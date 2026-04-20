ข่าวอาชญากรรม

เปิดแชตฉาว รองเจ้าคณะอำเภอ อนาจารเณรนับ 10 รูป ชิ่งลาสิกขาหนีความผิด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 12:00 น.
รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร เจ้าอาวาสวัดชานุวรรณ
แฉหลักฐานแชทลับพฤติกรรมกามคาวัด เจ้าคณะจังหวัดสั่งปลดด่วนก่อนล่องหนหายตัว พบข้อมูลพิรุธเสนอเงิน 5 หมื่นปิดปากครอบครัวผู้เสียหายหวังจบคดี

ประเด็นร้อน ผ้าเหลืองคาวอนาจารสามเณรหมู่ที่ร้อยเอ็ด หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จากแชทหลักฐานถูกเผยแพร่ โดยระบุว่า พระครูสุจิตปุญญาภรณ์ อดีตรองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร และเจ้าอาวาสวัดชานุวรรณ ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด มีพฤติกรรมกระทำอนาจารสามเณรภายในวัด ซึ่งคาดว่า มีเหยื่อเป็นเณรได้รับความเสียหายถึง 10 รูป

หลังจากเรื่องราวถูกแฉจนเป็นวงกว้าง สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสอบพบว่า พระครูรูปดังกล่าวได้ตัดสินใจ “ลาสิกขา” ทันทีเมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 เวลา 15.39 น. และรีบเดินทางออกจากพื้นที่ไปทันทีโดยไม่ทราบเบาะแสที่อยู่ปัจจุบัน

มีข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะมีการแจ้งความหรือเป็นข่าวใหญ่ มีความพยายามติดต่อจากฝ่ายผู้ก่อเหตุเพื่อ เสนอเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับครอบครัวของสามเณรผู้เสียหาย เพื่อขอให้ยุติการดำเนินคดีและไม่เอาความ

เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดไม่นิ่งนอนใจ มีคำสั่งปลดพระครูรูปนี้ออกจากตำแหน่งทางการปกครองทั้งหมดทันที เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียร้ายแรงต่อคณะสงฆ์ แม้เจ้าตัวจะสึกไปแล้วแต่กระบวนการทางกฎหมายยังคงถูกจับตามองจากสังคม

ขณะที่วานนี้ (19 เม.ย.) ที่วัดชานุวรรณ จ.ร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมโดยมีมติแต่งตั้ง พระอุทัยธีปธรรมโม พระรักษาการเจ้าอาวาสดูแลวัดต่อ เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของวัด ส่วนสามเณรทั้ง 10 รูป มาบวชภาคฤดูร้อนและสึกกลับบ้านไปหมดแล้ว ขณะเดียวกันรักษาการเจ้าอาวาสยังกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยว่า ที่ผ่านมาไม่เห็นว่าพระครูสุจิตปุญญาภรณ์จะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแบบนี้ เพราะส่วนใหญ่ท่านเองจะปฏิบัติธรรม นั่งชาญอยู่ในกุฏิส่วนตัว ตนเองก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของท่าน

กระทั่งมีสามเณรแอบไปถ่ายคลิปของท่านแล้วนำมาเผยแพร่ ทางวัดจึงมีการทราบพฤติกรรมดังกล่าวที่ชอบให้คนอื่นฉันท์บวบของท่านซึ่งก็ไม่ทราบจริงๆ ว่า มีพฤติกรรมแบบนี้มานานหรือยัง.

 

ข่าวล่าสุด
คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้

พนง.แสบ แอบโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง 11 ครั้ง เจ้าของธุรกิจจุกอกเลี้ยงดูมาเป็น 10 ปี

รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้ เศรษฐกิจ

รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้

เปิดประวัติ ปอเนาะ โรงเรียนสอนอิสลาม ทั่วภาคใต้ เรียนอะไรกันบ้าง ข่าว

เปิดประวัติ ปอเนาะ โรงเรียนสอนอิสลาม ทั่วภาคใต้ เรียนอะไรกันบ้าง

ร้านการ์ตูนดัง ย่านปิ่นเกล้า ประกาศปิดสาขาอำลา 18 ปี แฟนๆให้กำลังใจเพียบ เศรษฐกิจ

ใจหาย! ร้านการ์ตูนดัง ย่านปิ่นเกล้า ประกาศปิดสาขาอำลา 18 ปี แฟนๆให้กำลังใจเพียบ

แพรรี่ ไพรวัลย์ สับเละพระสงฆ์ทำคลิปส่อเสียดรีวิวกล้วยฝรั่ง ข่าว

พระทำคลิปรีวิวขนาดกล้วย พาดพิง แพรรี่ ไพรวัลย์ ซัด ทุเรศ อายผ้าเหลืองบ้าง

ตายเกลื่อน 23 ศพ โรงงานพลุระเบิดสนั่นอินเดีย เจ้าของเผ่นหนี

เสาชิงช้าคนไร้บ้าน ข่าว

เปิดภาพปัจจุบัน “เสาชิงช้า” แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ไม่น่าเชื่อจะมาถึงจุดนี้

ส.ว. ชงขึ้นภาษี VAT เป็น 10% แก้ปัญหารัฐหนี้พุ่ง เศรษฐกิจ

ส.ว. ชงขึ้นภาษี VAT เป็น 10% แก้ปัญหารัฐหนี้พุ่ง

ครอบครัวหนุ่มวัย 26 ปี สมองตาย ตัดสินใจบริจาคอวัยวะครั้งใหญ่ ช่วยผู้ป่วยอีก 8 ชีวิต ข่าว

กุศลใหญ่ หนุ่ม 26 สมองตาย ครอบครัวบริจาคอวัยวะ ช่วยผู้ป่วยอีก 8 ชีวิต

ไอซ์ กีรติ นักแสดงคิวบู๊วัย 39 ปีเสียชีวิต บันเทิง

แฟนละครเศร้า! ไอซ์ กีรติ นักแสดงคิวบู๊ เสียชีวิตแล้ว ยกย่องฝีมือคุณภาพ

รองนายกอบจโคราช ขับรถชนตำรวจ ข่าวภูมิภาค

“บารมีหลวงปู่สุข!” รองนายก อบจ.โคราช ขับเก๋งพุ่งชน จยย.สายตรวจ ดาบตำรวจรอดปาฏิหาริย์

กรมอุตุเตือน 26 จังหวัด &quot;พายุฤดูร้อน&quot; ถล่ม ฝนตกหนัก-ลมแรง-ลูกเห็บตก ข่าว

กรมอุตุเตือน 26 จังหวัด “พายุฤดูร้อน” ถล่ม ฝนตกหนัก-ลมแรง-ลูกเห็บตก

หวิดวางมวย! ตุ๊กตุ๊กเขมร กร่างจัด ยูทูบเบอร์ฝรั่งอึ้ง ทักทายดีๆ โดนง้างมือไล่ตะเพิด ข่าวต่างประเทศ

หวิดวางมวย! ตุ๊กตุ๊กเขมร กร่างจัด ยูทูบเบอร์ฝรั่งอึ้ง ทักทายดีๆ โดนง้างมือไล่ตะเพิด

คลิปสาวถอดกางเกงแช่น้ำ ชาวเน็ตสงสัยอุจจาระ ข่าว

อั้นไม่ไหว! สาวถอดกางเกงขี้กลางน้ำตก เจอจวกยับ คนปลายน้ำรับของแถมไม่รู้ตัว

เกด ช่างเอก ข่าวอาชญากรรม

คลิปเสียง “เกด” เปิดเรื่องช็อก ช่างเอกขืนใจจนท้อง แจงยิบปมนางนกต่อ

เปิดตัว หงส์-กานต์ น้องสาวน้องชาย ณเดชน์ ทำหน้าที่สำคัญ ในงานแต่งงานอีสานสุดอบอุ่นของ ญาญ่า บันเทิง

เปิดตัว หงส์-กานต์ น้องสาวน้องชาย ณเดชน์ ทำหน้าที่สำคัญ ในงานแต่งงานอีสานสุดอบอุ่นของ ญาญ่า

หนุ่มโดนวัยรุ่นรุมแทงดับ ตำรวจตีเป็นอุบัติเหตุ วอนหาคลิปมัดตัวคนร้าย พลิกคดี ข่าว

หนุ่มโดนวัยรุ่นรุมแทงดับ ตำรวจตีเป็นอุบัติเหตุ วอนหาคลิปมัดตัวคนร้าย พลิกคดี

อิหร่านถอนตัวเจรจาสหรัฐ รอบ 2 ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ถอนเจรจารอบ 2 เปิดฉากโจมตีเรือรบสหรัฐฯ ราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยาน

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ข่าว

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ข้าราชการ-ธนาคาร-เอกชน เตรียมเฮ ใครได้หยุดยาว?

ราคาทองวันนี้ 20 เม.ย. 69 ร่วงลง 200 บาท เช็กทองรูปพรรณขายออก เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 20 เม.ย. 69 ร่วงลง 200 บาท เช็กทองรูปพรรณขายออก

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 20 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

ดวงวันนี้ 20 4 69 ดูดวง

4 ราศีชะตาฟ้าลิขิต พบรักต่างวัยรุ่นใหญ่สายเปย์ ดูแลดีระดับพรีเมียม

โทรศัพท์ติดตามผลโรงแรมที่จีน ข่าวต่างประเทศ

ช็อกในช็อก! สาวจีนแฉ “สายโทรศัพท์จากโรงแรม” ทำความลับแตกจนต้องหย่าร้าง

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้

คิมจองอึน ควงลูกสาว โชว์แสนยานุภาพ รัวทดสอบขีปนาวุธ ท้าทายสหรัฐฯ-เกาหลีใต้

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้

รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
เปิดประวัติ ปอเนาะ โรงเรียนสอนอิสลาม ทั่วภาคใต้ เรียนอะไรกันบ้าง

เปิดประวัติ ปอเนาะ โรงเรียนสอนอิสลาม ทั่วภาคใต้ เรียนอะไรกันบ้าง

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
ร้านการ์ตูนดัง ย่านปิ่นเกล้า ประกาศปิดสาขาอำลา 18 ปี แฟนๆให้กำลังใจเพียบ

ใจหาย! ร้านการ์ตูนดัง ย่านปิ่นเกล้า ประกาศปิดสาขาอำลา 18 ปี แฟนๆให้กำลังใจเพียบ

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
