ข่าวดาราบันเทิง

เต๋า สมชาย ฟิตมาก ดาราไทยคนแรก พิชิตมาราธอนโลก คว้าเหรียญ Six Star Finisher

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 10:32 น.
ความฝันอันยิ่งใหญ่ของ เต๋า สมชาย เข็มกลัด กลายเป็นความจริงแล้ว หลังใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง 9 ปีกว่าจะคว้าเหรียญรางวัลระดับโลกมาครองได้อย่างภาคภูมิใจ

นักแสดงหนุ่มลงสนามวิ่งมาราธอนรายการใหญ่ครบทั้ง 6 สนามในรายการ SIX STARS WORLD MARATHON MAJORS ประกอบด้วย โตเกียวมาราธอน ลอนดอนมาราธอน เบอร์ลินมาราธอน ชิคาโกมาราธอน นิวยอร์กมาราธอน บอสตันมาราธอน

เบื้องหลังความสำเร็จ จะไม่เกิดขึ้น ถ้าไม่มี ยุ้ย อัฐมาศ ภรรยาคู่ชีวิตทำหน้าที่เป็นทีมซัปพอร์ตคนสำคัญ คอยอยู่เคียงข้างสามีในทุกสนามแข่งขัน เธอเห็นทั้งความตั้งใจ ความพยายาม ความสุขของสามี แม้บางครั้งเต๋าจะเจ็บปวดหรือเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน เขาก็ไม่เคยย่อท้อกับการเดินทางสู่เป้าหมายนักวิ่งมาราธอนระดับโลก

ยุ้ย อัฐมาศ โพสต์ข้อความชวนแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้สามีในช่วงการวิ่งสนามสุดท้ายที่บอสตัน เล่าว่าเต๋าเริ่มเก็บดาวดวงแรกที่นิวยอร์กเมื่อปี 2019 เขาฝ่าฟันอุปสรรคมากมายรวมถึงช่วงวิกฤตโควิด-19 จนกระทั่งเดินทางมาถึงสนามที่ 6 ในปีนี้

ยุ้ยยังกล่าวข้อความขอบคุณผู้เกี่ยวข้องใจความว่า “ขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ที่สำคัญ แพนไทยแลนด์ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฝันของดาราชายไทยคนแรก กับการคว้าดาว 6 ดาวในฝันมาไว้ในมือของเขา” ความสำเร็จของเต๋า สมชายในครั้งนี้สร้างความยินดีให้กับแฟนคลับตลอดจนเพื่อนร่วมวงการบันเทิงอย่างล้นหลาม

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

