ศพสาวเปลือยกายกลางป่าบิ๊กเซอร์ รอยรัดคอ มีแววคดีพลิก
คดีลึกลับของ โจแอนนา ชีลด์ส (Joanna Shields) หญิงสาววัย 37 ปี ที่ถูกพบเสียชีวิตในสภาพเปลือยกายกลางป่าบิ๊กเซอร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีความคืบหน้าใหม่ หลังตำรวจออกมาเปิดเผยว่า รอยประหลาดบริเวณลำคอของเธอไม่ใช่รอยถูกรัดอย่างที่หลายคนสงสัย แต่เป็นรอยกัดจากแมลง
ศพของ โจแอนนา ชีลด์ส ถูกพบในแอ่งน้ำบริเวณเส้นทางเดินป่า Pine Ridge Trail ใกล้กับน้ำพุร้อน Sykes Hot Springs เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ผู้หญิงวัย 37 ปีรายนี้มีแผลฉีกที่ศีรษะ ส่วนกลุ่มนักเดินป่าที่พบศพยืนยันว่า เห็นรอยน่าสงสัยบริเวณลำคอ
แต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตำรวจออกมาปฏิเสธข้อสันนิษฐานที่ว่าเธอถูกบีบคอ พร้อมแจงว่ารอยดังกล่าวน่าจะเกิดจากการถูกมดกัด
อันเดรส โรซาส โฆษกสำนักงานนายอำเภอ ให้สัมภาษณ์กับสถานี KSBW ว่า ในคดีนี้ผู้เสียชีวิตมีบาดแผลที่สอดคล้องกับลักษณะบาดแผลจากแมลงกัด สิ่งที่นักเดินป่าเข้าใจในตอนแรกจึงไม่ตรงกับความเป็นจริง รอยที่พบเป็นผลจากแมลง ไม่ใช่การถูกทำร้าย
หากมีสัญญาณชัดเจนของการเสียชีวิต ทางเจ้าหน้าที่คงสามารถสรุปสาเหตุได้ตั้งแต่ต้นแล้ว แต่ในคดีนี้ แพทย์ผู้ชันสูตรต้องรอผลตรวจพิษวิทยาจากห้องแล็บก่อนจึงจะสรุปสาเหตุการตายได้
ก่อนหน้านี้ คลอเดีย โรบินสัน พี่สาวของ โจแอนนา ออกมายืนยันข่าวการเสียชีวิตของน้องสาวว่าเป็นเหตุการณ์น่าเศร้าที่ทุกคนในครอบครัวกำลังพยายามทำใจยอมรับ
คลอเดียกล่าวว่า โจแอนนา เป็นคนร่าเริงสดใส เต็มไปด้วยความสุขกับชีวิตของตัวเอง การจากไปของเธอสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับคนจำนวนมากที่เคยรู้จัก เธอยังยกคำพูดของ เรเชล น้องสาวอีกคนที่บอกว่า นี่คือความเศร้าที่หนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมา
โจแอนนา เป็นนักสเก็ตบอร์ดตัวยงและทำงานในวงการสเก็ตบอร์ด เจฟฟ์ แอนนิง เจ้าของร้าน Evolve Skateboards อดีตที่ทำงานของเธอ เล่าถึงเธอว่าเป็นคนที่มีพลังล้นเหลือ มีแพสชัน ใจดี นึกถึงคนอื่นก่อนเสมอ
เจฟฟ์ยังเสริมว่า โจแอนนา เป็นนักสเก็ตที่เก่ง ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง เธอต้องการผลักดันวงการสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าในกลุ่มผู้หญิงให้เติบโตขึ้น จึงทำงานหลายอย่างเพื่อสนับสนุนเรื่องนี้
ขณะนี้ตำรวจยังคงสืบสวนคดีต่อไป โดยรอผลตรวจพิษวิทยาเพื่อระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 6-8 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ระบุว่าคดีนี้ยังถือว่าน่าสงสัย แต่ไม่ใช่คดีฆาตกรรม ทั้งยังยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามต่อประชาชนในพื้นที่
