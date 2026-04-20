โพสต์สุดท้าย “แดนนี่ ศรีพิญโญ” อดีตนักแสดงซิทคอมชื่อดัง ก่อนจากไปอย่างสงบ
เปิดโพสต์สุดท้าย “แดนนี่ ศรีภิญโญ” อดีตนักแสดงซิทคอมชื่อดัง ก่อนจากไปอย่างสงบด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน แฟนคลับแห่อาลัย
จากกรณีการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ “แดนนี่” หรือ ดนัย ศรีภิญโญ อดีตนักแสดงซิทคอมชื่อดัง ครอบครัวได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “20/04/2569 พี่แดนนี่ ศรีภิญโญ ได้จากไปแล้วเวลา 12.54 นะคะ” ซึ่งสร้างความตกใจและเสียใจให้กับแฟนคลับเป็นจำนวนมาก
ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิต “ไทด์” เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงชื่อดังในครั้งนี้ โดยระบุว่า แดนนี่ ศรีภิญโญ เสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลัน ท่ามกลางความอาลัยของคนในวงการบันเทิงและผู้ที่ติดตามผลงานมาอย่างยาวนาน
ย้อนกลับไปในช่วงปี 2552 แดนนี่ ศรีภิญโญ เคยล้มป่วยหนักด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก แต่โชคดีที่จุดดังกล่าวไม่ได้โดนเส้นประสาทส่วนที่สำคัญ แดนนี่ ศรีภิญโญ ต้องเข้ารับการรักษาตัวและพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง 11 วัน ก่อนที่ร่างกายจะฟื้นฟูและสามารถกลับมารับงานในวงการบันเทิงได้ตามปกติอีกครั้ง
ในช่วงที่ แดนนี่ ศรีภิญโญ กำลังพักฟื้นร่างกายจากอาการป่วยในครั้งนั้น ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงที่น่ารัก โดยมีบุคคลที่ร่วมกันรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ได้แก่ เกียรติ กิจเจริญ (ซูโม่กิ๊ก) ภรรยาของเกียรติ กิจเจริญ และติ๊ก กลิ่นสี
ภายหลังจากที่แฟนคลับและชาวเน็ตทราบข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ได้พากันเข้าไปคอมเมนต์แสดงความไว้อาลัยที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของ แดนนี่ ศรีภิญโญ เป็นจำนวนมาก โพสต์สุดท้ายของอดีตนักแสดงดังก่อนที่จะเสียชีวิต ได้โพสต์ข้อความว่า “40 องศา น้ำดื่มอย่าขาด” ซึ่งโพสต์เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา
