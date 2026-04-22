ข่าวต่างประเทศ

ศพสาวเปลือยกายกลางป่าบิ๊กเซอร์ รอยรัดคอ มีแววคดีพลิก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 02:16 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 10:19 น.
50

คดีลึกลับของ โจแอนนา ชีลด์ส (Joanna Shields) หญิงสาววัย 37 ปี ที่ถูกพบเสียชีวิตในสภาพเปลือยกายกลางป่าบิ๊กเซอร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีความคืบหน้าใหม่ หลังตำรวจออกมาเปิดเผยว่า รอยประหลาดบริเวณลำคอของเธอไม่ใช่รอยถูกรัดอย่างที่หลายคนสงสัย แต่เป็นรอยกัดจากแมลง

ศพของ โจแอนนา ชีลด์ส ถูกพบในแอ่งน้ำบริเวณเส้นทางเดินป่า Pine Ridge Trail ใกล้กับน้ำพุร้อน Sykes Hot Springs เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ผู้หญิงวัย 37 ปีรายนี้มีแผลฉีกที่ศีรษะ ส่วนกลุ่มนักเดินป่าที่พบศพยืนยันว่า เห็นรอยน่าสงสัยบริเวณลำคอ

แต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตำรวจออกมาปฏิเสธข้อสันนิษฐานที่ว่าเธอถูกบีบคอ พร้อมแจงว่ารอยดังกล่าวน่าจะเกิดจากการถูกมดกัด

อันเดรส โรซาส โฆษกสำนักงานนายอำเภอ ให้สัมภาษณ์กับสถานี KSBW ว่า ในคดีนี้ผู้เสียชีวิตมีบาดแผลที่สอดคล้องกับลักษณะบาดแผลจากแมลงกัด สิ่งที่นักเดินป่าเข้าใจในตอนแรกจึงไม่ตรงกับความเป็นจริง รอยที่พบเป็นผลจากแมลง ไม่ใช่การถูกทำร้าย

หากมีสัญญาณชัดเจนของการเสียชีวิต ทางเจ้าหน้าที่คงสามารถสรุปสาเหตุได้ตั้งแต่ต้นแล้ว แต่ในคดีนี้ แพทย์ผู้ชันสูตรต้องรอผลตรวจพิษวิทยาจากห้องแล็บก่อนจึงจะสรุปสาเหตุการตายได้

ก่อนหน้านี้ คลอเดีย โรบินสัน พี่สาวของ โจแอนนา ออกมายืนยันข่าวการเสียชีวิตของน้องสาวว่าเป็นเหตุการณ์น่าเศร้าที่ทุกคนในครอบครัวกำลังพยายามทำใจยอมรับ

คลอเดียกล่าวว่า โจแอนนา เป็นคนร่าเริงสดใส เต็มไปด้วยความสุขกับชีวิตของตัวเอง การจากไปของเธอสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับคนจำนวนมากที่เคยรู้จัก เธอยังยกคำพูดของ เรเชล น้องสาวอีกคนที่บอกว่า นี่คือความเศร้าที่หนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมา

โจแอนนา เป็นนักสเก็ตบอร์ดตัวยงและทำงานในวงการสเก็ตบอร์ด เจฟฟ์ แอนนิง เจ้าของร้าน Evolve Skateboards อดีตที่ทำงานของเธอ เล่าถึงเธอว่าเป็นคนที่มีพลังล้นเหลือ มีแพสชัน ใจดี นึกถึงคนอื่นก่อนเสมอ

เจฟฟ์ยังเสริมว่า โจแอนนา เป็นนักสเก็ตที่เก่ง ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง เธอต้องการผลักดันวงการสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าในกลุ่มผู้หญิงให้เติบโตขึ้น จึงทำงานหลายอย่างเพื่อสนับสนุนเรื่องนี้

ขณะนี้ตำรวจยังคงสืบสวนคดีต่อไป โดยรอผลตรวจพิษวิทยาเพื่อระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 6-8 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ระบุว่าคดีนี้ยังถือว่าน่าสงสัย แต่ไม่ใช่คดีฆาตกรรม ทั้งยังยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามต่อประชาชนในพื้นที่

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

