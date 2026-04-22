ข่าว

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยัน ไม่ใช่คลิป AI คดี “บิ๊กโจ๊ก” ติดสินบนทองคำ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 11:49 น.
68

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยัน ไม่ใช่คลิป AI คดี บิ๊กโจ๊ก ติดสินบนทองคำ 246 บาท ผ่านการตรวจสอบและพิสูจน์อย่างละเอียดมาแล้ว

จากกรณีที่นายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีตรอง ผบ.ตร แถลงข่าวโต้แย้งข้อเท็จจริงเรื่องคลิปเสียงที่ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีสินบนทองคำมูลค่า 246 บาท โดยฝ่ายทนายความ บอกว่าคลิปเสียงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำมาเปิดเผยอาจเป็นการใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI นั้น

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า คลิปเสียงที่นำมาแถลงข่าวเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมานั้น ได้ผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และถือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ

ส่วนประเด็นที่ทนายความตั้งคำถามว่าการแถลงข่าวเปิดเผยคลิปเสียงดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ผบ.ตร. หรือไม่นั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย่อมมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่เป็นที่สนใจของสังคมและสื่อมวลชน ซึ่งหมายความว่า ผบ.ตร. ได้มอบหมายและอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่แล้ว

ข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับที่มาของคลิปเสียงว่า นายสามารถเป็นผู้นำคลิปเสียงดังกล่าวมามอบให้พนักงานสอบสวนด้วยตนเอง ซึ่งหมายความว่านายสามารถเป็นผู้บันทึกเสียงการสนทนานั้นไว้

ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ AI ดัดแปลงเสียงว่า พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการตรวจสอบที่แน่ชัด ไม่สามารถอ้างอิงเพียงความเห็นส่วนตัวได้ และเชิญชวนให้สื่อมวลชนลองนำคลิปเสียงที่ทนายความสร้างจาก AI มาเปรียบเทียบกับคลิปเสียงของตำรวจ เพื่อพิสูจน์ความแตกต่างด้วยตนเอง หากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหามีข้อสงสัย สามารถนำไปต่อสู้ในชั้นศาลได้ตามกระบวนการยุติธรรม

ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคดีสินบนทองคำตามสื่อโซเชียล พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมองว่าเป็นการเบี่ยงเบนหรือผิดจากข้อเท็จจริง ขอฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงที่อาจทำให้บุคคลหรือฝ่ายใดเสียหาย

ส่วนเพจเฟซบุ๊ก หรือกลุ่มบุคคลที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย หรือแอคหลุม ที่เป็นการมุ่งโจมตีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเก็บไว้เพื่อดำเนินการต่อไป

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าว

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยัน ไม่ใช่คลิป AI คดี "บิ๊กโจ๊ก" ติดสินบนทองคำ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 11:49 น.
68
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button