สี จิ้นผิง ประณาม สหรัฐ ใช้กฎหมู่ ปิดช่องแคบฮอร์มุซ เตือนอย่าล้ำเส้น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 18:45 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 13:53 น.
66

สี จิ้นผิง ประณาม สหรัฐ ใช้กฎหมู่ สร้างวิกฤตฮอร์มุซ เตือนอย่าล้ำเส้นปมขู่รีดภาษีจีน 50% อ้างส่งอาวุธให้อิหร่าน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลวอชิงตันระหว่างการหารือกับผู้นำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสเปน ว่าจีนคัดค้านความพยายามใดๆ ที่จะเปลี่ยนโลกให้กลายเป็น “สภาวะไร้กฎหมาย” หรือการกลับไปสู่ “กฎหมู่” หลังจากสหรัฐฯ ถูกกล่าวหาว่าปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยร่วมของอิหร่านและโอมาน

ในการพบปะกับนายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ ของสเปน ผู้นำจีนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องพหุภาคีที่แท้จริง ท่ามกลางความเป็นระเบียบระดับโลกที่กำลังปั่นป่วนจากการแย่งชิงอำนาจ ขณะที่นายกรัฐมนตรีสเปน ยกย่องจีนว่าเป็นเพียงฝ่ายเดียวที่มีอิทธิพลเหนือวอชิงตันและสามารถคลี่คลายสถานการณ์ในอิหร่านได้ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายสากลกำลังถูกเหยียบย่ำอย่างหนัก

In this photo released by Xinhua News Agency, Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov, left, shakes hands with Chinese President Xi Jinping prior to their meeting at the Great Hall of the People, in Beijing, Wednesday, April 15, 2026. (Huang Jingwen/Xinhua via AP)

ทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กัว จือกุน ได้ออกมาปฏิเสธรายงานเรื่องการส่งออกอาวุธให้กลุ่มติดอาวุธในอิหร่าน พร้อมตอบโต้คำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มเป็น 50% หากพบว่าจีนสนับสนุนอาวุธให้อิหร่าน

จีนยืนยันว่ามีการควบคุมการส่งออกอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย และหากสหรัฐฯ ยังดึงดันจะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเพื่อทำสงครามภาษี จีนก็พร้อมจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดเช่นกัน

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน ได้ต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส เพื่อขอให้ยุโรปสวมบทบาทตัวกลางเกลี้ยกล่อมให้วอชิงตันกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา ย้ำว่าแนวทางข่มขู่หรือการใช้กำลังทหารไม่ได้ผลและมีแต่จะทำให้ปัญหาซับซ้อนขึ้น พร้อมเตือนว่าความไม่สงบในช่องแคบฮอร์มุซจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการค้าโลก เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมัน 20% และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ถึง 27% ของโลก

สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุด นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ ของอังกฤษ และประธานาธิบดีมาครง เตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมสุดยอดที่ปารีสในวันที่ 17 เมษายนนี้ เพื่อวางแผนร่วมกันในการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ท่ามกลางรายงานว่าอาจมีการเจรจารอบสองระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ แม้ทั้งสองฝ่ายจะยังมีความเห็นต่างอย่างมากในประเด็นการระงับโครงการนิวเคลียร์ โดยสหรัฐฯ ต้องการให้หยุดนานถึง 20 ปี แต่อิหร่านยื่นข้อเสนอเพียง 5 ปีเท่านั้น

President Donald Trump gestures after a roundtable event about no tax on tips, Thursday, April 16, 2026, in Las Vegas. (AP Photo/Alex Brandon)

ดาว AV โดนมหา&#039;ลัยไล่ออก หลังเพื่อนฟ้องเล่นหนังโป๊ จบอนาคตนักบัลเลต์เบอร์ต้นของประเทศ บันเทิง

ดาว AV โดนมหา’ลัยไล่ออก หลังเพื่อนฟ้องเล่นหนังโป๊ จบอนาคตนักบัลเลต์เบอร์ต้นของประเทศ

2 นาที ที่แล้ว
ชายเวียดนามตุยมือถือขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไม้กั้นจนรถไฟ ข่าวต่างประเทศ

หวิดดับ! ชายขี่จยย. คุยมือถือ ฝ่าที่กั้นทางรถไฟ ร่างกระเด็นไถลพื้น โดนรุมด่ายับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ ใช้บริการงานแต่ง แต่ส่งเรตการ์ดเก็บเงิน เจอแฉวีรกรรม ขอกินฟรีแลกรีวิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สี จิ้นผิง ประณาม สหรัฐ ใช้กฎหมู่ ปิดช่องแคบฮอร์มุซ เตือนอย่าล้ำเส้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่เสียชีวิต บันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ ข่าวการเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องสินสอด ณเดชน์-ญาญ่า จัดเต็มทองคำแท่ง-เงินสดกองเป็นปึก สมเกียรติคู่รักซุปตาร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมา ลดโทษจำคุก &quot;ออง ซาน ซูจี&quot; 4 ปีครึ่ง จาก 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน ข่าวต่างประเทศ

เมียนมา ลดโทษจำคุก “ออง ซาน ซูจี” 1 ใน 6 จากทั้งหมด 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก ข่าว

แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เพี้ยน! รมว.สาธารณสุขสหรัฐฯ เคยตัดอวัยวะเพศศพแรคคูน อ้างเอาไปศึกษา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “หนุ่ม ซันตาน่า” เสียชีวิตกะทันหัน ปิดตำนานอดีตคนคุกผู้สร้างบทเรียนสอนใจวัยรุ่น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อน้องทับทิม ถึงกับพูดไม่ออก เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย ข่าว

พ่อน้องทับทิม รับไม่ได้ เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอวรงค์ ออกโรงแฉ ขบวนการโกงน้ำมันชาติ ดีเซลหายปริศนากว่า 700 ล้านลิตร

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน ข่าว

หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” พาทัวร์เปิดขายอาหารในสภาวันแรก หารือลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยประหยัด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นินจา วสันต์พรรษ ช่างภาพนางงาม เสียชีวิต ข่าว

อาลัย ช่างภาพนางงามมือทอง จากไปกะทันหัน สุดเศร้า สูญเสียทีมงานคุณภาพ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอย ปกรณ์ เจอโรคจิตทักแชตคุกคาม “ขอดมรักแร้” เจ้าตัวตอบกลับทันควัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ผลิตผงชูรสปลอม-ผงปรุงรสปลอม ยี่ห้อดัง ส่งขายหลายพื้นที่

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” ยื่นฟ้อง “บิ๊กเต่า” คดีหมิ่นประมาทปมตบลูกน้อง ศาลนัดไต่สวน 20 ก.ค.

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบตัวแล้ว 2 กะเทยรุมล็อคตัวดูดคอหนุ่มขณะเล่นสงกรานต์ เร่งตามตัวอีกคน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท เศรษฐกิจ

เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 18:45 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 13:53 น.
66
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดาว AV โดนมหา&#039;ลัยไล่ออก หลังเพื่อนฟ้องเล่นหนังโป๊ จบอนาคตนักบัลเลต์เบอร์ต้นของประเทศ

ดาว AV โดนมหา’ลัยไล่ออก หลังเพื่อนฟ้องเล่นหนังโป๊ จบอนาคตนักบัลเลต์เบอร์ต้นของประเทศ

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
ภาพล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี

ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่เสียชีวิต

สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
