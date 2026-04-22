เปิดสาเหตุ คุณพ่อ ของ ลิฟท์ สุพจน์ เสียชีวิต ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม

เปิดสาเหตุ คุณพ่อ ของ ลิฟท์ สุพจน์ เสียชีวิต หลังป่วยโรคสโตรก แม้ร่างกายแข็งแรงและสู้ แต่สมองไม่ไหวครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวการสูญเสียของคนในวงการบันเทิง เมื่อ หญิง นราวัลย์ ภรรยาของ ลิฟท์ สุพจน์ นักร้องดังยุค 90 โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวสามี ระบุว่า “ขอแจังเพื่อน ๆ และญาติ ๆ ทุกท่านเรื่องการจากไปอย่างสงบของ คุณพ่อสุพรรณ จันทร์เจริญ (พ่อของลิฟท์) เชื่อว่าจะมีคำถามมากมายถึงสาเหตุการจากไปของพ่อ ขอเล่าคร่าว ๆ ตามนี้นะคะ
คุณพ่อมีอาการความดันสูงและหมดสติไปตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย 69 โดยคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นสโตรค สาเหตุหลักคือลิ่มเลือดอุดตันที่ก้านสมอง ทำให้สมองส่วนใหญ่เสียหายอย่างหนัก ร่างกายพ่อแข็งแรงและสู้มาก แต่สมองไปต่อไม่ไหว จนวันนี้ 21 เม.ย 69 พ่อจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าค่ะ ***ส่วนกำหนดการพิธีต่าง ๆ จะแจ้งอีกครั้งในโพสต์ต่อไปนะคะ”
ขณะที่ทาง ลิฟท์ สุพจน์ ก็ได้มีการโพสต์แจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม และฌาปนกิจ คุณพ่อสุพรรณ จันทร์เจริญ ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยช่วง 16.00 น.ของวันนี้ (22 เม.ย. 69) จะมีพิธีรดน้ำศพ ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ศาลา 9
วันพุธที่ 22 เมษายน 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569
- เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569
- เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569
- เวลา 17.00 น. พิธีฌาปนกิจ
อ้างอิงจาก : FB Ying Lift, Lift Supoj
