กิต Three Man Down เข้าใจ โอม ค็อกเทล ตัดพ้อ ผิดที่คิดเปลี่ยนบ้านคนอื่น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 14:59 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 15:03 น.
81
กิต Three Man Down' โพสต์เดือด โอม Cocktail ยุติบทบาทบริหาร GeneLab

กิต Three Man Down เคลื่อนไหวแล้วปม โอม ค็อกเทล ยุติบริหารค่าย GeneLab ลั่น รู้เรื่องมานาน โพสต์พ้อผิดเองที่คิดไปเปลี่ยนบ้านคนอื่น วันนี้ยอมรับไม่มีวันทำได้ ยกโอมคือผู้นำตัวจริง

ลามดราม่าหนัก หลัง โอม Cocktail หรือ นายปัณฑพล ประสารราชกิจ ออกมาขอยุติบทบาทการบริหารค่ายเพลง GeneLab และ 12 ของตนและทีมงาน โดยที่ สินทรัพย์ทุกอย่าง ทั้งชื่อค่าย สัญญาศิลปิน เพลงและทรัพย์สินทางปัญญา GMM Music เป็นเจ้าของ เผยความในใจ GMM Grammy และ GMM Music เป็นทั้งบ้านและสถานที่ทำงานมีความทรงจำที่ดี แต่ตนและทีมงานมีเป้าหมายที่แตกต่างออกไปจากกรอบที่ทำได้ จึงขอโอกาสออกไปทำตามความฝัน มิฉะนั้นอาจคาใจหากไม่ได้ลงมือทำ

ล่าสุด กิต กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ นักร้องนำวง Three Man Down ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากเห็นประกาศของ โอม ค็อกเทล ยอมรับว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว เข้าใจในตัวโอม แต่ที่ไม่เข้าใจคืออีกฝั่งมากกว่า จากนั้นออกมาแชร์ข้อความจากแถลงการณ์ของอดีตบริหาร ระบุว่า “ถ้าไม่ติดว่าเราคุยกันว่าจะพูดหลังคอนเสิร์ต ผมจะหวดให้ตั้งแต่บนเวที”

กิต ทรีแมนดาวน์ โพสต์หลัง โอม ค็อกเทล ออกทีมบริหาร genelab
ภาพจาก Facebook : Krit Jeerapattananuwong

ต่อมา เจ้าตัวออกมาแสดงจุดยืนในฐานะสมาชิกทรีแมนดาวน์ เผยว่า สาเหตุที่วงมาอยู่ในค่าย Genelab เพราะ โอม ปัณฑพล ซึ่งอีกฝ่ายไม่ใช่หัวหน้างาน แต่เป็นผู้นำ ทั้งยังแสดงทัศนะกับอีกฝ่ายว่าจะตั้งใจทำงาน ไม่เอาเปรียบใคร และทำให้เห็นว่าศิลปินมีคุณค่าในตนเองมากแค่ไหน แต่ในวันนี้ยอมรับเหมือนโอมว่าไม่มีวันทำได้ ตนผิดเองที่เลือกจะไปเปลี่ยนแปลงบ้านคนอื่น แทนที่จะหาบ้านของตนเองอยู่มากกว่า

“ที่ Three Man Down มาอยู่ Genelab เพราะว่า พี่โอม ครับ พี่โอมเป็น Leader ไม่ใช่ Boss พี่โอม เดินไปกับน้อง ๆ และอีกอย่างคือ คุยกับพี่โอมตั้งแต่ Day One ว่า อยากจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในสถานที่แห่งนี้ให้ดีขึ้น ถึงแม้จะยากลำบากขนาดไหน เราจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น พวกเราตั้งใจไม่เอาเปรียบใคร ตั้งใจทำงาน ทำตัวให้เป็นโมเดลใหม่ ๆ จัดการงานเอง ทำให้ดูว่าศิลปินมีค่าในตัวเองมากขนาดไหน

แต่วันนี้เข้าใจและยอมรับเหมือนพี่โอมแล้วครับว่าเราไม่มีวันทำได้ เราผิดเองครับที่เxือกจะไปเปลี่ยนแปลงบ้านของคนอื่น เราควรหาบ้านตัวเองอยู่มากกว่า”

กิต ทรีแมนดาวน์ โพสต์หลัง โอม ค็อกเทล ออกทีมบริหาร genelab-2
ภาพจาก Facebook : Krit Jeerapattananuwong
กิต ทรีแมนดาวน์ โพสต์หลัง โอม ค็อกเทล ออกทีมบริหาร genelab-3
ภาพจาก Facebook : Krit Jeerapattananuwong
กิต ทรีแมนดาวน์
ภาพจาก Facebook : Krit Jeerapattananuwong
วงทรีแมนดาว
ภาพจาก Facebook : Three Man Down

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

