พนง.แสบ แอบโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง 11 ครั้ง เจ้าของธุรกิจจุกอกเลี้ยงดูมาเป็น 10 ปี
พนักงานแสบ แอบโอนเงินเจ้าของธุรกิจออแกไนซ์ เข้าบัญชีตัวเอง รวม 11 ครั้ง เสียหายเกิน 1 แสน แถมเงินในบัญชีแม่ก็หายอีกหลักแสน จุกอกทำงานมานับ 10 ปี ดูแลเหมือนคนในครอบครัวยังทำได้ลงคอ
วันนี้ (20 เม.ย.) นางสามารถ มะลิสอน อายุ 33 ปี เจ้าของธุรกิจออแกไนซ์ที่บุรีรัมย์ แจ้งจับ นายเอ็ม (นามสมมติ) อายุ 23 ปี พนักงานแสบแอบโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือมากถึง 11 ครั้ง รวมความเสียหายเป็นเงิน 108,000 บาท แถมยังทำลายหลักฐานลบสลิปการโอนออกจากมือถือ เมื่อถูกเค้นถามกลับปฏิเสธเสียงแข็งว่า ไม่ได้เป็นคนโอน ทั้งที่เงินถูกโอนไปยังบัญชีพร้อมเพย์ของตัวเอง
ต่อมาจากการตรวจสอบของธนาคารยืนยันได้ว่า เงินที่ถูกโอนไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ เพราะเป็นการทำรายการผ่านแอปพลิเคชั่นที่ผูกกับโทรศัพท์ของผู้เสียหาย ซึ่งการทำรายการแต่ละครั้งต้องมีการใส่รหัสยืนยัน
ขณะเดียวกันยังพบว่า เงินในบัญชีของแม่ผู้เสียหายก็ถูกโอนเงินออกจากบัญชีหลักแสนบาทเช่นกัน ซึ่งปลายทางก็ถูกโอนไปยังบัญชีของนายเอ็ม
เจ้าของธุรกิจออแกไนซ์ กล่าวว่า “เอ็ม” ทำงานที่บริษัทมา 10 ปีแล้วที่ผ่านมาก็ดูแลเหมือนคนในครอบครัว จนไว้เนื้อเชื่อใจถึงขนาดเคยให้วานให้กดโอนเงินในมือถือให้ จึงไม่คาดคิดอีกฝ่ายจะกล้าขโมยโอนเงินในบัญชีได้ลงคอ ที่ช้ำใจไปกว่านั้น คือ ตรวจพบว่าเงินในบัญชีของแม่ตนเอง ก็ถูกแอบโอนไปบัญชีของนายเอ็ม จึงเตรียมจะรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความเพิ่ม ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับนายเอ็ม ตามกฎหมาย ส่วนเหตุจูงใจที่ก่อเหตุคาดว่าน่าจะติดพนันออนไลน์.
ที่มา : ข่าวสด
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: