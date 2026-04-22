“อัจฉริยะ” เปิดใจหลังถูกจับ เชื่อถูกกลั่นแกล้ง ตำรวจไม่อนุญาตให้ประกันตัว

Nateetorn S.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 07:26 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 07:26 น.
อัจฉริยะ เปิดใจหลังถูกจับ เชื่อถูกกลั่นแกล้ง ไม่กังวลเพราะไม่ได้ทำอะไร เตรียมฟ้องกลับคนที่แจ้งจับ ขณะที่ตำรวจไม่อนุญาตให้ประกันตัว

จากกรณีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าจับกุม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ภายในร้านอาหารย่านริมคลองประปา ถนนพระรามหก ตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

นายอัจฉริยะ ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่า ตอนนี้ตนอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามแล้ว อยู่ระหว่างการสอบปากคำ เรื่องที่เกิดขึ้นคาดว่าเกิดจากที่ก่อนหน้าตนได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนผู้พิพากษา และเมียผู้พิพากษาเกี่ยวกับการวิ่งเต้นประกันตัวผู้ต้องหาที่ ตม.สวนพลู ส่วนเรื่องเงิน 2.5 ล้าน เมียผู้พิพากษาเป็นคนรับ ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองและลูกน้องแต่อย่างใด แต่ก็ไม่รู้ว่าเอาหลักฐานมาจากไหน ถึงได้ออกหมายจับตนเองกับพวกรวม 6 คน ซึ่งเรื่องนี้ตนเองมีหลักฐานทั้งหมดเพราะเรื่องนี้ทางดีเอสไอได้สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผู้พิพากษาและเมียก็มีการนำตัวส่ง ป.ป.ช. แล้ว

พร้อมยืนยันว่าไม่มีมีคลิปเสียงขู่กรรโชกทรัพย์ และมีหลักฐานชี้แจงทั้งหมด ไม่มีการโอนเงินเข้ามาแต่อย่างใด จึงเชื่อว่าการถูกจับกุมในครั้งนี้เป็นการกลั่นแกล้งอย่างแน่นอน พร้อมระบุอีกว่าตนมั่นใจในพยานหลักฐานว่าตนเองและลูกน้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

“ไม่กังวลเพราะไม่ได้ทำอะไร สบายๆ แต่หลังจากนี้จะดำเนินการฟ้องกลับบุคคลที่แจ้งจับ ตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาจากพนักงานสอบสวน จึงยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เสียหายและผู้ต้องหาบ้างแต่คาดว่ามี 6 คน เบื้องต้นทางตำรวจยังไม่ได้เล่าที่มาที่ไปในการจับกุมครั้งนี้ เป็นเพียงการแสดงหมายศาลในความผิดฐานกรรโชกทรัพย์” นายอัจฉริยะกล่าว

ทั้งนี้พนักงานสอบสวนกองปราบไม่อนุญาตให้นายอัจฉริยะและพวกได้รับการประกันตัว ในชั้นสอบสวนทั้งหมด ในวันนี้ (22 เม.ย. 69)

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

