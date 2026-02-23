สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน “วีรบุรุษเขาค้อ” สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ
เรื่องราวสุดสะเทือนใจของอดีตรั้วของชาติที่ถูกลืมได้รับการเปิดเผยขึ้น เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Korakot Ketkaew” ของ กรกต เกตุแก้ว อดีตทหารพรานร้อยจู่โจม 911 ได้โพสต์เล่าชีวิตรันทดของเพื่อนร่วมอุดมการณ์ อดีตทหารพรานจู่โจมร้อย 920 ผู้เคยผ่านสมรภูมิสมรภูมิเขาค้ออย่างโชกโชน แต่ปัจจุบันกลับต้องใช้ชีวิตเป็นคนเร่ร่อนนอนข้างถนนในจังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลจากผู้โพสต์ระบุว่า อดีตนักรบเขาค้อรายนี้ใช้เวลาในวัยหนุ่มไปกับการจับอาวุธปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแผ่นดินไทย จนละทิ้งการวางแผนชีวิตในอนาคต เมื่อถึงวัยชรา ร่างกายที่เคยแข็งแรงก็ร่วงโรย ประกอบกับพ่อแม่เสียชีวิตหมด ไม่มีภรรยาหรือบุตรคอยดูแล จึงทำให้ต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน
แม้เขาจะไม่ได้มีอาการป่วยทางจิต (ไม่ได้บ้า) แต่ก็มีพฤติกรรมแยกตัว ไม่พูดคุยกับใคร ยกเว้นแต่จะได้พูดคุยกับคนที่เป็นทหารด้วยกันเท่านั้น
ก่อนหน้านี้ คุณกรกตได้นำเรื่องราวของเพื่อนร่วมรั้วของชาติไปเผยแพร่ผ่านช่องทางยูทูบ จนนำไปสู่การขยับตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่จากทหารกองทัพภาคที่ 2 (โคราช) ได้ลงพื้นที่ ออกตามหาจนพบตัวเขาพักอาศัยอยู่บริเวณวัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา ได้ตรวจสอบประวัติและยืนยันว่าเขาคืออดีตทหารพรานที่ไปรบที่เขาค้อจริง จึงได้ดำเนินการทำ “บัตรทหารผ่านศึก ชั้น 3” ให้
แม้จะได้รับบัตรเชิดชูเกียรติ แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของเขากลับไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น ยังคงต้องเป็นคนเร่ร่อนนอนข้างถนนตามเดิม เนื่องจากไม่มีบำเหน็จ บำนาญ หรือที่อยู่อาศัยรองรับ
ผู้โพสต์ทิ้งท้ายบทสรุปชีวิตหลังสงครามที่เจ็บปวดไว้ว่า สิ่งเดียวที่อดีตทหารผ่านศึกรายนี้ได้รับ คือความภาคภูมิใจที่ได้รบเพื่อรักษาแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลัง พร้อมระบุว่าจะหาเวลาเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนทหารคนนี้อย่างแน่นอน
