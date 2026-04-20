โพสต์สุดท้าย “แดนนี่ ศรีพิญโญ” อดีตนักแสดงซิทคอมชื่อดัง ก่อนจากไปอย่างสงบ

Suriyen J. เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 14:40 น.
โพสต์สุดท้าย "แดนนี่ ศรีพิญโญ" นักแสดงซิทคอมชื่อดัง ก่อนจากไปอย่างสงบ

เปิดโพสต์สุดท้าย “แดนนี่ ศรีภิญโญ” อดีตนักแสดงซิทคอมชื่อดัง ก่อนจากไปอย่างสงบด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน แฟนคลับแห่อาลัย

จากกรณีการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ “แดนนี่” หรือ ดนัย ศรีภิญโญ อดีตนักแสดงซิทคอมชื่อดัง ครอบครัวได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “20/04/2569 พี่แดนนี่ ศรีภิญโญ ได้จากไปแล้วเวลา 12.54 นะคะ” ซึ่งสร้างความตกใจและเสียใจให้กับแฟนคลับเป็นจำนวนมาก

ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิต “ไทด์” เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงชื่อดังในครั้งนี้ โดยระบุว่า แดนนี่ ศรีภิญโญ เสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลัน ท่ามกลางความอาลัยของคนในวงการบันเทิงและผู้ที่ติดตามผลงานมาอย่างยาวนาน

ย้อนกลับไปในช่วงปี 2552 แดนนี่ ศรีภิญโญ เคยล้มป่วยหนักด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก แต่โชคดีที่จุดดังกล่าวไม่ได้โดนเส้นประสาทส่วนที่สำคัญ แดนนี่ ศรีภิญโญ ต้องเข้ารับการรักษาตัวและพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง 11 วัน ก่อนที่ร่างกายจะฟื้นฟูและสามารถกลับมารับงานในวงการบันเทิงได้ตามปกติอีกครั้ง

ในช่วงที่ แดนนี่ ศรีภิญโญ กำลังพักฟื้นร่างกายจากอาการป่วยในครั้งนั้น ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงที่น่ารัก โดยมีบุคคลที่ร่วมกันรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ได้แก่ เกียรติ กิจเจริญ (ซูโม่กิ๊ก) ภรรยาของเกียรติ กิจเจริญ และติ๊ก กลิ่นสี

ภายหลังจากที่แฟนคลับและชาวเน็ตทราบข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ได้พากันเข้าไปคอมเมนต์แสดงความไว้อาลัยที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของ แดนนี่ ศรีภิญโญ เป็นจำนวนมาก โพสต์สุดท้ายของอดีตนักแสดงดังก่อนที่จะเสียชีวิต ได้โพสต์ข้อความว่า “40 องศา น้ำดื่มอย่าขาด” ซึ่งโพสต์เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา

โพสต์สุดท้ายของ แดนนี่ ศรีภิญโญ ก่อนเสียชีวิต
FB/ แดนนี่ ศรีภิญโญ
แดนนี่ ศรีภิญโญ อดีตนักแสดงชื่อดังที่จากไปอย่างสงบ
FB/ แดนนี่ ศรีภิญโญ
FB/ แดนนี่ ศรีภิญโญ

โพสต์สุดท้าย &quot;แดนนี่ ศรีพิญโญ&quot; นักแสดงซิทคอมชื่อดัง ก่อนจากไปอย่างสงบ บันเทิง

โพสต์สุดท้าย “แดนนี่ ศรีพิญโญ” อดีตนักแสดงซิทคอมชื่อดัง ก่อนจากไปอย่างสงบ

4 นาที ที่แล้ว
ประวัติ แดนนี่ ศรีภิญโญ บันเทิง

ย้อนประวัติ แดนนี่ ศรีภิญโญ เจ๊ตุ่ม ระเบิดเถิดเทิง จากไปเพราะโรคไต

20 นาที ที่แล้ว
หนีตายวุ่น! เครื่องบินเมียนมา ทิ้งระเบิดค่ายอู่มีท่า สั่งอพยพชาวบ้าน ลงหลุมหลบภัย ข่าว

หนีตายวุ่น! เครื่องบินรบเมียนมา ทิ้งระเบิดค่ายอู่มีท่า สั่งอพยพชาวบ้าน ลงหลุมหลบภัย

24 นาที ที่แล้ว
ยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ ข่าว

จู่ๆ ดราม่า เคสสาวชักหลังเที่ยวสงกรานต์ คาด “ยาเสียสาว” จากปืนฉีดน้ำ แต่หลายคนคาใจ

28 นาที ที่แล้ว
แดนนี่ ศรีภิญโญ เสียชีวิตแล้ว บันเทิง

สิ้นดาวตลก แดนนี่ ศรีภิญโญ จากไปเพราะไตวาย ปิดตำนานระเบิดเถิดเทิง

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตสหรัฐฯ ออกกฎเข้ม ผู้ขอวีซ่าต้องเปิดโซเชียลเป็น “สาธารณะ” ให้ตรวจสอบ

46 นาที ที่แล้ว
โอม ค็อกเทล เคลียร์ชัดหลัง GMM แถลงปม GeneLab บันเทิง

โอม ค็อกเทล เคลื่อนไหวหลัง GMM แถลงปมลิขสิทธิ์เพลง ยันประโยชน์ศิลปินเป็นที่ตั้ง

60 นาที ที่แล้ว
ช็อกแฟนคลับ &quot;อ๊อฟ&quot; นักร้องนำ วงดัง รถคว่ำดับกะทันหัน บันเทิง

ช็อกแฟนคลับ “อ๊อฟ” นักร้องนำวงดัง ขับรถชนเสาไฟฟ้า ขาด 2 ต้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด &quot;ตุ๊เปรม&quot; เจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ มรณภาพกะทันหัน เพิ่งตำแหน่งเพียง 16 วัน ข่าว

สลด “ตุ๊เปรม” เจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ มรณภาพ เพิ่งตำแหน่งเพียง 16 วัน ฝุ่นพิษวิกฤติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่ารถถังยังไม่จบ ข่าวกีฬา

ดราม่า “รถถัง” ยังไม่จบ สายข่าววงใน One ชี้ยังมีข้อผูกมัด ต้องรอสรุปต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บึ้มสนั่นหน้า รร.แสงทิพย์วิทยา จ.ยะลา เจ้าหน้าที่เร่งปิดล้อมพื้นที่ หวั่นเกิดเหตุซ้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีโหด 8 ศพ ขุดประวัติ ทหารคลั่งยิงลูก-หลานดับ ฉุนเมียเรื่องหย่า ลุยเซียนา ข่าวต่างประเทศ

คดีโหด 8 ศพ ขุดประวัติ ทหารคลั่งยิงลูก-หลานดับ ฉุนเมียเรื่องหย่า ลุยเซียนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ยกฟ้อง กกต. ทำล่าช้า คดีฮั้วเลือกตั้ง สว. ศาลชี้เพราะเหตุนี้ ข่าวการเมือง

ด่วน! ยกฟ้อง กกต. ทำล่าช้า คดีฮั้วเลือกตั้ง สว. ศาลชี้เพราะเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เฝ้าระวัง “ไวรัสตับอักเสบเอ” ระบาดหนัก 4 จังหวัด ช่วงฤดูร้อน ป่วยพุ่ง 2 เท่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร เจ้าอาวาสวัดชานุวรรณ ข่าวอาชญากรรม

เปิดแชตฉาว รองเจ้าคณะอำเภอ อนาจารเณรนับ 10 รูป ชิ่งลาสิกขาหนีความผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

พนง.แสบ แอบโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง 11 ครั้ง เจ้าของธุรกิจจุกอกเลี้ยงดูมาเป็น 10 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้ เศรษฐกิจ

รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ปอเนาะ โรงเรียนสอนอิสลาม ทั่วภาคใต้ เรียนอะไรกันบ้าง ข่าว

เปิดประวัติ ปอเนาะ โรงเรียนสอนอิสลาม ทั่วภาคใต้ เรียนอะไรกันบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านการ์ตูนดัง ย่านปิ่นเกล้า ประกาศปิดสาขาอำลา 18 ปี แฟนๆให้กำลังใจเพียบ เศรษฐกิจ

ใจหาย! ร้านการ์ตูนดัง ย่านปิ่นเกล้า ประกาศปิดสาขาอำลา 18 ปี แฟนๆให้กำลังใจเพียบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ สับเละพระสงฆ์ทำคลิปส่อเสียดรีวิวกล้วยฝรั่ง ข่าว

พระทำคลิปรีวิวขนาดกล้วย พาดพิง แพรรี่ ไพรวัลย์ ซัด ทุเรศ อายผ้าเหลืองบ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตายเกลื่อน 23 ศพ โรงงานพลุระเบิดสนั่นอินเดีย เจ้าของเผ่นหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสาชิงช้าคนไร้บ้าน ข่าว

เปิดภาพปัจจุบัน “เสาชิงช้า” แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ไม่น่าเชื่อจะมาถึงจุดนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ว. ชงขึ้นภาษี VAT เป็น 10% แก้ปัญหารัฐหนี้พุ่ง เศรษฐกิจ

ส.ว. ชงขึ้นภาษี VAT เป็น 10% แก้ปัญหารัฐหนี้พุ่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวหนุ่มวัย 26 ปี สมองตาย ตัดสินใจบริจาคอวัยวะครั้งใหญ่ ช่วยผู้ป่วยอีก 8 ชีวิต ข่าว

กุศลใหญ่ หนุ่ม 26 สมองตาย ครอบครัวบริจาคอวัยวะ ช่วยผู้ป่วยอีก 8 ชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 14:40 น.
52
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

หนีตายวุ่น! เครื่องบินเมียนมา ทิ้งระเบิดค่ายอู่มีท่า สั่งอพยพชาวบ้าน ลงหลุมหลบภัย

หนีตายวุ่น! เครื่องบินรบเมียนมา ทิ้งระเบิดค่ายอู่มีท่า สั่งอพยพชาวบ้าน ลงหลุมหลบภัย

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
ยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ

จู่ๆ ดราม่า เคสสาวชักหลังเที่ยวสงกรานต์ คาด “ยาเสียสาว” จากปืนฉีดน้ำ แต่หลายคนคาใจ

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569

สถานทูตสหรัฐฯ ออกกฎเข้ม ผู้ขอวีซ่าต้องเปิดโซเชียลเป็น “สาธารณะ” ให้ตรวจสอบ

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
สลด &quot;ตุ๊เปรม&quot; เจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ มรณภาพกะทันหัน เพิ่งตำแหน่งเพียง 16 วัน

สลด “ตุ๊เปรม” เจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ มรณภาพ เพิ่งตำแหน่งเพียง 16 วัน ฝุ่นพิษวิกฤติ

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
