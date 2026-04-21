ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปี หลังวิกฤตหนัก เศร้า สมบัติล้ำค่าพ่อแม่

ท็อป ดารณีนุช เผยสาเหตุยอมทุบบ้านเก่า 62 ปี สมบัติล้ำค่าจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อและแม่ หลังเจอปัญหาน้ำท่วมหนักเพราะถนนสูง ย้อนความทรงจำเกิด-เติบโตที่นี่
คนบันเทิงร่วมส่งกำลังใจให้ ท็อป ดารณีนุช นักแสดงรุ่นใหญ่ออกมาเล่าความในใจผ่านอินสตาแกรม topdaraneenuteหลังทำใจทุบบ้านที่พ่อและแม่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเมื่อ 62 ปีก่อน เธอเกิดและเติบโต ณ ที่แห่งนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาตนพยายามรักษาสมบัติชิ้นสำคัญนี้ไว้ แต่วันนี้เธอรั้งไว้ไม่ไหวแล้ว เนื่องจากถนนด้านนอกสูงกว่าบ้าน ยามที่ฝนตกน้ำท่วมส่งผลกระทบกับตัวบ้าน จึงจำใจต้องยอมปล่อยบ้านหลังนี้ไป พร้อมเปรียบเทียบการตัดสินใจครั้งนี้เหมือนบทเรียนใหม่ของชีวิต
ท็อป ดารณีนุช โพสต์ข้อความร่ายยาวถึงความทรงจำที่มีต่อบ้านหลังดังกล่าวว่า “ลาก่อนบ้านที่พ่อจ๋า แม่จ๋า สร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรง 62 ปีแล้ว ที่ท็อปเกิดและโตที่นี่ ท็อปพยายามรักษาสมบัติของพ่อแม่เอาไว้ 14 ปีหลังจากแม่กับพ่อจากไป ตอนนี้ลูกรั้งไว้ไม่ไหวแล้วจ้ะ ถนนข้างนอกมันสูงกว่าบ้านพ่อแม่ขึ้นมาก ฝนมา น้ำมาบ้านเราลำบากกันมาก ท็อปรู้ว่าพ่อกับแม่จะเข้าใจ ทุกอย่างที่ราบเลียบตรงหน้าเหมือนเริ่มต้นใหม่ มันคือบทใหม่ของชีวิตในช่วงปัจฉิมวัยของลูกที่เหลือความทรงจำบนผืนดินแห่งนี้”
หลังนักแสดงรุ่นใหญ่เล่าจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต เหล่าเพื่อนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาให้กำลังใจ และอวยพรให้เธอผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ ไม่ว่าจะเป็น เสนาลิง เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ทุกอย่างดีเสมอครับเจ๊” รวมทั้งนักแสดงอาวุโสอย่าง คุณย่าดวงดาว จารุจินดา และ บอย พิษณุ ไม่ได้พิมพ์ข้อความใด ๆ แต่ส่งกำลังใจด้วยอิโมจิหัวใจสีแดง 3 ดวง
View this post on Instagram
ติดตาม The Thaiger บน Google News: