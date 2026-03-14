ป๋าเต็ด รับตกใจ โอม ค็อกเทล ลาออก GeneLab แต่ไม่รู้รายละเอียด เชื่อตัดสินใจถี่ถ้วนแล้ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 11:49 น.
ป๋าเต็ด ยุทธนา ยอมรับตกใจ โอม ค็อกเทล ประกาศลาออก GeneLab แต่ไม่รู้รายละเอียด เชื่อตัดสินใจถี่ถ้วนแล้ว ลั่น ถ้าไม่ขัดแย้งคงไม่ลาออก

หลังจากที่ โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ หรือ โอม ค็อกเทล ออกมาประกาศยุติบทบาทการบริหารค่ายเพลงดัง GeneLab โดยให้เหตุผลว่าอยากไปทำตามฝันตัวเองในตอนที่ยังไม่หมดไฟ ท่ามกลางการออกมาเคลื่อนไหวของศิลปินในค่ายที่เตรียมจะไม่ต่อสัญญากับ GeneLab เพื่อจะไปอยู่กับโอมเหมือนที่เคยเป็นมา รวมถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุการตัดสินใจลาออกฟ้าผ่าแบบนี้

ล่าสุดทีมข่าวมีโอกาสได้เจอกับ ป๋าเต็ด ยุทธนา หนึ่งในทีมผู้บริหารของแกรมมี่ จึงได้ใช้โอกาสนี้สัมภาษณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นและกำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้ โดย ป๋าเต็ด ยอมรับว่า “ตกใจหลังเห็น โอม ค็อกเทล ประกาศลาออกค่าย GeneLab เพราะก่อนที่จะประกาศยังทำคอนเสิร์ตใหญ่ Three Man Down ด้วยกันอยู่เลย เชื่อการตัดสินใจมีการเจรจาวางแผนล่วงหน้านานแล้ว แต่ส่วนตัวไม่รู้รายละเอียด เนื่องจากอยู่กันคนละแผนก

โพสต์ของโอมค่อนข้างที่จะครบถ้วน และอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดชัดเจนแล้ว แต่ก็เข้าใจมุมของคนอ่านที่อาจจะตีความไปได้หลากหลาย ถ้าถามว่ามีการขัดแย้งหรือไม่มันก็ต้องมีอยู่แล้ว ถ้าไม่มีความขัดแย้งเขาจะลาออกทำไม แต่มันเป็นธรรมชาติของวงการนี้ ซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่รุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้น เพราะตนก็เคยลาออกจากแกรมมี่ถึง 2 ครั้ง แล้วก็กลับมามีความสุขดี

ส่วนเรื่องผลกระทบจากการที่ โอม ลาออกไปมันก็ต้องมีอยู่แล้วผลกระทบ แต่ว่าคงต้องรอดูว่าใครจะมาเป็นทีมผู้บริหารแทนทีมของโอม ซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีการประกาศออกมาเร็ว ๆ นี้ ไม่น่าทิ้งเอาไว้นานก็คงได้เห็นท่าทีที่ชัดเจนขึ้น

แต่ไม่ถึงขั้นยุบค่ายแน่นอน เพราะค่ายอยู่ในสังกัดแกรมมี่ โอม มาเป็นผู้รับจ้างบริหารในนามของ บริษัท ครึ่งเก้า ดังนั้นเมื่อโอมลาออกก็ไม่ได้เอา GeneLab ไปด้วย เขาออกไปในนามของ บริษัทครึ่งเก้า ไม่ใช่ GeneLab”

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

