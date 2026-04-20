เปิดแชตฉาว รองเจ้าคณะอำเภอ อนาจารเณรนับ 10 รูป ชิ่งลาสิกขาหนีความผิด
แฉหลักฐานแชทลับพฤติกรรมกามคาวัด เจ้าคณะจังหวัดสั่งปลดด่วนก่อนล่องหนหายตัว พบข้อมูลพิรุธเสนอเงิน 5 หมื่นปิดปากครอบครัวผู้เสียหายหวังจบคดี
ประเด็นร้อน ผ้าเหลืองคาวอนาจารสามเณรหมู่ที่ร้อยเอ็ด หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จากแชทหลักฐานถูกเผยแพร่ โดยระบุว่า พระครูสุจิตปุญญาภรณ์ อดีตรองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร และเจ้าอาวาสวัดชานุวรรณ ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด มีพฤติกรรมกระทำอนาจารสามเณรภายในวัด ซึ่งคาดว่า มีเหยื่อเป็นเณรได้รับความเสียหายถึง 10 รูป
หลังจากเรื่องราวถูกแฉจนเป็นวงกว้าง สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสอบพบว่า พระครูรูปดังกล่าวได้ตัดสินใจ “ลาสิกขา” ทันทีเมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 เวลา 15.39 น. และรีบเดินทางออกจากพื้นที่ไปทันทีโดยไม่ทราบเบาะแสที่อยู่ปัจจุบัน
มีข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะมีการแจ้งความหรือเป็นข่าวใหญ่ มีความพยายามติดต่อจากฝ่ายผู้ก่อเหตุเพื่อ เสนอเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับครอบครัวของสามเณรผู้เสียหาย เพื่อขอให้ยุติการดำเนินคดีและไม่เอาความ
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดไม่นิ่งนอนใจ มีคำสั่งปลดพระครูรูปนี้ออกจากตำแหน่งทางการปกครองทั้งหมดทันที เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียร้ายแรงต่อคณะสงฆ์ แม้เจ้าตัวจะสึกไปแล้วแต่กระบวนการทางกฎหมายยังคงถูกจับตามองจากสังคม
ขณะที่วานนี้ (19 เม.ย.) ที่วัดชานุวรรณ จ.ร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมโดยมีมติแต่งตั้ง พระอุทัยธีปธรรมโม พระรักษาการเจ้าอาวาสดูแลวัดต่อ เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของวัด ส่วนสามเณรทั้ง 10 รูป มาบวชภาคฤดูร้อนและสึกกลับบ้านไปหมดแล้ว ขณะเดียวกันรักษาการเจ้าอาวาสยังกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยว่า ที่ผ่านมาไม่เห็นว่าพระครูสุจิตปุญญาภรณ์จะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแบบนี้ เพราะส่วนใหญ่ท่านเองจะปฏิบัติธรรม นั่งชาญอยู่ในกุฏิส่วนตัว ตนเองก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของท่าน
กระทั่งมีสามเณรแอบไปถ่ายคลิปของท่านแล้วนำมาเผยแพร่ ทางวัดจึงมีการทราบพฤติกรรมดังกล่าวที่ชอบให้คนอื่นฉันท์บวบของท่านซึ่งก็ไม่ทราบจริงๆ ว่า มีพฤติกรรมแบบนี้มานานหรือยัง.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เดือดแน่! สนธิญา ร้องตำรวจเอาผิด คนแฉ ข่าวพระฉาว หวั่นกระทบศรัทธา
- ขุดภาพแฉ พระฉาวเพชรบูรณ์และทีมงาน ลัทธิถวายตัวแบบหมู่ อึ้ง ตำรวจเคยมาทำพิธี
- พระคมอมเงินวัด ฟัง อ.จตุรงค์ เล่าปมสึกพระฉาว คดีดับเบิลปาราชิก
