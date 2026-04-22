เส้นทางรัก พลอย หอวัง กับ เต Three Man Down รักต่างวัย 9 ปีจนถึงแต่งงาน

วิวาห์สุดหวาน เส้นทางรัก พลอย หอวัง กับ เต Three Man Down แต่งงานแล้วเมื่อ 22 เมษายน รักต่างวัย 9 ปีจากพี่น้องสู่คู่ชีวิต
จากกรณีวันดีของบ้านหอวัง แฟชั่นไอคอนสาว พลอย หอวัง ควงแขน เต ธนันต์ธรญ์ ละอองทอง มือกลองหนุ่มอารมณ์ดีจากวงทรีแมนดาวน์ เข้าพิธีวิวาห์อย่างเป็นทางการ บรรยากาศงานแต่งงาน อบอวลไปด้วยความรักผสมผสานกับเสียงหัวเราะ หลังจากทั้งคู่หมั่นเติมความหวานให้กันมาอย่างต่อเนื่อง
พรหมลิขิต เส้นทางรักพลอยเต เริ่มต้นขึ้นในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอ พลอยมีโอกาสร่วมงานกับวงทรีแมนดาวน์ การพบกันครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นให้รู้จักกันมากขึ้น ช่วงแรกทั้งคู่วางสถานะเป็นเพียงพี่น้องเนื่องจากช่องว่างของอายุที่ห่างกันถึง 9 ปี เคมีที่เข้ากันอย่างประหลาดบวกกับความเป็นธรรมชาติ ช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้ขยับเข้าหากันตามกาลเวลา
หัวใจของแฟนคลับพองโตพร้อมร่วมแสดงความยินดี เมื่อทั้งคู่ตัดสินใจเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการในปี 2566
พลอยกับเต โพสต์ภาพคู่สุดน่ารักระหว่างจัดทริปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ภาพเหล่านั้นยืนยันชัดเจนว่าระยะทางกับเวลาหล่อหลอมให้คนสองคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างสมบูรณ์
พลอยเคยให้สัมภาษณ์ถึงเสน่ห์ของเจ้าบ่าวเต ประทับใจความสบายใจเวลาอยู่ด้วยกัน เตเป็นคนตลก อารมณ์ดี มองโลกในแง่บวก พลังงานบวกส่งผลดีต่อชีวิตคู่ คริส หอวัง พี่สาวคนเก่งก็เปิดไฟเขียวให้ผ่านฉลุย คริสชื่นชอบฝ่ายชายเป็นพิเศษ ความเป็นคนอารมณ์ดีเข้ากับคนง่ายทำให้เตเอาชนะใจคนในครอบครัวหอวังได้อย่างราบรื่น
งานวิวาห์ดำเนินไปอย่างงดงาม งานเน้นความเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยสไตล์ซึ่งตรงกับบุคลิกของทั้งคู่ การเดินทางจากคนแปลกหน้าสู่พี่น้อง ขยับเป็นคนรัก จนกระทั่งลงเอยเป็นคู่ชีวิต ถือเป็นบทพิสูจน์ชั้นดี หากคนสองคนมอบความสบายใจให้แก่กัน อายุหรือเงื่อนไขอื่นก็ไม่ใช่อุปสรรคของความรักอีกต่อไป
- เปิดตัว หงส์-กานต์ น้องสาวน้องชาย ณเดชน์ ทำหน้าที่สำคัญ ในงานแต่งงานอีสานสุดอบอุ่นของ ญาญ่
- ไฮโซอาร์ต ยอมรับจบรัก 7 ปี เกรซ ชลิตา ขอโทษทำวิวาห์ลม-สร้างปมในใจแสนเจ็บปวด
- พลอย รัญดภา นักแสดงสาว ร้องไห้หนัก สูญเสียพ่อกะทันหัน โพสต์อาลัยสุดเศร้า
