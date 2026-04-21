ประวัติ “ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์” ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ
ประวัติ “ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์” หลังอภิปรายค้านตัดงบอาหารสภา ชี้เป็นเรื่องของเกียรติยศ พาส่องประวัติการทำงานและจุดยืนการเมืองสุดก้าวหน้า
จากกรณีที่ ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กลุ่มที่ 11 ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ได้อภิปรายในการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา ประเด็นการต่อต้านการตัดงบประมาณค่าอาหารของสมาชิกสภาฯ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์
ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์ ได้กล่าวกลางที่ประชุมว่า การจัดเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มเพื่อดูแลสมาชิกวุฒิสภานั้น ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของงบประมาณหรือตัวเงิน แต่มองว่าเป็นเรื่องของเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสถาบันนิติบัญญัติ ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์ เสนอแนวทางว่าหากต้องการประหยัดงบประมาณจริง ควรใช้วิธีลดปริมาณอาหารหรือลดจำนวนมื้อลง แทนที่จะใช้วิธีตัดงบประมาณส่วนนี้ทิ้งไปทั้งหมด
สังคมเริ่มให้ความสนใจและตั้งคำถามถึงประวัติของสมาชิกวุฒิสภาท่านนี้ ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์ ถือเป็นผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในแวดวงธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีประวัติการศึกษาที่โดดเด่นดังต่อไปนี้
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ประสบการณ์การทำงานของ ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์ ผ่านการบริหารงานระดับสูงในธุรกิจโรงแรมมาอย่างโชกโชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
- เจ้าของโรงแรม NATURAL PARK RESORT หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
- ที่ปรึกษาโรงแรม Natural Park Resort de Wanthong จังหวัดพิษณุโลก
- เจ้าของ Thai Pattara Center ร้านอาหารไทยและสปาไทยในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
- อดีตผู้จัดการทั่วไปโรงแรม Natural Park Resort และ Welcome Jomtien พัทยา
- อดีตผู้บริหารโรงแรม Ambassador City Jomtien, โรงแรมรีเจ้นท์พัทยา-ชะอำ และโรงแรมมณเทียร พัทยา
ข้อมูลจากเว็บไซต์ senate67 ระบุถึงจุดยืนทางการเมืองของ ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งพบว่าสนับสนุนประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับแนวคิดก้าวหน้าหลายประการ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง 100% รวมถึงการแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
จุดยืนที่น่าสนใจอื่น ๆ ของ ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์ ประกอบด้วย
- นิรโทษกรรมคดีการเมืองทุกคดี และ แก้ไขมาตรา 112
- ยกเลิกกฎหมายปราบปรามการค้าประเวณี สมรสเท่าเทียม และเสรีภาพในการใช้คำนำหน้านาม
- แจกบำนาญประชาชนทุกคนเดือนละ 3,000 บาท และยกเลิกเกณฑ์ทหารแบบบังคับ
- กระจายอำนาจ เพิ่มงบให้ท้องถิ่น ให้จังหวัดจัดการตัวเอง และจัดตั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ
- ถ่ายทอดสดการประชุมกรรมาธิการ สว. และยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญ
