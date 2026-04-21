อัจฉริยะวัย 15 “น้องฑีฆายุ” ลูกชาย “แอนนี่ บรู๊ค” นร.ไทยคนเดียว ผงาดเวทีเทรดหุ้นระดับโลก

แอนนี่ บรู๊ค โพสต์ภูมิใจ น้องฑีฆายุ ลูกชายคนเก่ง เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเพียงคนเดียว ลงแข่งเทรดหุ้นระดับโลก Wolves of Wall Street
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ น้องฑีฆายุ ลูกชายสุดหล่อของ แอนนี่ บรู๊ค ที่ล่าสุดเพิ่งไปโชว์กึ๋นแข่งเทรดหุ้นระดับโลก ก่อนคว้าชัยสนาม “Wolves of Wall Street” มาครองได้สำเร็จ นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคุณแม่เป็นอย่างมาก
โดยเมื่อวานนี้ (20 เม.ย. 69) แอนนี่ บรู๊ค ไดด้โพสต์ข้อความแห่งความภาคภูมิใจในตัว น้องฑีฆายุ ลูกชายวัย 15 ปีผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “เป็นคนเดียวในประเทศไทย จาก รร. นานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี(ICSN) ที่ลงแข่งขันรายการ Wolves of wall Street การเทรดหุ้น Wall Street จากHarvard student agency ร่วมกับ Learn with leaders , เป็นการแข่งขัน 10 สัปดาห์ แข่งเป็นทีมหรือเดี่ยวก็ได้ น้องชวนเพื่อนแต่ไม่มีใครสนใจ แม่เลยบอกว่า “ลุยคนเดียวก็ได้” ไม่ชนะ ไม่เป็นไร เพราะเรื่องการเงิน คนรู้ คนรวยเท่านั้นถึงจะสอนกันได้ แม่สอนให้ไม่ได้ ไปสู้ไปเรียนรู้เอา ลุยค่ะ
ความท้าทาย คือ เทรดไปได้ 2 อาทิตย์เจอสงครามเลย การเทรดทุกอย่างตามสถานการณ์จริงของ Wall street จริงๆ สมบุกสมบันมาก ทั้งข้อมูลการซื้อการขาย การนั่งทับมือตัวเองในบางครั้ง สดใหม่มาก เริ่มจาก 0 ทุกอย่าง ไม่ได้หลับไม่ได้นอน เป็น 10 อาทิตย์ที่มหาโหดมากสุดท้าย…ก็ได้มา ขอบคุณข้อมูลจาก #Pooksukontaberthebaud ไม่คิดว่าข้อมูลที่ขอไว้เล่นๆตั้งนานแล้วจะได้ใช้จริง ๆ หินมาก งานชิ้นนี้ ไม่คุ้นเคย ไม่ได้อยู่ในสารระบบความคิดเลย แต่แม่บอกให้ลุย”
งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม “น้องฑีฆายุ” ว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถรอบด้าน และยกให้เป็น “อภิชาตบุตร” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและสร้างความภูมิใจให้กับคุณแม่แอนนี่ บรู๊ค ตั้งแต่เด็กจนโตเลย
อ้างอิงจาก : FB แอนนี่ บรู๊ค
