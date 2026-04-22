ข่าวการเมือง

สั่งคุก ครูสอนนาฏศิลป์ คดี ม.112 ปมคอมเมนต์เฟซบุ๊ก

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 12:21 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 10:24 น.
66
คุณหญิงกอแก้ว

ศาลอาญาพิพากษาจำคุก ครูสอนนาฏศิลป์วัย 31 ปีในชัยนาท 1 ปี 6 เดือน คดี ม.112 ปมคอมเมนต์ใต้โพสต์เพจเฟซบุ๊ก KTUK ทนายยื่นขอประกันตัวสู้อุทธรณ์

ประชาไท รายงานว่า ครูสอนนาฏศิลป์ไทยวัย 31 ปี ถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุกในคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 112 จากการคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพจเฟซบุ๊กแห่งหนึ่ง

กร (นามสมมติ) ครูสอนนาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาท ถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 พร้อมข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จากการแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของเพจเฟซบุ๊ก KTUK – Konthai UK

ผู้แจ้งความดำเนินคดีคือ ฐิติวัฒน์ ธนการุณย์ กลุ่มปกป้องสถาบัน ซึ่งเคยชูพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ที่ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

กรได้รับหมายเรียกจากตำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 เจ้าตัวเล่าให้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR) ฟังว่า ตำรวจขอตรวจค้นโทรศัพท์มือถือของเขา ทั้งที่ไม่มีหมายค้น เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องการรู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มใดบ้าง หากไม่ยินยอมให้ค้น การสอบสวนก็จะยืดเยื้อต่อไป

อัยการยื่นฟ้องกรเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยมีเงื่อนไขต้องสวมกำไลอีเอ็ม (EM) แต่เขาต้องถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นาน 5 วัน เพราะการติดกำไลอีเอ็มต้องใช้ลายเซ็นของญาติที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน พี่สาวของจึงต้องเดินทางจากชัยนาทเข้ามายื่นเอกสารที่กรุงเทพฯ

นอกจากติดกำไลอีเอ็ม กรยังถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ต้องส่งมอบหนังสือเดินทางให้ศาล รายงานตัวต่อศาลทุกเดือน ห้ามกระทำความผิดซ้ำ ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยเมื่อวันนี้ (21 เมษายน) ว่า ศาลอาญาพิพากษาว่ากรมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 พร้อมพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตัดสินจำคุก 3 ปี ลดโทษเหลือ 1 ปี 6 เดือน เนื่องจากจำเลยรับสารภาพ ขณะนี้ทีมทนายความกำลังยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
1 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ข่าวกีฬา

ข่าวต่างประเทศ

บันเทิง

ข่าว

บันเทิง

ข่าวการเมือง

บันเทิง

ข่าวการเมือง

ข่าวการเมือง

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button