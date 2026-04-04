ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ลาออก สส. เปิดทาง นิกร จำนง ขึ้นปาตี้ลิสต์แทน

GIFT T. เผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 14:11 น.
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อน นิกร จำนง ขึ้นเป็น สส. แทน หลัง ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม ยื่นลาออกสส.ภูมิใจไทย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2569 โดยได้ประกาศให้ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 5 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น

บัดนี้ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้ชื่อในลำดับถับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย คือ นายนิกร จำนง ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 20 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2569

นายโสภณ ซารัมย์

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

