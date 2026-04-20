คอหวยเช็กด่วน 1 พ.ค. 2569 วันแรงงาน หวยออกไหม เลื่อนไปวันไหน
ไขข้อสงสัย! วันแรงงาน 1 พฤษภาคม หวยออกหรือไม่? สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปลี่ยนวันออกรางวัลแล้ว เช็กเลย
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลื่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลในครั้งนี้ เกิดจากวันที่ 1 พฤษภาคม ตรงกับ “วันแรงงานแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันหยุดสำคัญ
บรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคหลายคนต่างตั้งข้อสงสัยว่า วันแรงงานปีนี้จะมีการหมุนวงล้อออกรางวัลลอตเตอรี่หรือไม่ ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไม่มีการออกรางวัลในวันแรงงาน การเลื่อนวันออกรางวัลเป็นขั้นตอนปกติเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดแรงงาน
สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น. จนถึง 16.00 น. ประชาชนที่ซื้อลอตเตอรี่เตรียมตัวจับตาดูการถ่ายทอดสด และสามารถติดตามผลการออกรางวัลได้ตามช่วงเวลาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลุ้นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่รับต้นเดือน
ส่วนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไป คือ งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะดำเนินการออกรางวัลตามปกติ ไม่มีการเลื่อนวันหรือเวลาแต่อย่างใด นักเสี่ยงโชคสามารถเตรียมตัวหาเลขเด่นเลขดังเพื่อซื้อสลากในงวดกลางเดือนได้ตามเดิม
