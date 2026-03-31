อินโดฯ รวบ 2 ดาวโป๊คาสนามบิน ขณะกำลังจะหนีมาไทย ถ่ายคลิปหวิวที่บาหลี
อินโดนีเซีย รวบ CallMeSlo และนักแสดงชาย พร้อมผู้จัดการ หลังก่อเหตุถ่ายคลิปหวิวที่บาหลี ซ้ำรอย บอนนี่ บลู เสี่ยงเจอคุก 10 ปี
สำนักข่าว เดอะซัน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าจับกุม เมลิซา มีเรย์ ฌานีน หรือ CallMeSlo ผู้ผลิตเนื้อหา OnlyFans ชาวฝรั่งเศสวัย 22 ปี พร้อมด้วยนักแสดงชายชาวอิตาลีวัย 24 ปี และผู้จัดการวัย 26 ปี ภายหลังจากที่เธอถ่ายคลิปมีเพศสัมพันธ์บนเกาะบาหลี
โดยทั้งนักแสดงชายและหญิงถูกจับกุมได้ที่สนามบินขณะที่พยายามจะบินหนีเข้ามาที่ประเทศไทย พร้อมยึดอุปกรณ์กล้อง แม็คบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ เสื้อกั๊กสำหรับขี่จักรยานยนต์ ขณะที่ผู้จัดการถูกจับกุมในเวลาต่อมา
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจในบาดุงได้แถลงถึงการจับกุมครั้งนี้ จากการตรวจสอบโซเชียลมีเดียของเรา และข้อมูลที่ได้รับ ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ โดยเธอเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวผ่านผู้จัดการของเธอไปยังแพลตฟอร์ม OnlyFans และ X (ทวิตเตอร์) แรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้คือการหากำไรจากเนื้อหาลามกอนาจาร
ทั้งสามคนอาจถูกจำคุกเป็นระยะเวลา 10 ปี ฐานความผิดผลิตสื่อลามก และอาจถูกจำคุกเพิ่มอีก 6 ปี ฐานความผิดเผยแพร่
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในช่วงที่ผ่านมาที่มีการจับกุมอินฟลูเอนเซอร์ที่ผลิตหนังโป๊ในบาหลี โดยในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ศาลในประเทศอินโดนีเซีย ได้พิพากษาสั่งแบนไม่ให้ บอนนี่ บลู หรือ เทีย บิลลินเกอร์ ดาราหนังโป๊วัย 26 ปี เป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากที่เธอได้จัดกิจกรรม BangBus ซึ่งเป็นการทำคลิปลามกอนาจารภายในรถตู้ ใกล้บาหลี
