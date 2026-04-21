เสี่ยวเอส ร่ำไห้เปิดใจ โทษตัวเองชวน ต้าเอส พี่สาว เที่ยวญี่ปุ่นจนเสียชีวิต

Aindravudh เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 12:36 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 10:41 น.
เสี่ยวเอส พิธีกรสาวชาวไต้หวันกลับมาจัดรายการอีกครั้งหลังพักงานยาว เผยความรู้สึกผิดเรื่องทริปครอบครัวที่เป็นความทรงจำสุดท้าย ไช่คังหย่งร่วมให้กำลังใจในฐานะพิธีกรพิเศษ

เสี่ยวเอส หรือ สวีซีตี้ พิธีกรชื่อดังชาวไต้หวัน กลับมาจัดรายการอีกครั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 หลังจากหยุดพักงานไปพักใหญ่เพื่อทำใจจากการสูญเสียพี่สาวอย่าง ต้าเอส หรือ สวีซีหยวน

รายการตอนล่าสุดได้ ไช่คังหย่ง มาร่วมทำหน้าที่เป็นพิธีกรพิเศษ เสี่ยวเอสเล่าความทรงจำถึงพี่สาวทั้งน้ำตา เธอสารภาพว่าทริปครอบครัวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นความคิดของเธอเอง ปกติต้าเอสเป็นคนไม่ชอบความลำบาก ไม่ออกไปไหน แต่ครั้งนั้นต้าเอสกลับยืนกรานที่จะไปร่วมทริปด้วย เรื่องนี้ทำให้เสี่ยวเอสรู้สึกผิดมาตลอด

ไช่คังหย่งถามว่าเธอมีเรื่องอะไรที่อยากบอกทุกคนบ้างหรือไม่ เสี่ยวเอสเปิดใจว่าช่วงเวลาหลังจากต้าเอสจากไป ชีวิตของเธอว่างเปล่า เธอพูดว่า “ฉันไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่” เธอปฏิเสธเรื่องการใช้แอลกอฮอล์ดับทุกข์ แต่ยอมรับว่าช่วงนั้นเธอดื่มพร้อมกับพูดคุยกับแม่บ่อยครั้ง พวกเธอใช้การพูดคุยเพื่อระบายความคิดถึงพี่สาว แม่ของเธอมักจะร้องไห้ออกมาหลังจากคุยไปได้ไม่กี่ประโยค

เสี่ยวเอสเล่าถึงทริปแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นด้วยความเศร้า ตอนแรกแม่คัดค้านเพราะค่าใช้จ่ายช่วงตรุษจีนแพงมาก แม่ไม่อยากจ่ายเงินแพงเกินจริง แต่ต้าเอสกลับยืนยันที่จะไป สามพี่น้องจึงช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อมแม่เพื่อสร้างความทรงจำดีๆ สุดท้ายทริปนั้นกลับกลายเป็นความเสียใจครั้งใหญ่

เสี่ยวเอสพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า “ทุกครั้งที่คิดถึงพี่สาว ฉันจะคิดเสมอว่าถ้าตอนนั้นเชื่อฟังแม่แล้วไม่ไป เรื่องน่าเศร้าแบบนี้จะเกิดไหม” แม้แม่จะคอยปลอบโยนไม่ให้เธอคิดแบบนั้น แต่ในใจเธอก็ยังคงมีความรู้สึกผิด

ไช่คังหย่งเล่าความรู้สึกตอนทราบข่าวร้ายว่า ตอนนั้นสมองเขาระเบิด ความคิดเดียวที่ผุดขึ้นมาคือ เสี่ยวเอสจะทำอย่างไร เธอต้องแย่แน่ๆ ช่วงเวลานั้นเขาวางแผนทุกอย่างโดยประเมินจากสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของเสี่ยวเอส จนกระทั่งเขาเห็นเธอในงานประกาศรางวัลโกลเด้นเบลล์อวอร์ดส์ เขาจึงรับรู้ว่าเธอเริ่มกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้ง เขารู้สึกดีใจที่เห็นสัญชาตญาณการสร้างเสียงหัวเราะของเธอยังคงอยู่ เสี่ยวเอสตอบกลับว่า “การกลับมาถ่ายทำรายการตอนแรกแล้วมีคุณอยู่ด้วย ทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายมาก”

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

