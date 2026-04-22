พนักงานสุดซวย หลังรวบ “อัจฉริยะ” คาโต๊ะอาหาร ชิ่งหนีทิ้งบิล 2 พัน ต้องควักจ่ายแทน
พนักงานสุดซวย หลังรวบตัว “อัจฉริยะ” คาร้านอาหารย่านพระราม 6 ลุกหนีชิ่งบิล 2,420 บาท สุดท้ายต้องควักเนื้อจ่ายแทน
จากกรณที่มีการจับกุม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พร้อมพวกอีก 6 ราย ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านพระราม 6 ในคดีกรรโชกทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา
เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้เปิดเผยเรื่องราวหลังจากที่ นายอัจฉริยะ พร้อมกับพวกถูกควบคุมตัว โดยระบุว่า “กลายเป็นประเด็นทันที หลังมีคลิปตำรวจเข้าจับ “อัจฉริยะ” ถึงในร้านอาหาร ตอนกำลังนั่งกินอาหารกับเพื่อนรวม 4 คน สั่งอาหารไปหลายอย่าง รวมบิลประมาณ 2,420 บาท
จังหวะนั้นพนักงานกำลังจะทยอยเสิร์ฟอาหารเพิ่ม แต่ตำรวจก็เข้ามาแสดงหมายจับถึงโต๊ะ ก่อนพาตัวออกไปทันที ทำให้เพื่อนที่มาด้วยก็ลุกออกจากร้านไปทั้งหมดแบบไม่ได้แตะอาหาร
ปัญหามันมาอยู่ตรงนี้…อาหารทำเสร็จแล้ว แต่ไม่มีใครจ่าย ตามกฎของร้าน ถ้าลูกค้าสั่งแล้วไม่จ่าย คนรับออเดอร์กับแคชเชียร์ต้องรับผิดชอบเอง สุดท้ายเลยกลายเป็นว่าพนักงานต้องควักเงินจ่ายแทน ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องคดีเลย ฝั่งพนักงานบางคนถึงกับโอดเพราะเป็นเงินจำนวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงที่ได้
งานนี้เลยเกิดเสียงวิจารณ์สองฝั่ง โดยมุมหนึ่งมองว่า “ยังไงก็ต้องไปเก็บเงินจากคนสั่ง ไม่ใช่ให้พนักงานรับกรรม” อีกมุมหนึ่งบอกว่า “เป็นเหตุสุดวิสัย แต่การเข้าจับก็ควรมีการจัดการเรื่องบิลให้ชัดเจนกว่านี้””
