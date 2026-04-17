สี จิ้นผิง ประณาม สหรัฐ ใช้กฎหมู่ ปิดช่องแคบฮอร์มุซ เตือนอย่าล้ำเส้น

สี จิ้นผิง ประณาม สหรัฐ ใช้กฎหมู่ สร้างวิกฤตฮอร์มุซ เตือนอย่าล้ำเส้นปมขู่รีดภาษีจีน 50% อ้างส่งอาวุธให้อิหร่าน
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลวอชิงตันระหว่างการหารือกับผู้นำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสเปน ว่าจีนคัดค้านความพยายามใดๆ ที่จะเปลี่ยนโลกให้กลายเป็น “สภาวะไร้กฎหมาย” หรือการกลับไปสู่ “กฎหมู่” หลังจากสหรัฐฯ ถูกกล่าวหาว่าปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยร่วมของอิหร่านและโอมาน
ในการพบปะกับนายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ ของสเปน ผู้นำจีนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องพหุภาคีที่แท้จริง ท่ามกลางความเป็นระเบียบระดับโลกที่กำลังปั่นป่วนจากการแย่งชิงอำนาจ ขณะที่นายกรัฐมนตรีสเปน ยกย่องจีนว่าเป็นเพียงฝ่ายเดียวที่มีอิทธิพลเหนือวอชิงตันและสามารถคลี่คลายสถานการณ์ในอิหร่านได้ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายสากลกำลังถูกเหยียบย่ำอย่างหนัก
ทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กัว จือกุน ได้ออกมาปฏิเสธรายงานเรื่องการส่งออกอาวุธให้กลุ่มติดอาวุธในอิหร่าน พร้อมตอบโต้คำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มเป็น 50% หากพบว่าจีนสนับสนุนอาวุธให้อิหร่าน
จีนยืนยันว่ามีการควบคุมการส่งออกอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย และหากสหรัฐฯ ยังดึงดันจะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเพื่อทำสงครามภาษี จีนก็พร้อมจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดเช่นกัน
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน ได้ต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส เพื่อขอให้ยุโรปสวมบทบาทตัวกลางเกลี้ยกล่อมให้วอชิงตันกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา ย้ำว่าแนวทางข่มขู่หรือการใช้กำลังทหารไม่ได้ผลและมีแต่จะทำให้ปัญหาซับซ้อนขึ้น พร้อมเตือนว่าความไม่สงบในช่องแคบฮอร์มุซจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการค้าโลก เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมัน 20% และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ถึง 27% ของโลก
สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุด นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ ของอังกฤษ และประธานาธิบดีมาครง เตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมสุดยอดที่ปารีสในวันที่ 17 เมษายนนี้ เพื่อวางแผนร่วมกันในการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ท่ามกลางรายงานว่าอาจมีการเจรจารอบสองระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ แม้ทั้งสองฝ่ายจะยังมีความเห็นต่างอย่างมากในประเด็นการระงับโครงการนิวเคลียร์ โดยสหรัฐฯ ต้องการให้หยุดนานถึง 20 ปี แต่อิหร่านยื่นข้อเสนอเพียง 5 ปีเท่านั้น
