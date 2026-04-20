ข่าว

คอหวยเช็กด่วน 1 พ.ค. 2569 วันแรงงาน หวยออกไหม เลื่อนไปวันไหน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 16:02 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 16:14 น.
ไขข้อสงสัย 1 พ.ค. วันแรงงาน หวยออกไหม เลื่อนไปวันไหน

ไขข้อสงสัย! วันแรงงาน 1 พฤษภาคม หวยออกหรือไม่? สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปลี่ยนวันออกรางวัลแล้ว เช็กเลย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลื่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลในครั้งนี้ เกิดจากวันที่ 1 พฤษภาคม ตรงกับ “วันแรงงานแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันหยุดสำคัญ

บรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคหลายคนต่างตั้งข้อสงสัยว่า วันแรงงานปีนี้จะมีการหมุนวงล้อออกรางวัลลอตเตอรี่หรือไม่ ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไม่มีการออกรางวัลในวันแรงงาน การเลื่อนวันออกรางวัลเป็นขั้นตอนปกติเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดแรงงาน

สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น. จนถึง 16.00 น. ประชาชนที่ซื้อลอตเตอรี่เตรียมตัวจับตาดูการถ่ายทอดสด และสามารถติดตามผลการออกรางวัลได้ตามช่วงเวลาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลุ้นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่รับต้นเดือน

แผงสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

ส่วนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไป คือ งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะดำเนินการออกรางวัลตามปกติ ไม่มีการเลื่อนวันหรือเวลาแต่อย่างใด นักเสี่ยงโชคสามารถเตรียมตัวหาเลขเด่นเลขดังเพื่อซื้อสลากในงวดกลางเดือนได้ตามเดิม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวอาชญากรรม

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

Back to top button