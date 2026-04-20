รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้

รองนายกฯ ปกรณ์ แจงรัฐบาลจำเป็นต้องออก พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน เตรียมรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญและสงครามโลก พร้อมจ่อขยายเพดานหนี้สาธารณะหลังพื้นที่ทางการคลังเริ่มตึงตัว
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณของประเทศ เผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน วงเงิน 500,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นงบประมาณสำรองสำหรับรับมือกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เหตุผลความจำเป็นในการออก พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน
การตัดสินใจใช้วิธีออกเป็น พ.ร.ก. ซึ่งเป็นกฎหมายเร่งด่วน แทนการออก พ.ร.บ. ตามปกตินั้น มีสาเหตุหลักมาจาก
สถานะเงินคงคลังตึงตัว: ปัจจุบันรัฐบาลมีเงินสดสำรองอยู่ในมือน้อย
วิกฤตภายนอกที่คาดการณ์ยาก: ทั้งภาวะสงครามในต่างประเทศ และวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่าง ซูเปอร์เอลนีโญ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาคการเกษตรและเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง
ความจำเป็นเร่งด่วน: ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 รัฐบาลสามารถออก พ.ร.ก. ได้ทันทีหากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่ต้องรีบนำเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติในโอกาสแรก
จ่อขยายเพดานหนี้สาธารณะรองรับเงินกู้ใหม่
ปัจจุบันประเทศไทยมีหนี้สาธารณะอยู่ที่ประมาณ 66% ของ GDP ขณะที่เพดานหนี้กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ทำให้เหลือพื้นที่ในการกู้เงิน (Fiscal Space) ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นก่อนจะกู้เงิน 5 แสนล้านบาท รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อ ขยายเพดานหนี้สาธารณะ ออกไปก่อน เพื่อให้มีช่องว่างเพียงพอตามกฎหมาย แม้ว่าในสถานการณ์จริงอาจจะไม่ได้กู้จนเต็มวงเงินก็ตาม
ส่วนกรณีข้อเสนอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ 1.5 แสนล้านบาทให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น นายปกรณ์ชี้ว่ากำลังอยู่ระหว่างพิจารณา เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้เงินกองทุนฯ อุดหนุนราคาพลังงานติดต่อกันยาวนานจนผิดวัตถุประสงค์เดิม (ที่ควรใช้แค่พยุงราคาระยะสั้น) ส่งผลให้เกิดหนี้สะสมมหาศาลกว่าแสนล้านบาท ซึ่งการจะเสริมสภาพคล่องเพิ่มในอนาคตต้องพิจารณาข้อกฎหมายอย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับราคาพลังงานโลก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: