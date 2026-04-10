เช็กด่วน ปฏิทินหวยลาว สงกรานต์ 2569 ออกวันไหนบ้าง พร้อมอัปเดตวันหยุดยาว
คอหวยต้องรู้ ตารางออกรางวัลหวยลาวพัฒนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 อัปเดตกฎใหม่ลุ้นโชค 5 วันต่อสัปดาห์ พร้อมเช็กวันหยุด สปป.ลาว 14-16 เมษายนนี้
เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ใกล้เข้ามาแล้ว คอหวยที่ติดตามการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว อาจมีข้อสงสัยว่าในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ ทาง สปป.ลาว จะมีการงดออกรางวัลหรือไม่
ก่อนจะไปดูตารางวันหยุด ต้องอัปเดตข้อมูลสำคัญก่อนว่า ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นไป หวยลาวพัฒนาได้ปรับรูปแบบการออกรางวัลใหม่เป็น 5 วันต่อสัปดาห์ โดยจะเปลี่ยนมาออกรางวัลทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 20:30 น. และหยุดพักเพียงแค่วันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น
สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ลาวหรือสงกรานต์ปีนี้ หวยลาวมีแนวโน้มจะงดออกรางวัลในช่วงวันหยุดราชการของประเทศประมาณ 3-4 วัน เพื่อให้ประชาชนได้เฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญ ตารางการออกรางวัลในช่วงกลางเดือนเมษายนจึงคาดการณ์ไว้ดังนี้
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 เปิดออกรางวัลตามปกติ (คาดว่าเป็นวันสุดท้ายก่อนหยุดยาว)
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569 งดออกรางวัล (ตรงกับวันสังขารล่วง)
วันพุธที่ 15 เมษายน 2569 งดออกรางวัล (ตรงกับวันเนา)
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 งดออกรางวัล (ตรงกับวันสังขารขึ้น)
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 กลับมาเปิดออกรางวัลตามปกติ
แม้ว่าประเทศไทยจะเริ่มหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน แต่สำหรับฝั่ง สปป.ลาว วันหยุดราชการหลักจะอยู่ในช่วงวันที่ 14 ถึง 16 เมษายน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในแต่ละปีอาจมีการประกาศวันหยุดชดเชยหรือวันหยุดเพิ่มเติมแตกต่างกันไป แนะนำให้คอหวยลาวตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้งกับทางเพจ Laolottery Live เพื่อความถูกต้องและแม่นยำที่สุด จะได้เตรียมตัวลุ้นโชคกันอย่างสบายใจในช่วงเทศกาลครับ
