“นิติพล ผิวเหมาะ” ประกาศลาออก พรรคประชาชน ย้ำพร้อมร่วมงานทุกฝ่าย
“นิติพล ผิวเหมาะ” อดีต สส.บัญชีรายชื่อ ประกาศลาออกจาก พรรคประชาชน ลั่นขอเดินหน้าลุยงานการเมืองต่อ พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่าย
22 เม.ย. 2569 นายนิติพล ผิวเหมาะ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nitipon Piwmow – นิติพล ผิวเหมาะ ประกาศลาออกจากพรรคประชาชน โดยระบุว่า
“ทุกท่านครับ ผมได้ทบทวนเส้นทางทางการเมืองของตัวเองอย่างจริงจัง และตัดสินใจว่า ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องก้าวออกจากพรรคประชาชน เพราะผมเชื่อว่า ผมสามารถทำงานเพื่อประชาชนได้มากกว่านี้
ผมยังคงเคารพพรรคประชาชนและเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เราเคยร่วมกันทำงานมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ และพรรคก้าวไกล ผมจึงขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จากนี้ไป ผมจะเดินหน้าทำงานการเมืองต่อ พร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทุกฝ่าย”
สำหรับประวัติของ นายนิติพล ผิวเหมาะ เกิดเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2525 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซัสเซกซ์ (University Of Sussex) สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ นายนิติพล เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ เมื่อสมัยพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล
