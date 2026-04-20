ย้อนประวัติ แดนนี่ ศรีภิญโญ เจ๊ตุ่ม ระเบิดเถิดเทิง จากไปเพราะโรคไต

ย้อนตำนาน แดนนี่ ศรีภิญโญ อดีตดาราอารมณ์ดี เจ๊ตุ่ม ระเบิดเถิดเทิง ดาราลูกครึ่งยุค 90 ผู้ฝากผลงานฮิตมากมาย
ดนัย ศรีภิญโญ มีชื่อเล่นว่า แดนนี่ หรือชื่อภาษาอังกฤษ แดนนี โอกัสบี เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2511 เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยอเมริกันที่มีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์ หลายคนจดจำเขาได้ดีจากบทบาท เจ๊ตุ่ม ภรรยาของเท่งในซิทคอมระดับตำนาน ระเบิดเถิดเทิง ออกอากาศยาวนานตั้งแต่ปี 2541 ถึง 2549
พื้นเพเดิมแดนนี่เกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นชาวอเมริกันส่วนคุณแม่เป็นชาวไทย ครอบครัวบุญธรรมรับเขามาอุปการะดูแลตั้งแต่แรกเกิด แดนนี่เรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนสยามธุรกิจพาณิชยการ จากนั้นไปศึกษาต่อด้านนาฏศิลป์สากลหลักสูตรระยะสั้นกับกรมศิลปากร
ผลงานการแสดงของแดนนี่
เส้นทางวงการบันเทิงเริ่มต้นขึ้นเมื่ออายุ 18 ปี แดนนี่เริ่มจากการเข้าเรียนการแสดง รับงานเป็นนักแสดงสมทบพร้อมกับเดินแบบ ค่ายกันตนาเห็นแววจึงดึงตัวเขาไปร่วมงานในละครเรื่องแรกชื่อ อสุรกาย หลังจากนั้นเขาก็มีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมถึงรายการวาไรตี้ตามมาอีกนับไม่ถ้วน
แดนนี่รับบทบาทหลากหลายตั้งแต่วัยรุ่นอารมณ์ดีไปจนถึงบทร้าย นอกจากงานเบื้องหน้าแล้ว เขายังเคยทำงานเบื้องหลังในฐานะโคโปรดิวเซอร์ให้รายการของค่ายเจเอสแอล รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้บริษัท ทริปเปิ้ลทู จำกัด อีกด้วย
แดนนี่ ป่วยเป็นอะไร
ในช่วงปี 2552 แดนนี่ต้องเผชิญปัญหาสุขภาพ เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตก โชคดีที่รอยแตกไม่กระทบกับเส้นประสาทส่วนสำคัญ แดนนี่ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานถึง 11 วัน ช่วงเวลาพักฟื้นดังกล่าว เกียรติ กิจเจริญ ภรรยาของเกียรติ รวมถึง ติ๊ก กลิ่นสี เป็นผู้รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด จนกระทั่งกลับมาแข็งแรงรับงานได้ตามปกติอีกครั้ง
แดนนี่สร้างครอบครัวสุดอบอุ่น เขาสมรสกับ กวาง พจนีย์ พวงสุข เมื่อปี 2553 ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน 1 คนชื่อ น้องเอวา เอวาริณณ์ ศรีภิญโญ แดนนี่ตัดสินใจพาครอบครัวย้ายไปอยู่อาศัยที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกวันนี้เขายังคงรับงานในวงการบันเทิงบ้างเป็นระยะตามความเหมาะสมเพื่อให้แฟนคลับได้หายคิดถึง
ทว่าล่าสุดมีเรื่องเศร้า มีรายงานว่า แดนนี่ ศรีภิญโญ เสียชีวิตแล้ว อายุ 57 ปี จากอาการป่วยไตวาย
ซูโม่กิ๊ก ได้โทรมาบอกไทด์ เอกพันธ์ ว่า ภรรยาโทรมาบอกซูโม่กิ๊ก เพื่อจะหารถไปรับที่ รพ.สุพรรณบุรี เผยมีอาการไตวายเฉียบพลัน ก่อนหน้านี้ได้ไปฟอกไตได้ 2-3 วัน และเขาก็จากไป
ก่อนหน้านี้แดนนี่ไม่มีอาการป่วยหนักใดๆ รู้สึกมีแค่อาการเพลีย ไม่สบาย ภรรยาเลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล หมอตรวจพบว่าเป็นไตวาย เลยรีบเอาไปฟอกไต ส่วนกำหนดการจะมีการแจ้งอีกครั้ง
ย้อนฟัง แดนนี่ ศรีภิญโญ เปิดใจรายการแฉ เคลียร์ข่าวตกอับสู่ชีวิตเรียบง่าย
เมื่อปี 2562 แดนนี่ ศรีภิญโญ เคยให้สัมภาษณ์เปิดใจในรายการแฉ ชี้แจงข่าวลือเรื่องตกอับจนต้องหนีไปทำนาที่ต่างจังหวัด
แดนนี่อธิบายว่าตั้งใจเกษียณตัวเองจากวงการบันเทิงเพื่อไปใช้ชีวิตเรียบง่าย เลือกเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรรยา ลงมือพัฒนาที่ดินขนาด 7 ไร่เพื่อทำบ้านริมนา ปลูกข้าวกินเอง เปิดโฮมสเตย์เล็กๆ ตามความฝันที่เคยวางแผนไว้
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เขาตัดสินใจหันหลังให้วงการบันเทิง แดนนี่เล่าว่าเคยใช้ชีวิตหรูหราในกรุงเทพฯ มีบ้านหลังใหญ่ มีรถยนต์ถึง 3 คัน แต่กลับต้องแบกรับภาระหนี้สินมหาศาล จนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ให้ลดรายจ่าย จึงตัดสินใจขายรถยนต์ทั้งหมด นำเงินไปซื้อรถกระบะเพียงคันเดียว เงินส่วนที่เหลือนำไปโปะหนี้บ้านจนหมดสิ้น
เมื่อหมดภาระหนี้สิน แดนนี่จึงรู้สึกเหมือนเรือที่จอดเทียบท่า เขาตัดสินใจพาครอบครัวย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างถาวร เขามั่นใจว่าเงินเก็บที่มีอยู่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในต่างจังหวัดไปจนถึงบั้นปลายชีวิต
ในรายการ แดนนี่ยังเล่าถึงช่วงเวลาวิกฤตเมื่อปี 2552 เขาเคยล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกจนเกือบพิการ เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เขาได้พบรักแท้กับภรรยาคนปัจจุบัน เขาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าทั้งพ่อ แม่ ลูกสาวตัวน้อย เขาพร้อมรับงานในวงการบันเทิงบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อหาเงินดูแลลูกสาว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: