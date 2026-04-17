“บิ๊กโจ๊ก” ยื่นฟ้อง “บิ๊กเต่า” คดีหมิ่นประมาทปมตบลูกน้อง ศาลนัดไต่สวน 20 ก.ค.
บิ๊กโจ๊ก สุรเชษฐ์ หักพาล ยื่นฟ้อง บิ๊กเต่า คดีหมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียงหลังให้สัมภาษณ์กล่าวหาว่าตบลูกน้อง ศาลนัดไต่สวน 20 ก.ค.
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีตรอง ผบ.ตร. มอบอำนาจให้นายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความส่วนตัว ยื่นฟ้อง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เป็นจำเลยในความผิด ฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91, 326, 328, 332 โดยศาลได้รับไว้เป็นคดี อ.1025/2569 นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 20 ก.ค. 2569 เวลา 09.00 น.
นายสัญญาภัชระ กล่าวว่า นายตำรวจท่านนี้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนผ่านช่องยูทูบและรายการโทรทัศน์ต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2569 และวันที่ 30 ม.ค.2569 ในทำนองว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ตบลูกน้องยศ พ.ต.ท. และมีลูกน้องคนถูกทำร้ายจิตใจ ทำให้กลายเป็นซึมเศร้า
นายสัญญาภัชระ กล่าวว่า นอกจากนี้มีลูกน้องอีกหลายคน ซึ่งตนไม่แน่ใจว่าหมายถึงลูกน้องทั้ง 17 คนหรือไม่ แต่จากการตรวจสอบรายงานแพทย์ต่างๆ ไม่พบข้อเท็จจริงตามที่นายตำรวจท่านนี้ให้สัมภาษณ์ การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวจึงเป็นการใส่ความ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ผ่านการบันทึกภาพ กระจายภาพกระจายเสียง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทำให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง มองว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านนี้ไม่ควรมาให้สัมภาษณ์ในข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นความจริง จึงนำเรื่องมายื่นฟ้องต่อศาล ให้ศาลพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมออกหมายเรียก “บิ๊กโจ๊ก” หลังโดนแจ้งความ ทำร้ายร่างกาย ตบบ้องหูฉีก
- ศาลยกฟ้อง คดี “บิ๊กโจ๊ก” ยื่นฟ้องศาลปกครอง อ้างทำผิด ม.157
- บิ๊กโจ๊ก ส่งทนาย ยื่นเอาผิด บิ๊กเต่า-ผู้การ ปปป. มาตรา 157
