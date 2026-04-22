เปิดพฤติการณ์ “อัจฉริยะ” และพวก คดีกรรโชกทรัพย์อดีต ผกก.ตม. 2.5 ล้าน
เปิดพฤติการณ์ อัจฉริยะ พร้อมพวกรวม 6 คน คดีกรรโชกทรัพย์อดีต ผกก.ตม. 2.5 ล้าน เรียกเงินล้านแลกกับการยุติไลฟ์สดโจมตี
จากกรณีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าจับกุม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ภายในร้านอาหารย่านริมคลองประปา ถนนพระรามหก ตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดมีรายงานผลสอบสวนระบุว่าคดีดังกล่าว มี นายอัจฉริยะ พร้อมพวก ร่วมกันกรรโชกเงิน พ.ต.อ.วัชรพล ผกก.3 บช.สตม. จำนวน 2.5 ล้านบาท นั้น เบื้องต้นมีการออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ราย
สำหรับแผนประทุษกรรมของกลุ่มผู้ต้องหา พบว่ามีการทำกันเป็นขบวนการ เริ่มจากนายอัจฉริยะ ไลฟ์สดพูดโจมตีผู้เสียหาย เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนให้ พ.ต.อ.กวินศักดิ์ ซึ่งอดีตเคยรับราชการอยู่ใน บช.สตม. รวมถึงเป็นเพื่อนร่วมรุ่น นรต.52 กับผู้เสียหายเข้าไปเจรจาพูดคุย อ้างว่าสามารถประสานเจรจายุติเรื่องราวกับนายอัจฉริยะได้ เนื่องจาก พ.ต.อ.กวินศักดิ์ รู้จักกับนายอัจฉริยะเป็นการส่วนตัว ก่อนที่ พ.ต.อ.กวินศักดิ์ จะได้ไปนัดเจอกับนายอัจฉริยะและเป็นที่มาของการเริ่มขบวนการ
โดยนายอัจฉริยะ ได้ให้บุคคล 3 คน คือ พ.ต.อ.กวินศักดิ์, น.ส.วิภาดา ทนายความส่วนตัวของนายอัจฉริยะ และ ส.อ.สิทธิชัย คนขับรถของนายอัจฉริยะ มาเจอกับผู้เสียหาย คือ พ.ต.อ.วัชรพล
โดยครั้งแรกมีการเรียกเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อแลกกับการยุติไลฟ์สดโจมตี แต่การเจรจาครั้งแรกยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ ทั้งหมดจึงแยกย้ายกันกลับไป
จากนั้นไม่นาน น.ส.วิภาดา ก็ได้โทรศัพท์ติดต่อไปหา พ.ต.อ.วัชรพล ผู้เสียหาย อีกครั้ง พร้อมกับข่มขู่ด้วยข้อเสนอที่หนักขึ้น และมีการเรียกเงินเพิ่มเป็น 2.5 ล้านบาท จากนั้นจึงได้นัดหมายเจรจากันเป็นครั้งที่ 2 โดยให้ทั้ง 3 คนเดิมไปคุยกับผู้เสียหาย ซึ่งรอบนี้ตกลงกันได้ ผู้เสียหายยอมจ่ายเงิน 2.5 ล้านบาท จากนั้นมีการนัดหมายรับเงิน โดยทั้ง 3 คนเป็นคนไปรับเงินเช่นเดิม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: