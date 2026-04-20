เศรษฐกิจ

ใจหาย! ร้านการ์ตูนดัง ย่านปิ่นเกล้า ประกาศปิดสาขาอำลา 18 ปี แฟนๆให้กำลังใจเพียบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 11:13 น.
ร้านการ์ตูนดัง ย่านปิ่นเกล้า ประกาศปิดสาขาอำลา 18 ปี แฟนๆให้กำลังใจเพียบ

ปิดตำนาน 18 ปี ร้านการ์ตูนต้นอ้อ ประกาศปิดสาขาโลตัส ปิ่นเกล้า พ.ค. 69 หลังห้างเตรียมปรับปรุงพื้นที่ ยันไม่ได้เลิกกิจการ แฟนคลับแห่ให้กำลังใจ

เพจเฟซบุ๊ก ร้านการ์ตูนต้นอ้อ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าแก่นักอ่าน ระบุว่า “เรียนลูกค้าร้านต้นอ้อ โลตัสปิ่นเกล้า 18 ปี ที่พบเจอกันมา ถึงเวลาที่จะต้องจากลากันแล้ว ร้านต้นอ้อ จะปิดกิจการที่โลตัสปิ่นเกล้า ในเดือน พ.ค.69 และจะย้ายไปที่ไหน ขอเวลาคิดก่อนจะมาแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ปล.ยังไม่ปิดกิจการนะคะ จากเพื่อเริ่มที่ใหม่ ยังสั่งของได้ปกติ”

ข้อความประกาศปิดสาขาจากเพจเฟซบุ๊กร้านการ์ตูน
FB/ ร้านการ์ตูนต้นอ้อ

พร้อมทั้งแนบเอกสารแจ้งยกเลิกสัญญาจากทางห้างสรรพสินค้า โดยระบุว่า “…เนื่องด้วยบริษัทมีแผนงานในการปรับปรุงพื้นที่ภายในสาขาดังกล่าว โดยในการปรับปรุงพื้นที่ ทางบริษัทมีความจำเป็นจะต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับท่านก่อนที่ระยะเวลาตามสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง โดยให้การยกเลิกสัญญาเช่ามีผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570

บริษัทจึงขอแจ้งมายังท่านให้ทำการขนย้าย รื้อถอน ทรัพย์สิน สิ่งของ สัมภาระ อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิด รวมทั้งบริวารของท่านออกจากสถานที่เช่าและส่งมอบสถานที่เช่าคืนให้แก่บริษัทในสภาพที่เรียบร้อยภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2569…”

หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป หลายคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม หลายคนรู้สึกใจหายกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ พร้อมทั้งส่งข้อความให้กำลังใจทางร้านอย่างต่อเนื่อง

เอกสารประกาศยกเลิกสัญญาจากทางห้างสรรพสินค้า
FB/ ร้านการ์ตูนต้นอ้อ

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

