เสี่ยวเอส ร่ำไห้เปิดใจ โทษตัวเองชวน ต้าเอส พี่สาว เที่ยวญี่ปุ่นจนเสียชีวิต

เสี่ยวเอส พิธีกรสาวชาวไต้หวันกลับมาจัดรายการอีกครั้งหลังพักงานยาว เผยความรู้สึกผิดเรื่องทริปครอบครัวที่เป็นความทรงจำสุดท้าย ไช่คังหย่งร่วมให้กำลังใจในฐานะพิธีกรพิเศษ
เสี่ยวเอส หรือ สวีซีตี้ พิธีกรชื่อดังชาวไต้หวัน กลับมาจัดรายการอีกครั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 หลังจากหยุดพักงานไปพักใหญ่เพื่อทำใจจากการสูญเสียพี่สาวอย่าง ต้าเอส หรือ สวีซีหยวน
รายการตอนล่าสุดได้ ไช่คังหย่ง มาร่วมทำหน้าที่เป็นพิธีกรพิเศษ เสี่ยวเอสเล่าความทรงจำถึงพี่สาวทั้งน้ำตา เธอสารภาพว่าทริปครอบครัวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นความคิดของเธอเอง ปกติต้าเอสเป็นคนไม่ชอบความลำบาก ไม่ออกไปไหน แต่ครั้งนั้นต้าเอสกลับยืนกรานที่จะไปร่วมทริปด้วย เรื่องนี้ทำให้เสี่ยวเอสรู้สึกผิดมาตลอด
ไช่คังหย่งถามว่าเธอมีเรื่องอะไรที่อยากบอกทุกคนบ้างหรือไม่ เสี่ยวเอสเปิดใจว่าช่วงเวลาหลังจากต้าเอสจากไป ชีวิตของเธอว่างเปล่า เธอพูดว่า “ฉันไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่” เธอปฏิเสธเรื่องการใช้แอลกอฮอล์ดับทุกข์ แต่ยอมรับว่าช่วงนั้นเธอดื่มพร้อมกับพูดคุยกับแม่บ่อยครั้ง พวกเธอใช้การพูดคุยเพื่อระบายความคิดถึงพี่สาว แม่ของเธอมักจะร้องไห้ออกมาหลังจากคุยไปได้ไม่กี่ประโยค
เสี่ยวเอสเล่าถึงทริปแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นด้วยความเศร้า ตอนแรกแม่คัดค้านเพราะค่าใช้จ่ายช่วงตรุษจีนแพงมาก แม่ไม่อยากจ่ายเงินแพงเกินจริง แต่ต้าเอสกลับยืนยันที่จะไป สามพี่น้องจึงช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อมแม่เพื่อสร้างความทรงจำดีๆ สุดท้ายทริปนั้นกลับกลายเป็นความเสียใจครั้งใหญ่
เสี่ยวเอสพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า “ทุกครั้งที่คิดถึงพี่สาว ฉันจะคิดเสมอว่าถ้าตอนนั้นเชื่อฟังแม่แล้วไม่ไป เรื่องน่าเศร้าแบบนี้จะเกิดไหม” แม้แม่จะคอยปลอบโยนไม่ให้เธอคิดแบบนั้น แต่ในใจเธอก็ยังคงมีความรู้สึกผิด
ไช่คังหย่งเล่าความรู้สึกตอนทราบข่าวร้ายว่า ตอนนั้นสมองเขาระเบิด ความคิดเดียวที่ผุดขึ้นมาคือ เสี่ยวเอสจะทำอย่างไร เธอต้องแย่แน่ๆ ช่วงเวลานั้นเขาวางแผนทุกอย่างโดยประเมินจากสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของเสี่ยวเอส จนกระทั่งเขาเห็นเธอในงานประกาศรางวัลโกลเด้นเบลล์อวอร์ดส์ เขาจึงรับรู้ว่าเธอเริ่มกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้ง เขารู้สึกดีใจที่เห็นสัญชาตญาณการสร้างเสียงหัวเราะของเธอยังคงอยู่ เสี่ยวเอสตอบกลับว่า “การกลับมาถ่ายทำรายการตอนแรกแล้วมีคุณอยู่ด้วย ทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายมาก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อดีตสามี ต้าเอส ฟ้อง ดีเจคู ‘ยักยอกทรัพย์’ เอาเงินของลูกๆ ซื้อคฤหาสน์หรูในกรุงโซล
- โลกเพิ่งรู้ ต้าเอส ทำความดีมา 20 ปี สมาคมฯ ยกย่องนางฟ้ามาเยือนโลก
- อดีตสามี ต้าเอส จ่อแต่งงานใหม่เดือนหน้า ดราม่าสนั่น แกล้งเสียใจเมียเก่าเสียชีวิต
