ข่าวต่างประเทศ

ช็อกในช็อก! สาวจีนแฉ “สายโทรศัพท์จากโรงแรม” ทำความลับแตกจนต้องหย่าร้าง

เผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 15:30 น.
โทรศัพท์ติดตามผลโรงแรมที่จีน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อลูกค้าหญิงรายหนึ่งให้คะแนนลบโรงแรมชื่อดังในเมืองต้าถง อ้างว่า สายโทรศัพท์ติดตามผลของโรงแรม ทำให้แผนการเดินทางและความลับของเธอถูกเปิดเผย จนนำไปสู่การหย่าร้างและสูญเสียสิทธิ์เลี้ยงดูบุตร

เมื่อเร็วๆ นี้ รีวิวเชิงลบของโรงแรมออเร้นจ์ คริสตัล (Orange Crystal) ในเมืองต้าถง มณฑลซานซี ได้กลายเป็นไวรัลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยผู้โพสต์ซึ่งเป็นสมาชิกระดับโกลด์อ้างว่า การที่โรงแรมโทรศัพท์มา “ติดตามผล” เพื่อขอคำชมได้กลายเป็นชนวนเหตุให้ชีวิตคู่ของเธอพังทลาย

ตามรายงานจากแอปพลิเคชัน Huazhu Club รีวิวระบุว่า เธอเข้าพักเมื่อเดือนมีนาคม 2026 และในวันถัดมาโรงแรมได้โทรศัพท์เข้ามาหาเธอ ซึ่งสายโทรศัพท์นี้เองที่ทำให้สามีของเธอรับรู้ความจริงบางอย่าง โดยมีข้อมูลหลุดรอดออกมาว่า สามีขอหย่าหลังจากทราบเรื่องการเข้าพักครั้งนี้ และปฏิเสธไม่ให้สิทธิ์เลี้ยงดูบุตรแก่เธอ

โรงแรมจีน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

ขณะที่เธออ้างว่า โรงแรมควรรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ เพราะสายโทรศัพท์นั้นทำให้แผนการเดินทางทั้งหมดของเธอรั่วไหล

ด้านโรงแรมได้ออกมาตอบโต้ว่า การโทรศัพท์ติดตามผลเป็นขั้นตอนมาตรฐานเพื่อประเมินความพึงพอใจ และในวันดังกล่าวไม่มีผู้รับสายแต่อย่างใด พร้อมยืนยันว่าโรงแรมไม่มีนโยบายบีบบังคับหรือจูงใจให้ลูกค้ารีวิวในทางที่ผิด และไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของแขกแต่อย่างใด ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชาวเน็ตจำนวนมากมองว่า หากเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริง ต้นเหตุของการหย่าร้างย่อมมาจากการ “นอกใจ” ของตัวลูกค้าเอง และการพยายามโยนความผิดให้โรงแรมถือเป็นการปัดความรับผิดชอบ

“ถ้าคุณซื่อสัตย์ ต่อให้โรงแรมโทรมาเป็นร้อยสาย ครอบครัวก็ไม่พัง” หนึ่งในความเห็นยอดนิยมกล่าว

สำหรับประเด็นที่สามีจับได้ว่าสาวจีนรายนี้ไปกับชู้นั้น มีชาวเน็ตจีนไม่น้อยตั้งข้อสังเกตว่า “หรือเธอจะเผลอจองด้วยเบอร์ หรือ เมมเบอร์ของสามีหรือไม่ ? ความเลยแตก”

ภาพ @ctdsb

ทั้งนี้ จิมู นิวส์ (Jimu News) ได้วิจารณ์ประเด็นนี้ในมุมมองของธุรกิจบริการว่า แม้พฤติกรรมส่วนตัวของลูกค้าจะเป็นเรื่องผิดศีลธรรม แต่สิ่งที่ภาคธุรกิจต้องตระหนักคือ “ขอบเขตของการสื่อสาร”

การคุกคามในคราบการบริการ ปัจจุบันธุรกิจจำนวนมากใช้การโทรศัพท์ติดตามผลเพื่อเร่งเอาคะแนนรีวิว ซึ่งมักสร้างความรำคาญและรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้บริโภค

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ตามกฎหมายใหม่ระบุชัดเจนว่า หากไม่ได้รับความยินยอม ธุรกิจห้ามส่งข้อมูลเชิงพาณิชย์หรือโทรศัพท์รบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

สิทธิในการเลือก ธุรกิจควรยกเลิกการตั้งค่า “ติดตามผลโดยอัตโนมัติ” และควรขอความยินยอมจากลูกค้าก่อนเสมอ รวมถึงกำหนดเวลาการโทรที่เหมาะสม

โทรศัพท์ติดตามผลโรงแรมที่จีน ข่าวต่างประเทศ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

