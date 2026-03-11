บันเทิง

นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie records โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 16:42 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 16:44 น.
67
นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie ecords โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล

นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง Genie Records ตกใจและเสียดาย โอม Cocktail ยุติบทบาทบริหารค่าย GeneLab เชื่อมั่นตัดสินใจเด็ดขาด-รอบคอบแล้ว อวยพรทีมครึ่งเก้าให้สำเร็จสมหวัง

หลังคนวงการเพลงออกมาแสดงความเห็นกรณี โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ นักร้องนำค็อกเทล (Cocktail) ประกาศยุติการบริหารค่ายเพลง GeneLab และ 19 เผย GMM Grammy และ GMM Music เป็นเสมือนบ้านและที่ทำงานมีความทรงจำที่ดีร่วมกัน ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกัน แต่ตนและทีมงานครึ่งเก้า ขอออกมาทำตามความฝันต่อไป ล่าสุด นิค วิเชียร ฤกษ์ไพศาล ผู้ก่อตั้งค่าย Genie Records ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุด รู้สึกตกใจกับประเด็นที่เกิดขึ้น

นิค วิเชียร โพสต์ข้อความผ่าน Nick Genie ระบุว่า “เห็นข่าวการยุติบทบาทผู้บริหารค่าย gene lab ของ “โอม” แล้วรู้สึกตกใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ เพราะการต้องจากลาค่ายเพลงที่สร้างขึ้นมากับมือจนสำเร็จและโด่งดังนั้นก็น่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ส่วนตัวก็รู้สึกเสียดายที่โอมขอไม่ไปต่อ เพราะกว่าจะเติบโตได้ถึงวันนี้ gene lab และโอมรวมทั้งทีมงานต้องฟันฝ่าอะไรมาเยอะ ใช้สรรพกำลังทั้งกาย ใจ สมอง และสองมือปลุกปั้นมันขึ้นมา… เหนื่อยไม่ใช่น้อย!

แม้จะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวทั้งหมด แต่ด้วยความเป็นคนที่เด็ดขาดมั่นคง ผมแน่ใจว่าน้องผมคนนี้คงคิดรอบคอบดีแล้ว

ยังไงก็ตาม ผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดี คงไม่มีอะไรต้องปลอบโยน ได้แต่อวยพร ขอให้โอมสนุก สำเร็จและสมหวังในก้าวอีกครึ่งของทีมงาน ‘ครึ่งเก้า’ ของโอมนะครับ #nickgenie

ปล. เราคงไม่ได้ไปไหนไกลกันเนอะ บ้านก็ใกล้กันมาก ว่าง ๆ ก็มากินข้าวนั่งคุยกันนะครับ”

นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie records โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล
ภาพจาก Facebook : Nick Genie

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พิกัดล่าสุด &quot;มยุรี นารี แบงค็อก&quot; เรือธงไทย ข่าว

เช็กพิกัดล่าสุด “มยุรี นารี แบงค็อก” เรือธงไทย ลอยลำกลางฮอร์มุซ เรดาร์รวน

6 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปแฉโต้ โค้ชส้ม ลั่นถูกละเมิด-ดูหมิ่น จ่อพึ่งกฎหมายกู้ศักดิ์ศรีเมีย

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อมูล มยุรี นารี แบงค็อก (Mayuree Naree) เรือสินค้าธงไทย ที่ถูกยิงกลางช่องแคบฮอร์มุซ

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “พีระพันธุ์” ลาออก สส.บัญชีรายชื่อ ดัน อรรถวิชช์ ขึ้นแทน

30 นาที ที่แล้ว
นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie ecords โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล บันเทิง

นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie records โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ

46 นาที ที่แล้ว
ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตา ข่าว

ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตากรรม

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ออกฎใหม่ พยาบาล ห้ามทำงานเกิน 52 ชม./สัปดาห์ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แข้งสาวอิหร่าน กลับลำ! ทิ้งวีซ่าลี้ภัยออสซี่ ทำเพื่อนอีก 6 ชีวิตต้องหนีซ่อนตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส เวอร์ชันซีรีส์วาย บันเทิง

ทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส ซีรีส์วาย เปิดตัว ออกัส-เล้ง เคมีทะลุจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือ genelab บันเทิง

ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือบริหารค่าย GeneLab

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คพ. เผยกรุงเทพผ่านพ้นวิกฤติฝุ่น PM 2.5 แล้ว โดยรวมปีนี้แนวโน้มดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กิต Three Man Down&#039; โพสต์เดือด โอม Cocktail ยุติบทบาทบริหาร GeneLab ข่าวดารา

กิต Three Man Down เข้าใจ โอม ค็อกเทล ตัดพ้อ ผิดที่คิดเปลี่ยนบ้านคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล บันเทิง

หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า เฮียตี๋ สเต็กกระทะร้อน บุกยำหนุ่มกะเหรี่ยง เหตุแค่ แพ้เป่ายิ้งฉุบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัยรักสุดหัวใจ &quot;นึกคิด บุญทอง&quot; เขียนซึ้งส่งภรรยา &quot;มุกดา&quot; ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน บันเทิง

อาลัยรักสุดหัวใจ “นึกคิด บุญทอง” เขียนซึ้งส่งภรรยา “มุกดา” ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร เศรษฐกิจ

ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน แจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพ อ้างชื่อ-ตัดต่อคลิป ชวนเล่นพนันออนไลน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ท่อเหล็กพุ่งทะลุขึ้นมากลางถนน ใกล้สถานีรถไฟโอซาก้า สูงจากพื้นดิน 10 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเก็ต แจ้งปิดรันเวย์ถึง 18.00 น. หลังเครื่องบิน แอร์อินเดีย เอ็กซ์เพรส ลงจอดขัดข้อง ไร้ผู้บาดเจ็บ ข่าว

ภูเก็ตอัมพาต! ปิดสนามบินถึง 6 โมงเย็น หลังเครื่อง Air India ลงจอดกระแทกแรง ไร้คนเจ็บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 วิธีขอพรเรียกเงิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ไหน การเงิน

วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 วิธีขอพรเรียกเงิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอม Cocktai ประกาศยุติบทบาทผู้บริหารค่าย GeneLab บันเทิง

สรุปดราม่า โอม ค็อกเทล ยุติบริหาร Gene Lab ย้ำไม่มีปัญหา ถึงเวลาทำตามใจตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก สั่งปรับมาตรการ รับลูกรัฐบาล ออกนโยบายแก้วิกฤติพลังงาน สลับ WFH

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนหาดใหญ่ช็อก รัฐจ่ายค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม 240 บาท ทั้งที่เสียหายจริง 7 หมื่น ข่าว

คนหาดใหญ่ช็อก รัฐจ่ายค่าซ่อมบ้าน 240 บาท ทั้งที่น้ำท่วม เสียหายจริง 7 หมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นมะกันเจอข้อหาหนัก ขับรถทับครูลื่นล้ม ขณะวิ่งตามนักเรียนปาทิชชู่ใส่บ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 16:42 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 16:44 น.
67
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิกัดล่าสุด &quot;มยุรี นารี แบงค็อก&quot; เรือธงไทย

เช็กพิกัดล่าสุด “มยุรี นารี แบงค็อก” เรือธงไทย ลอยลำกลางฮอร์มุซ เรดาร์รวน

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

เปิดข้อมูล มยุรี นารี แบงค็อก (Mayuree Naree) เรือสินค้าธงไทย ที่ถูกยิงกลางช่องแคบฮอร์มุซ

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

ด่วน! “พีระพันธุ์” ลาออก สส.บัญชีรายชื่อ ดัน อรรถวิชช์ ขึ้นแทน

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตา

ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตากรรม

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
Back to top button