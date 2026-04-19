ส่งชาวกัมพูชา 106 คนกลับประเทศ หลังถูกจับกุมและดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 09:12 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 09:12 น.
เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจ ฉก.อรัญประเทศ ส่งชาวกัมพูชา 106 คนกลับประเทศ หลังถูกจับกุมและดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว

พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ฉก.อรัญประะเทศ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจ ฉก.อรัญประเทศ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 1201 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 (สน.ปทก.ศปก.ทภ.1) ,เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อำนวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก – ปอยเปต และพื้นที่ควบคุมให้กับชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุม และดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว จำนวน 106 คน

จากจำนวนชาวกัมพูชาดังกล่าว 106 คน แบ่งเป็น ชาย 64 คน, หญิง 25 คน และ เด็กชาย 11 คน ,เด็กหญิง 6 คน ถูกผลักดันส่งกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่ประเทศกัมพูชา ที่บริเวณประตูด่านพรมแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภายหลังการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้ว

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

