการนัดหมายรับเงิน โดยทั้ง 3 คนเป็นคนไปรับเงินเช่นเดิม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

31 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ปลื้ม Moody’s ปรับความน่าเชื่อถือไทย มีเสถียรภาพเชื่อมั่นเศรษฐกิจ

5 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! ศาลพิพากษา จำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฉ้อโกง-พ.ร.บ.เช็ค

9 นาที ที่แล้ว
น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก &quot;มดดำ&quot; แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม ข่าวดารา

น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก “มดดำ” แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เตรียมเข้าหารือ ปธน.เมียนมา ถกเรื่องฝุ่น PM 2.5-ปัญหาชายแดน

29 นาที ที่แล้ว
สาวเล่าอุทาหรณ์ตาขวาบอดสนิทเพราะใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำจนติดเชื้อป ข่าวต่างประเทศ

สาวร่ำไห้ ใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำ ตาบอดสนิท ซ้ำหมอวินิจฉัยพลาด ทำเชื้อลุกลาม

31 นาที ที่แล้ว
กองปราบ ฝากขัง &quot;อัจฉริยะ&quot; พร้อมพวก 6 คน คดีรีดเงิน 2.5 ล้าน แลกไม่แฉคดีจีนเทา ข่าว

กองปราบ ฝากขัง “อัจฉริยะ” พร้อมพวก 6 คน คดีรีดเงิน 2.5 ล้าน แลกไม่แฉคดีจีนเทา

32 นาที ที่แล้ว
หนุ่มจีนเมาหนัก บีบก้นสาวไทย หน้าผับพัทยา คลั่งอาละวาด เจอการ์ดจัดหนักเลือดอาบ ข่าว

หนุ่มจีนเมา บีบก้นสาวไทยหน้าผับพัทยา คลั่งอาละวาด เจอการ์ดรวบจนเลือดอาบ

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เลื่อนแถลงใหญ่ ความคืบหน้าคดี 44 สส. ลงชื่อแก้ ม.112

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำนานมาธาดอร์เจ็บหนัก ถูกกระทิงเสียบ ต้องผ่าตัดซ่อมแซมผนังทวาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงคนขับรถหื่น จ้องจะลวนลาม สาวโรงงานคารถ เจ้าตัวปัดบอกไม่มีอะไร ข่าว

ชัดมาก! ลุงคนขับรถหื่น จ้องจะลวนลาม สาวโรงงานคารถ เจ้าตัวปัดบอกไม่มีอะไร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ Claudia Doumit นักแสดง The Boys แต่งงาน Jack Quaid ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป claudia doumit แต่งงานนักแสดง The Boys ย้อนเส้นทางรัก พบกันในกอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้หรือไม่ เกิดก่อนปี 2450 ไม่มีสูติบัตร บนแอป ThaiD แก้ยังไงได้บ้าง ข่าว

รู้หรือไม่ เกิดก่อนปี 2540 ไม่มีสูติบัตร บนแอป ThaiD แก้ยังไงได้บ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดพฤติการณ์ “อัจฉริยะ” และพวก คดีกรรโชกทรัพย์อดีต ผกก.ตม. 2.5 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหมาะสมหรือไม่? หนูน้อยกระดก 40 ดีกรี ผู้ใหญ่ถ่ายคลิป-ส่งเสียงเชียร์ ชาวเน็ตสวดยับมีแม่เมื่อพร้อม ข่าว

สิ้นคิด! หนูน้อยกระดก 40 ดีกรี ผู้ใหญ่ถ่ายคลิป-ส่งเสียงเชียร์ ชาวเน็ตสวดยับ “มีแม่เมื่อพร้อม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนชมฝนดาวตกไลริดส์ คืนนี้ 22 เม.ย. เช็กเวลาและพิกัดดูดาว ข่าว

ชวนดู ฝนดาวตกไลริดส์ คืนนี้ 22 เม.ย. สว่างวาบทั่วฟ้า เช็กเวลา-พิกัดดูดาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อดุลย์-ซาบีดา” ร่วมพิธีรำลึกวีรชนผู้กล้า เหตุปะทะชายแดน ที่ปราสาทตาควาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียให้โอกาสผัวทั้งที่ถูกซ้อมอ่วม หวังปรับปรุงตัวเพื่อครอบครัว ข่าว

คดีพลิก! เมียให้โอกาสผัว ซ้อมน่วมทั้งที่อุ้มลูก หวังให้กลับตัว รักษาครอบครัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษผ่านร่างกฎหมายประวัติศาสตร์ แบนบุหรี่ กับเยาวชนเกิดหลังปี 52

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“นิติพล ผิวเหมาะ” ประกาศลาออก พรรคประชาชน ย้ำพร้อมร่วมงานทุกฝ่าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ คุณพ่อ ของ ลิฟท์ สุพจน์ เสียชีวิต ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม บันเทิง

เปิดสาเหตุ คุณพ่อ ของ ลิฟท์ สุพจน์ เสียชีวิต ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” เตือน สส.พรรค อย่าทำตัวเป็นอินฟลู ขอให้เน้นแก้ปัญหาช่วยประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฉาวอิตาลี! รวบเจ้าของบริษัทค้าประเวณี นักบอล-นักแข่งรถ F1 ใช้บริการเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ณัฐวุฒิ” โพสต์ซึ้ง ร่วมโต๊ะอาหารกับ “อิ๊งค์-ดร.เชน” ทีมเพื่อไทยยังมีกันและกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “หมอปราเสริฐ” เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ-บางกอกแอร์เวย์ส อายุ 93 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แก้ปัญหาดูกราฟซับซ้อนด้วย Autochartist กับ Traders Hub บน FP Markets เพื่อลดข้อผิดพลาด รู้วิธีเทรดอย่างแม่นยำ

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569

“อนุทิน” ปลื้ม Moody’s ปรับความน่าเชื่อถือไทย มีเสถียรภาพเชื่อมั่นเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569

ด่วน! ศาลพิพากษา จำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฉ้อโกง-พ.ร.บ.เช็ค

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก &quot;มดดำ&quot; แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม

น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก “มดดำ” แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
Back to top button