เต๋า สมชาย ฟิตมาก ดาราไทยคนแรก พิชิตมาราธอนโลก คว้าเหรียญ Six Star Finisher

ความฝันอันยิ่งใหญ่ของ เต๋า สมชาย เข็มกลัด กลายเป็นความจริงแล้ว หลังใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง 9 ปีกว่าจะคว้าเหรียญรางวัลระดับโลกมาครองได้อย่างภาคภูมิใจ
นักแสดงหนุ่มลงสนามวิ่งมาราธอนรายการใหญ่ครบทั้ง 6 สนามในรายการ SIX STARS WORLD MARATHON MAJORS ประกอบด้วย โตเกียวมาราธอน ลอนดอนมาราธอน เบอร์ลินมาราธอน ชิคาโกมาราธอน นิวยอร์กมาราธอน บอสตันมาราธอน
เบื้องหลังความสำเร็จ จะไม่เกิดขึ้น ถ้าไม่มี ยุ้ย อัฐมาศ ภรรยาคู่ชีวิตทำหน้าที่เป็นทีมซัปพอร์ตคนสำคัญ คอยอยู่เคียงข้างสามีในทุกสนามแข่งขัน เธอเห็นทั้งความตั้งใจ ความพยายาม ความสุขของสามี แม้บางครั้งเต๋าจะเจ็บปวดหรือเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน เขาก็ไม่เคยย่อท้อกับการเดินทางสู่เป้าหมายนักวิ่งมาราธอนระดับโลก
ยุ้ย อัฐมาศ โพสต์ข้อความชวนแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้สามีในช่วงการวิ่งสนามสุดท้ายที่บอสตัน เล่าว่าเต๋าเริ่มเก็บดาวดวงแรกที่นิวยอร์กเมื่อปี 2019 เขาฝ่าฟันอุปสรรคมากมายรวมถึงช่วงวิกฤตโควิด-19 จนกระทั่งเดินทางมาถึงสนามที่ 6 ในปีนี้
ยุ้ยยังกล่าวข้อความขอบคุณผู้เกี่ยวข้องใจความว่า “ขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ที่สำคัญ แพนไทยแลนด์ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฝันของดาราชายไทยคนแรก กับการคว้าดาว 6 ดาวในฝันมาไว้ในมือของเขา” ความสำเร็จของเต๋า สมชายในครั้งนี้สร้างความยินดีให้กับแฟนคลับตลอดจนเพื่อนร่วมวงการบันเทิงอย่างล้นหลาม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: