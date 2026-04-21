ไวรัลสนั่น “คลิปสาวงอนเดินลงรถ” ทำติดยาวเป็นแถว สิบล้อเกือบเสยไปง้อกันโลกหน้า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 17:10 น.
สาวงอนเดินลงรถ
อย่าหาทำ ก็ว่าติดอะไร ที่แท้แฟนสาวเปิดประตูลงรถเดินกอดอกกลางดึก ไม่สนโลกไม่แคร์จราจร เจ้าของกล้องหน้ารถอดรัวขำไม่ไหว แถมลำบากรถพ่วงต้องหักหลบกะทันหัน เตือนสติคู่รักงอนให้ถูกที่

“ก็ว่ารถติดอะไร” ทำเอาหลุดหัวเราะกันไม่เฉพาะแต่เจ้าของกล้องหน้ารถในที่เกิดเหตุ เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งเกิดอาการงอนคนขับ ก่อนตัดสินใจเปิดประตูลงจากรถเดินกลางถนนส่งผลให้รถติดกันเป็นทิวแถว เท่านั้นไม่พอรถบรรทุกสิบล้อที่วิ่งตามหลังมาต้องหักหลบกะทันหันชนิดที่เกือบขิตไปง้อกันภพหน้าเลยทีเดียว

ทราบต่อมาจากเพจ Thairath ไทยรัฐออนไลน์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนน 331 เส้นเขาหินซ้อน ก่อนถึงแยกนาน้อย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เวลาประมาณ 23.58 น. ของเมื่อวันเสารที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยเจ้าของกล้องหน้ารถได้ขับมาทางตรงก่อนที่รถด้านหน้าจะเบรกแล้วเปิดไฟฉุกเฉิน

ต่อมาเห็นมีหญิงใส่สายเดี่ยวสีขาว กางเกงขาสั้น เดินกลางถนน เดินกอดอกไม่พูดไม่จา ตอนแรกคิดว่าเป็นสติไม่ดีก่อนที่จะเห็นผู้ชายเดินตามมา แต่ผู้ชายเดินอยู่ข้างถนนเลยเข้าใจว่าทะเลาะกันและห่างออกไปไม่ไกลจะยังสังเกตเห็นรถยนต์สีขาวจอดข้างทาง ส่วนผู้หญิงเหมือนจะวิ่งหลบรถแต่ก็ยังอยู่กลางถนนเกมือนเดิม

ทั้งนี้แม้จะเป็นคลิปไวรัลที่มีหลายๆ คน อดขำไม่ได้ แต่ “สวท.ราชบุรี” ได้ออกมาเตือนการกระทำดังกล่าวนั้นนอกจากเสี่ยงต่อชีวิตแล้ว ยังเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วย

ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาฝากค่ะ เหตุการณ์ลักษณะนี้เข้าข่าย “การกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน” ซึ่งอาจมีความผิดตามกฎหมายหลายประเด็น ได้แก่

1. กีดขวางการจราจร การลงจากรถและยืนกลางถนนโดยไม่มีเหตุจำเป็น อาจเข้าข่ายกีดขวางการจราจร มีโทษปรับ (ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก)

2. ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย หากการกระทำทำให้ผู้อื่นเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถต้องหักหลบกะทันหัน อาจเข้าข่ายความผิดทางอาญา

3. ความปลอดภัยของผู้โดยสาร ผู้โดยสารไม่ควรลงจากรถในขณะรถยังไม่จอดสนิท หรือในพื้นที่อันตราย เช่น กลางถนนหรือทางด่วน

ข้อควรระวัง : หากมีปัญหาหรือความขัดแย้ง ควรให้รถจอดในจุดที่ปลอดภัยก่อนลงจากรถ หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น ใช้สติและการสื่อสารแทนการแสดงอารมณ์ในพื้นที่สาธารณะ

เหตุการณ์นี้ถือเป็นตัวอย่างชัดเจนว่า “อารมณ์ชั่ววูบ” อาจนำไปสู่ความสูญเสียที่คาดไม่ถึงได้ การมีสติและเคารพกฎจราจรจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ถนนร่วมกัน.

ขอบคุณคลิปจาก : สวท.ราชบุรี

สาวงอนเดินลงรถ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

