นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie records โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ
นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง Genie Records ตกใจและเสียดาย โอม Cocktail ยุติบทบาทบริหารค่าย GeneLab เชื่อมั่นตัดสินใจเด็ดขาด-รอบคอบแล้ว อวยพรทีมครึ่งเก้าให้สำเร็จสมหวัง
หลังคนวงการเพลงออกมาแสดงความเห็นกรณี โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ นักร้องนำค็อกเทล (Cocktail) ประกาศยุติการบริหารค่ายเพลง GeneLab และ 19 เผย GMM Grammy และ GMM Music เป็นเสมือนบ้านและที่ทำงานมีความทรงจำที่ดีร่วมกัน ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกัน แต่ตนและทีมงานครึ่งเก้า ขอออกมาทำตามความฝันต่อไป ล่าสุด นิค วิเชียร ฤกษ์ไพศาล ผู้ก่อตั้งค่าย Genie Records ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุด รู้สึกตกใจกับประเด็นที่เกิดขึ้น
นิค วิเชียร โพสต์ข้อความผ่าน Nick Genie ระบุว่า “เห็นข่าวการยุติบทบาทผู้บริหารค่าย gene lab ของ “โอม” แล้วรู้สึกตกใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ เพราะการต้องจากลาค่ายเพลงที่สร้างขึ้นมากับมือจนสำเร็จและโด่งดังนั้นก็น่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ส่วนตัวก็รู้สึกเสียดายที่โอมขอไม่ไปต่อ เพราะกว่าจะเติบโตได้ถึงวันนี้ gene lab และโอมรวมทั้งทีมงานต้องฟันฝ่าอะไรมาเยอะ ใช้สรรพกำลังทั้งกาย ใจ สมอง และสองมือปลุกปั้นมันขึ้นมา… เหนื่อยไม่ใช่น้อย!
แม้จะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวทั้งหมด แต่ด้วยความเป็นคนที่เด็ดขาดมั่นคง ผมแน่ใจว่าน้องผมคนนี้คงคิดรอบคอบดีแล้ว
ยังไงก็ตาม ผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดี คงไม่มีอะไรต้องปลอบโยน ได้แต่อวยพร ขอให้โอมสนุก สำเร็จและสมหวังในก้าวอีกครึ่งของทีมงาน ‘ครึ่งเก้า’ ของโอมนะครับ #nickgenie
ปล. เราคงไม่ได้ไปไหนไกลกันเนอะ บ้านก็ใกล้กันมาก ว่าง ๆ ก็มากินข้าวนั่งคุยกันนะครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กิต Three Man Down เข้าใจ โอม ค็อกเทล ตัดพ้อ ผิดที่คิดเปลี่ยนบ้านคนอื่น
- สรุปดราม่า โอม ค็อกเทล ยุติบริหาร Gene Lab ย้ำไม่มีปัญหา ถึงเวลาทำตามใจตัวเอง
- จ๋าย ไททศมิตร รับไม่ได้ โอม ค็อกเทล ประกาศอำลา ลั่น ทีมงานออกยกค่าย ทิ้งศิลปินเคว้ง
- ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือบริหารค่าย GeneLab
ติดตาม The Thaiger บน Google News: