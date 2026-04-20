การเงินเศรษฐกิจ

รัฐบาลจ่อกู้เงิน 5 แสนล้าน รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมขยายเพดานหนี้

Aindravudh เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 11:33 น.
56
รองนายกฯ ปกรณ์ แจงรัฐบาลจำเป็นต้องออก พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน เตรียมรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญและสงครามโลก พร้อมจ่อขยายเพดานหนี้สาธารณะหลังพื้นที่ทางการคลังเริ่มตึงตัว

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณของประเทศ เผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน วงเงิน 500,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นงบประมาณสำรองสำหรับรับมือกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เหตุผลความจำเป็นในการออก พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน

การตัดสินใจใช้วิธีออกเป็น พ.ร.ก. ซึ่งเป็นกฎหมายเร่งด่วน แทนการออก พ.ร.บ. ตามปกตินั้น มีสาเหตุหลักมาจาก

  • สถานะเงินคงคลังตึงตัว: ปัจจุบันรัฐบาลมีเงินสดสำรองอยู่ในมือน้อย

  • วิกฤตภายนอกที่คาดการณ์ยาก: ทั้งภาวะสงครามในต่างประเทศ และวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่าง ซูเปอร์เอลนีโญ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาคการเกษตรและเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง

  • ความจำเป็นเร่งด่วน: ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 รัฐบาลสามารถออก พ.ร.ก. ได้ทันทีหากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่ต้องรีบนำเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติในโอกาสแรก

จ่อขยายเพดานหนี้สาธารณะรองรับเงินกู้ใหม่

ปัจจุบันประเทศไทยมีหนี้สาธารณะอยู่ที่ประมาณ 66% ของ GDP ขณะที่เพดานหนี้กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ทำให้เหลือพื้นที่ในการกู้เงิน (Fiscal Space) ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นก่อนจะกู้เงิน 5 แสนล้านบาท รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อ ขยายเพดานหนี้สาธารณะ ออกไปก่อน เพื่อให้มีช่องว่างเพียงพอตามกฎหมาย แม้ว่าในสถานการณ์จริงอาจจะไม่ได้กู้จนเต็มวงเงินก็ตาม

ส่วนกรณีข้อเสนอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ 1.5 แสนล้านบาทให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น นายปกรณ์ชี้ว่ากำลังอยู่ระหว่างพิจารณา เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้เงินกองทุนฯ อุดหนุนราคาพลังงานติดต่อกันยาวนานจนผิดวัตถุประสงค์เดิม (ที่ควรใช้แค่พยุงราคาระยะสั้น) ส่งผลให้เกิดหนี้สะสมมหาศาลกว่าแสนล้านบาท ซึ่งการจะเสริมสภาพคล่องเพิ่มในอนาคตต้องพิจารณาข้อกฎหมายอย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับราคาพลังงานโลก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

Back to top button