ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ลาออก สส. เปิดทาง นิกร จำนง ขึ้นปาตี้ลิสต์แทน
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อน นิกร จำนง ขึ้นเป็น สส. แทน หลัง ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม ยื่นลาออกสส.ภูมิใจไทย
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2569 โดยได้ประกาศให้ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 5 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น
บัดนี้ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้ชื่อในลำดับถับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย คือ นายนิกร จำนง ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 20 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2569
นายโสภณ ซารัมย์
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
อ้างอิงจาก : ratchakitcha
