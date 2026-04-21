บางเสร่ฉาวหนักมาก ถอดโชว์กลางถนน คนพื้นที่สุดทนขอตร.ล่าตัวลงโทษ
วิจารณ์ยับ สงการนต์หาดบางเสร่ จี้ล่าตัวสาวเมาหลุดโลกเปลือยอกเต้นบนรถวันไหลสัตหีบ ถอดบิกินี่โชว์หวิวกลางถนน ไม่แคร์สายตาผู้คน เสียภาพลักษณ์ท่องเที่ยว
กลายเป็นประเด็นร้อนหลังจบงานวันไหล ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อมีมือดีถ่ายคลิปและร้องเรียนพฤติกรรมของหญิงสาวกลุ่มหนึ่งที่ทำเอาผู้ร่วมงานถึงกับอึ้ง กับความใจถึงที่ผิดที่ผิดทางจนเข้าข่ายอนาจาร
เหตุเกิดช่วงดึกเวลาประมาณ 23.00 น. วันที่ 20 เม.ย.69 บริเวณถนนเลียบชายหาดบางเสร่ ซึ่งเป็นจุดที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคัก ปรากฏภาพหญิงสาวรายหนึ่งสวมบิกินี่ขึ้นไปเต้นบนท้ายรถกระบะ/เครื่องเสียง ก่อนจะ “ถอดท่อนบน” จนเปลือยอกท่ามกลางแสงไฟและสายตาผู้คนนับร้อย
ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า หญิงสาวคนดังกล่าวและเพื่อนร่วมกลุ่มมีอาการมึนเมาอย่างเห็นได้ชัด นอกจากจะถอดเสื้อผ้าโชว์หวิวแล้ว ยังมีการแสดงท่าทางล่อแหลมและยั่วยวนผู้ที่ขับรถผ่านไปมาอย่างไม่สะทกสะท้าน แม้จะมีเด็กและเยาวชนอยู่ในบริเวณนั้นก็ตาม
กลุ่มผู้ร้องเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ตั้งข้อสังเกตว่า งานเทศกาลที่ควรจะสนุกสนานตามประเพณี กลับถูกกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนทำลายภาพลักษณ์ด้วยพฤติกรรม “ต่ำตม” ซึ่งนอกจากจะผิดศีลธรรมแล้ว ยังเป็นการท้าทายกฎหมายบ้านเมืองอย่างชัดเจน
ขณะนี้สังคมออนไลน์กำลังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สัตหีบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถคันดังกล่าว เพื่อเรียกตัวหญิงสาวและเจ้าของรถมาสอบสวน แจ้งข้อหา “กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัลโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย” และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หากมีการนำภาพเข้าสู่ระบบ.
