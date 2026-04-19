ช็อกในช็อก! สาวจีนแฉ “สายโทรศัพท์จากโรงแรม” ทำความลับแตกจนต้องหย่าร้าง
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อลูกค้าหญิงรายหนึ่งให้คะแนนลบโรงแรมชื่อดังในเมืองต้าถง อ้างว่า สายโทรศัพท์ติดตามผลของโรงแรม ทำให้แผนการเดินทางและความลับของเธอถูกเปิดเผย จนนำไปสู่การหย่าร้างและสูญเสียสิทธิ์เลี้ยงดูบุตร
เมื่อเร็วๆ นี้ รีวิวเชิงลบของโรงแรมออเร้นจ์ คริสตัล (Orange Crystal) ในเมืองต้าถง มณฑลซานซี ได้กลายเป็นไวรัลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยผู้โพสต์ซึ่งเป็นสมาชิกระดับโกลด์อ้างว่า การที่โรงแรมโทรศัพท์มา “ติดตามผล” เพื่อขอคำชมได้กลายเป็นชนวนเหตุให้ชีวิตคู่ของเธอพังทลาย
ตามรายงานจากแอปพลิเคชัน Huazhu Club รีวิวระบุว่า เธอเข้าพักเมื่อเดือนมีนาคม 2026 และในวันถัดมาโรงแรมได้โทรศัพท์เข้ามาหาเธอ ซึ่งสายโทรศัพท์นี้เองที่ทำให้สามีของเธอรับรู้ความจริงบางอย่าง โดยมีข้อมูลหลุดรอดออกมาว่า สามีขอหย่าหลังจากทราบเรื่องการเข้าพักครั้งนี้ และปฏิเสธไม่ให้สิทธิ์เลี้ยงดูบุตรแก่เธอ
ขณะที่เธออ้างว่า โรงแรมควรรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ เพราะสายโทรศัพท์นั้นทำให้แผนการเดินทางทั้งหมดของเธอรั่วไหล
ด้านโรงแรมได้ออกมาตอบโต้ว่า การโทรศัพท์ติดตามผลเป็นขั้นตอนมาตรฐานเพื่อประเมินความพึงพอใจ และในวันดังกล่าวไม่มีผู้รับสายแต่อย่างใด พร้อมยืนยันว่าโรงแรมไม่มีนโยบายบีบบังคับหรือจูงใจให้ลูกค้ารีวิวในทางที่ผิด และไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของแขกแต่อย่างใด ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชาวเน็ตจำนวนมากมองว่า หากเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริง ต้นเหตุของการหย่าร้างย่อมมาจากการ “นอกใจ” ของตัวลูกค้าเอง และการพยายามโยนความผิดให้โรงแรมถือเป็นการปัดความรับผิดชอบ
“ถ้าคุณซื่อสัตย์ ต่อให้โรงแรมโทรมาเป็นร้อยสาย ครอบครัวก็ไม่พัง” หนึ่งในความเห็นยอดนิยมกล่าว
สำหรับประเด็นที่สามีจับได้ว่าสาวจีนรายนี้ไปกับชู้นั้น มีชาวเน็ตจีนไม่น้อยตั้งข้อสังเกตว่า “หรือเธอจะเผลอจองด้วยเบอร์ หรือ เมมเบอร์ของสามีหรือไม่ ? ความเลยแตก”
ทั้งนี้ จิมู นิวส์ (Jimu News) ได้วิจารณ์ประเด็นนี้ในมุมมองของธุรกิจบริการว่า แม้พฤติกรรมส่วนตัวของลูกค้าจะเป็นเรื่องผิดศีลธรรม แต่สิ่งที่ภาคธุรกิจต้องตระหนักคือ “ขอบเขตของการสื่อสาร”
การคุกคามในคราบการบริการ ปัจจุบันธุรกิจจำนวนมากใช้การโทรศัพท์ติดตามผลเพื่อเร่งเอาคะแนนรีวิว ซึ่งมักสร้างความรำคาญและรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้บริโภค
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ตามกฎหมายใหม่ระบุชัดเจนว่า หากไม่ได้รับความยินยอม ธุรกิจห้ามส่งข้อมูลเชิงพาณิชย์หรือโทรศัพท์รบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
สิทธิในการเลือก ธุรกิจควรยกเลิกการตั้งค่า “ติดตามผลโดยอัตโนมัติ” และควรขอความยินยอมจากลูกค้าก่อนเสมอ รวมถึงกำหนดเวลาการโทรที่เหมาะสม
