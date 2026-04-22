คู่รักจัดหนักบนยอดเขา 2,600 เมตร นึกว่าลับตาคน ที่ไหนได้กล้องไลฟ์สดจับภาพชัด
นาทีเสียว กลางหิมะบนยอดเขาฟูลฮอร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อคู่รักนักปีนเขาเผลอใจเปิดศึกรักกลางแจ้ง ท่ามกลางวิวพาโนรามา โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเป็นดาราหน้ากล้องผ่านเว็บแคมพยากรณ์อากาศที่ส่งสัญญาณสดไปทั่วโลก
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน คู่รักคู่หนึ่งตัดสินใจแสดงความรักอย่างเร่าร้อนบนยอดเขาฟูลฮอร์น (Faulhorn) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ระดับความสูงกว่า 2,681 เมตรเหนือน้ำทะเล โดยทั้งคู่เข้าใจผิดคิดว่าพื้นที่ดังกล่าวปลอดผู้คนและเป็นส่วนตัว แต่กลับถูกกล้องวงจรปิดสำหรับรายงานสภาพอากาศบันทึกภาพและถ่ายทอดสด (Live Stream) ไปทั่วอินเทอร์เน็ต
ช่วงบ่ายวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา คู่รักนักปีนเขาเดินทางขึ้นถึงระเบียงของโรงแรมฟูลฮอร์น ซึ่งตั้งอยู่เหนือเมืองกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) โดยโรงแรมดังกล่าวยังอยู่ในช่วงปิดให้บริการเนื่องจากมีหิมะปกคลุม จะมีกำหนดจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 20 มิถุนายน
ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาเบอร์นีสโอเบอร์ลันด์และทะเลสะสาบเบรียนซ์ที่เงียบสงบ ทั้งคู่เริ่มถอดชุดปีนเขาและเริ่มกิจกรรมทางเพศบนระเบียงโรงแรมนานกว่า 10 นาที
โป๊ะแตกเพราะเว็บแคม สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือ บนหลังคาโรงแรมมีกล้องเครือข่ายพยากรณ์อากาศของบริษัท Roundshot ติดตั้งอยู่ ซึ่งทำงานแบบ 24 ชั่วโมงเพื่อส่งภาพสดให้คนทั่วโลกตรวจสอบสภาพหิมะ
ชาวเน็ตอึ้ง “ไม่หนาวเหรอ?”
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตรายหนึ่งที่บังเอิญเข้าไปเช็กสภาพหิมะในวันนั้นเล่าว่า “ตอนแรกผมหัวเราะออกมาเลย แต่หลังจากนั้นก็เริ่มสงสัยว่า บนนั้นมันไม่หนาวเหรอ?” เพราะสภาพอากาศบนยอดเขาสูงระดับนั้นมักจะมีอุณหภูมิต่ำมาก แต่คู่รักคู่นี้กลับดูไม่สะทกสะท้าน หลังจบกิจกรรมก็สวมชุดปีนเขาแล้วเดินลงเขาไปตามปกติ โดยไม่รู้เลยว่าภาพของพวกเขาถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้ว
ทางบริษัท Roundshot ผู้ดูแลกล้องดังกล่าวระบุว่า กล้องรุ่นนี้มีระบบเบลอภาพใบหน้าบุคคลโดยอัตโนมัติเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ดังนั้นตัวตนของคู่รักคู่นี้จึงไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
ทันทีที่ผู้ดูแลระบบทราบเรื่อง ภาพบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกลบออกจากฐานข้อมูลทันที
แม้ภาพระดับ 18+ แบบนี้จะหาดูได้ยาก แต่ทางบริษัทระบุว่าบ่อยครั้งมักจะเห็นนักท่องเที่ยวมาทำท่าทางตลกๆ หรือแกล้งกล้องวงจรปิดอยู่เป็นประจำ เป็นอุทาหรณ์อย่างดีสำหรับนักท่องเที่ยวว่า ในยุคปัจจุบัน “พื้นที่ลับตาคน” ในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอาจไม่มีอยู่จริง เพราะกล้องเว็บแคมพยากรณ์อากาศถูกติดตั้งอยู่แทบทุกยอดเขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักปีนเขาคนอื่นๆ นั่นเอง
