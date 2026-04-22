ข่าว

ชัดมาก! ลุงคนขับรถหื่น จ้องจะลวนลาม สาวโรงงานคารถ เจ้าตัวปัดบอกไม่มีอะไร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 10:22 น.
เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์คลิปวิดีโอของหญิงสาวรายหนึ่งที่ได้มีการบันทึกภาพพฤติกรรมของพนักงานขับรถรับส่งพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา ก่อเหตุลวนลามผู้โดยสารหญิงบนรถ จนผู้เสียหายต้องหนีลงมาขอความช่วยเหลือบริเวณปั๊มน้ำมันด้วยความหวาดกลัว

จากคลิปวิดีโอปรากฏภาพเหตุการณ์ขณะคนขับรถพยายามลวนลามหญิงสาว พร้อมกับพูดว่า “ลุงขอทีนึงนะ” ผู้เสียหายพยายามปฏิเสธและร้องขอให้เปิดประตูเพื่อลงจากรถ แต่คนขับรถกลับพยายามไม่ยอมให้ลง สุดท้ายผู้เสียหายลงมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีบริเวณปั๊มน้ำมัน พร้อมกับร้องไห้ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและพูดว่า “ลุงพยายามจะลวนลามหนูเมื่อกี้ ลุงจับท้องจับนมหนู”

ผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ต่อหน้าผู้คนบริเวณนั้นว่า “ปลุกอะไรหนูไม่ได้หลับเลย หนูเห็นคนเขาลงกันหมดหนูก็เลยขยับมาถามลุงว่า เขาไม่ลงเจ้าสัวเหรอ ลุงก็พูดอยู่นั่นแหละว่าทำยังไง ๆ หนูก็บอกว่าให้ลุงจอด เดี๋ยวหนูเรียกแกร็บกลับเองลุงก็ลีลาอยู่นั่นแหละ หนูบอกว่าเดี๋ยวจอดปั๊ม ที่แจ้ง ๆ ก็ได้หนูบอกอย่างงี้ลุงไม่จอดให้หนูเอง”

คลิปวิดีโอแฉพฤติกรรมคนขับรถรับส่งลวนลามผู้โดยสาร
FB/ เจ๊ม้อย v+

ฝั่งลุงคนขับรถพยายามปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรเสียหาย และอ้างว่าที่ผู้เสียหายบอกให้จอดรถนั้นเกรงว่าจะต้องลงกลางป่า จึงไม่ยอมจอดให้ พร้อมพยายามเรียกผู้เสียหายให้กลับขึ้นรถเพื่อจะไปส่งต่อให้ถึงที่หมาย และทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก มีประชาชนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของคนขับรถรับส่งรายนี้ ขณะที่อดีตพนักงานโรงงานรายหนึ่งเผยอีกว่า “เราออกจากงานเพราะลุงคนนี้แหละค่ะ ถ้าจำน้ำเสียงไม่ผิด สายรถ จ ห ใช่มั้ยคะ ในนวนคร”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก "มดดำ" แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม

