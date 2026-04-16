หนุ่มร้องเรียน เล่นสงกราน์ถูกลวนลาม โดนดูดคอ ล่าสุดเข้าแจ้งความแล้ว
หนุ่มร้องเรียน เล่นสงกราน์ที่ถนนข้าวตัง จ.พิจิตร ถูกลวนลามโดนดูดคอ ล่าสุดเข้าแจ้งความแล้ว ยืนยันเอาเรื่องจนถึงที่สุด จำหน้าได้ทุกคน
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่ช่วงวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความร้องเรียนว่าถูกล้วงละเมิดทางเพศขณะเล่นสงกรานต์ใน ถนนข้าวตัง (คลองคะเชนทร์) จ.พิจิตร ว่า “เจอยังงี้ไม่ตลกด้วยคน แล้วไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคนที่ทำอะ เข้าใจว่าสงกรานต์อยากเล่นสนุก อยากเล่นกับผู้ชาย คุณรู้จักคำว่าพอประมาณบ้างไหม ปะแป้งได้ ลูบได้ หอมได้ จอยๆเลยถ้าเล่นกันแบบนี้ เพราะคนอื่นเขาก็ไม่ได้ขนาดนี้อะ
(กะเทย/ผญ) อันนี้คุณเข้ามารุมล็อคตัวปะแป้ง ผมก็มัวห่วงข้างล่างเพราะคุณก็ล้วงกัน พอมือไปห่วงข้างล่างหมดคุณเล่นดูดคอผมเลยซ้าย/ขวา แล้วผมตัวนิดเดียวอะจะเอาแรงไหนไปสู้ ผมหน้าไม่ดีแล้วพวกคุณก็ไม่หยุดกัน สนุกกันอยู่ 3-4 คน มันใช่หรอวะ เชียร์กันสนุกเลย
ถ้าคุณไปทำคนที่เขามีแฟน แฟนเขาจะรู้สึกยังไงที่เห็นแบบนี้ โชคดีที่เจอผมเพราะไม่มีแฟน คุณไม่มีคุณจะทำอะไรก็ได้งี้หรอ จะมาอ้างว่าเมาสติไม่มีก็ไม่ได้ อยู่ๆก็พุ่งเข้ามารุมเลยล็อคเป้าหมายชัดเจนแต่ไกล ผมไม่ทันได้ระวังตัวสักนิด น่าเกลียดมาเลยคนประเภทนี้ ระวังกันด้วยนะครับสงกรานต์ไม่น่ารักจัด คนที่เขาเล่นกันดีๆมีเยอะแยะ มันจะมาเสียเพราะไม่กี่คนเอานะ
แบบนี้ผมแจ้งความได้ไหม ขอความรู้หน่อยครับ ผมจำหน้าได้หมดทุกคน ผมไม่โอเครเลย” ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีคนแชร์มากกว่า 8 พันครั้ง
ก่อนที่จะเขียนอัปเดตในเวลาต่อมาว่า “เรื่องแจ้งความดำเนินคดีตอนนี้ผมไปแจ้งแล้วเรียบร้อยดำเนินเรื่องถึงที่สุดเท่านั้นและรอตรวจร่างกายว่ารอยมาจากอะไร มีเชื้อโรคที่อันตรายต่อตัวผมด้วยไหม ไว้มาอัพเดทอีกเรื่อยๆครับเอาให้สุด ขอบคุณทุกๆคนเลยที่มาช่วยกันแชร์ ช่วยกันเม้น ผมตอบไม่ไหวจริงๆครับ แต่ผมอ่านทุกเม้นเลย ไม่อยากให้คนอื่นโดนแบบนี้”
