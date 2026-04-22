คู่รักจัดหนักบนยอดเขา 2,600 เมตร นึกว่าลับตาคน ที่ไหนได้กล้องไลฟ์สดจับภาพชัด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 04:45 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 16:56 น.
นาทีเสียว กลางหิมะบนยอดเขาฟูลฮอร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อคู่รักนักปีนเขาเผลอใจเปิดศึกรักกลางแจ้ง ท่ามกลางวิวพาโนรามา โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเป็นดาราหน้ากล้องผ่านเว็บแคมพยากรณ์อากาศที่ส่งสัญญาณสดไปทั่วโลก

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน คู่รักคู่หนึ่งตัดสินใจแสดงความรักอย่างเร่าร้อนบนยอดเขาฟูลฮอร์น (Faulhorn) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ระดับความสูงกว่า 2,681 เมตรเหนือน้ำทะเล โดยทั้งคู่เข้าใจผิดคิดว่าพื้นที่ดังกล่าวปลอดผู้คนและเป็นส่วนตัว แต่กลับถูกกล้องวงจรปิดสำหรับรายงานสภาพอากาศบันทึกภาพและถ่ายทอดสด (Live Stream) ไปทั่วอินเทอร์เน็ต

ช่วงบ่ายวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา คู่รักนักปีนเขาเดินทางขึ้นถึงระเบียงของโรงแรมฟูลฮอร์น ซึ่งตั้งอยู่เหนือเมืองกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) โดยโรงแรมดังกล่าวยังอยู่ในช่วงปิดให้บริการเนื่องจากมีหิมะปกคลุม จะมีกำหนดจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 20 มิถุนายน

ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาเบอร์นีสโอเบอร์ลันด์และทะเลสะสาบเบรียนซ์ที่เงียบสงบ ทั้งคู่เริ่มถอดชุดปีนเขาและเริ่มกิจกรรมทางเพศบนระเบียงโรงแรมนานกว่า 10 นาที

โป๊ะแตกเพราะเว็บแคม สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือ บนหลังคาโรงแรมมีกล้องเครือข่ายพยากรณ์อากาศของบริษัท Roundshot ติดตั้งอยู่ ซึ่งทำงานแบบ 24 ชั่วโมงเพื่อส่งภาพสดให้คนทั่วโลกตรวจสอบสภาพหิมะ

ชาวเน็ตอึ้ง “ไม่หนาวเหรอ?”

ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตรายหนึ่งที่บังเอิญเข้าไปเช็กสภาพหิมะในวันนั้นเล่าว่า “ตอนแรกผมหัวเราะออกมาเลย แต่หลังจากนั้นก็เริ่มสงสัยว่า บนนั้นมันไม่หนาวเหรอ?” เพราะสภาพอากาศบนยอดเขาสูงระดับนั้นมักจะมีอุณหภูมิต่ำมาก แต่คู่รักคู่นี้กลับดูไม่สะทกสะท้าน หลังจบกิจกรรมก็สวมชุดปีนเขาแล้วเดินลงเขาไปตามปกติ โดยไม่รู้เลยว่าภาพของพวกเขาถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้ว

ทางบริษัท Roundshot ผู้ดูแลกล้องดังกล่าวระบุว่า กล้องรุ่นนี้มีระบบเบลอภาพใบหน้าบุคคลโดยอัตโนมัติเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ดังนั้นตัวตนของคู่รักคู่นี้จึงไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

ทันทีที่ผู้ดูแลระบบทราบเรื่อง ภาพบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกลบออกจากฐานข้อมูลทันที

แม้ภาพระดับ 18+ แบบนี้จะหาดูได้ยาก แต่ทางบริษัทระบุว่าบ่อยครั้งมักจะเห็นนักท่องเที่ยวมาทำท่าทางตลกๆ หรือแกล้งกล้องวงจรปิดอยู่เป็นประจำ เป็นอุทาหรณ์อย่างดีสำหรับนักท่องเที่ยวว่า ในยุคปัจจุบัน “พื้นที่ลับตาคน” ในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอาจไม่มีอยู่จริง เพราะกล้องเว็บแคมพยากรณ์อากาศถูกติดตั้งอยู่แทบทุกยอดเขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักปีนเขาคนอื่นๆ นั่นเอง

ดวงวันนี้ 23 4 69 ดูดวง

2 ราศี ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว แก้ปัญหาเฉียบขาด จนคนยอมรับ

42 วินาที ที่แล้ว
คู่รักจัดหนักบนยอดเขา 2,600 เมตร นึกว่าลับตาคน ที่ไหนได้กล้องไลฟ์สดจับภาพชัด

คู่รักจัดหนักบนยอดเขา 2,600 เมตร นึกว่าลับตาคน ที่ไหนได้กล้องไลฟ์สดจับภาพชัด

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศพสาวเปลือยกายกลางป่าบิ๊กเซอร์ รอยรัดคอ มีแววคดีพลิก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับเจ้าของเพจดัง หลอกสาว 18 แคสติ้ง ถ่ายโป๊ แลกเงิน 200 เหยื่ออื้อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีระทึก! เสือโคร่ง กระโจนใส่คนดู หลังตาข่ายนิรภัยถล่มกลางโชว์ คนดูวิ่งหนีตายจ้าละหวั่น ข่าว

คลิปนาที! เสือโคร่ง กระโจนใส่คนดู หลังตาข่ายนิรภัยถล่มกลางโชว์ วิ่งหนีตายจ้าละหวั่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69 ข่าว

พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขทะเบียนรถ แดนนี่ ศรีภิญโญ อีกหนึ่งสมบัติสุดรัก ใช้รับ-ส่งลูกสาวทุกวัน เลขเด็ด

ส่องเลขทะเบียนรถ แดนนี่ ศรีภิญโญ อีกหนึ่งสมบัติสุดรัก ใช้รับ-ส่งลูกสาวทุกวัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 22/4/69 ผลสลากพัฒนา 22 เมษายน 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 22/4/69 ผลสลากพัฒนา 22 เมษายน 2569

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีนงวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีนงวด 2 พ.ค. 69 สรุปเลขเด่น 4 ตัว รับหวยวันแรงงาน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา ให้ประกัน “อัจฉริยะ” วงเงิน 4 แสน พร้อมสั่งห้ามยุ่งพยานหลักฐาน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง งัดภาพดาวเทียมแฉ กัมพูชา เปลี่ยนเส้นทางน้ำ รุกล้ำดินแดนไทย ข่าว

โอ้โห! เพจดัง งัดภาพดาวเทียมแฉ กัมพูชา เปลี่ยนเส้นทางน้ำ รุกล้ำดินแดนไทย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข่าวการเมือง

ด่วน ฝ่ายค้านแพ้โหวต ตั้งคณะ กมธ. ศึกษาสภาพอากาศ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส. ซื้ออาหารกินเองวันแรกที่ห้องอาหารสภา ข่าวการเมือง

สส. แห่รีวิวซื้อข้าวกินเองวันแรก เห็นราคาแล้วอึ้ง จ่ายแค่นี้ก็อิ่มท้อง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ควักเงินส่วนตัว 1 แสน จ่ายค่าดูแลหมาปอม &quot;น้องกะทิ&quot; แทนเจ้าของ ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” ควักเงินส่วนตัว 1 แสน จ่ายค่าดูแลหมาปอม “น้องกะทิ” แทนเจ้าของ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดแชท ท็อป Lazyloxy ทักอ้อนขอกอดหลังเห็นชุดชั้นใน บันเทิง

เปิดวาร์ปชุด เบียร์ เดอะวอยซ์ แฟนเก่าทักอ้อนขอกอด อวดผิวขาวเนียน ทำใจสั่น

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถคืออะไร มีกี่ประเภท เลือกแบบไหนให้คุ้มค่า เศรษฐกิจ

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถคืออะไร มีกี่ประเภท เลือกแบบไหนให้คุ้มค่า

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก พลอย หอวัง กับ เต Three Man Down รักต่างวัย 9 ปีจนถึงแต่งงาน บันเทิง

เส้นทางรัก พลอย หอวัง กับ เต Three Man Down รักต่างวัย 9 ปีจนถึงแต่งงาน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย &quot;ห้ามสูบบุหรี่&quot; ข่าว

มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย “ห้ามสูบบุหรี่”

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตร.ภูเก็ตเข้าสอบ นักท่องเที่ยวเล่นพาราเซล ร่วงตกน้ำเชือกขาดกลางอากาศ (คลิป)

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ! กระเป๋ารถเมล์ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย ข่าว

แฉ! กระเป๋ารถเมล์ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยหนุ่ม 19 ปี ถูกรุ่นพี่ซ้อมกะโหลกยุบ ข่าว

หดหู่! หนุ่ม 19 ถูกรุ่นพี่รุมยำปางตาย นอนโคม่า สมองบวม-กะโหลกยุบ ไร้ความรู้สึก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานสุดซวย หลังรวบ &quot;อัจฉริยะ&quot; คาโต๊ะอาหาร ชิ่งหนีทิ้งบิล 2 พัน ต้องควักจ่ายแทน ข่าว

พนักงานสุดซวย หลังรวบ “อัจฉริยะ” คาโต๊ะอาหาร ชิ่งหนีทิ้งบิล 2 พัน ต้องควักจ่ายแทน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แมงปอ ชลธิชา ฟาดแรง! ใจแคบโดยสันดาน-เสร่อ วงตลกแห่คอมเมนต์ ชาวเน็ตจับโยงสนั่น

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าเสียหายหนัก ขณะกำลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรักษ์ และ ทนายธรรมราช ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังถูกสั่งจำคุก ข่าวดารา

ทนายรักษ์ ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังโดนคุก 2 ปี ลั่น ไม่ได้แพ้ทุกคดี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดวงวันนี้ 23 4 69

2 ราศี ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว แก้ปัญหาเฉียบขาด จนคนยอมรับ

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69

พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
ส่องเลขทะเบียนรถ แดนนี่ ศรีภิญโญ อีกหนึ่งสมบัติสุดรัก ใช้รับ-ส่งลูกสาวทุกวัน

ส่องเลขทะเบียนรถ แดนนี่ ศรีภิญโญ อีกหนึ่งสมบัติสุดรัก ใช้รับ-ส่งลูกสาวทุกวัน

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
หวยลาววันนี้ 22/4/69 ผลสลากพัฒนา 22 เมษายน 2569

หวยลาววันนี้ 22/4/69 ผลสลากพัฒนา 22 เมษายน 2569

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
