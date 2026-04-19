ส่งชาวกัมพูชา 106 คนกลับประเทศ หลังถูกจับกุมและดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว
เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจ ฉก.อรัญประเทศ ส่งชาวกัมพูชา 106 คนกลับประเทศ หลังถูกจับกุมและดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว
พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ฉก.อรัญประะเทศ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจ ฉก.อรัญประเทศ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 1201 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 (สน.ปทก.ศปก.ทภ.1) ,เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อำนวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก – ปอยเปต และพื้นที่ควบคุมให้กับชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุม และดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว จำนวน 106 คน
จากจำนวนชาวกัมพูชาดังกล่าว 106 คน แบ่งเป็น ชาย 64 คน, หญิง 25 คน และ เด็กชาย 11 คน ,เด็กหญิง 6 คน ถูกผลักดันส่งกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่ประเทศกัมพูชา ที่บริเวณประตูด่านพรมแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ภายหลังการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สีหศักดิ์” งงเขมร ทำไมเร่งกดดันเจรจากับไทย ลั่นถ้าจะคุยกำหนดวันมาเลย
- “มาลี” โต้เป็นเฟคนิวส์ เขมรขอเปิดด่านชายแดน ชี้เป็นความรับผิดชอบของไทย
- รวบแรงงานเขมร 22 คน คาไร่อ้อย หลังลอบเข้าไทย อ้างหนีพิษเศรษฐกิจ-หางานไม่ได้
