“บอย ท่าพระจันทร์” ออกโรงป้อง “รถถัง” โดนฟ้อง 640 ล้าน ชี้โดนบีบเพราะความจน
“บอย ท่าพระจันทร์” โพสต์เดือดป้อง “รถถัง” หลัง ONE ฟ้อง 640 ล้าน ชี้เซ็นสัญญาเพราะอ่านไม่ออก ซัดคนด่าอย่าซ้ำเติมคนจน
บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระชื่อดัง ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณี วัน แชมเปียนชิพ (ONE Championship) เตรียมฟ้องร้อง รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต การฟ้องร้องครั้งนี้เกิดขึ้นใน 3 ประเทศ โดยมีมูลค่าสูงถึง 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 640 ล้านบาท ฐานละเมิดสัญญาหลายครั้ง
บอย ท่าพระจันทร์ ระบุว่า “เขาไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิด เขาแค่สู้…จนไม่มีทางถอย จากศูนย์ สู่คนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว แต่สุดท้าย… #กลับต้องมาเจอกับเกมที่ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร??
เซ็นสัญญาทั้งที่อ่านไม่ออก เพราะ “ความจน” มันไม่มีทางเลือกมากนัก พอวันหนึ่งลุกขึ้นถามหาความจริงสิ่งที่ได้ไม่ใช่คำอธิบายแต่คือ “หมายศาล” เกือบพันล้าน … สำหรับบางคนคือธุรกิจ แต่สำหรับเขา…คือทั้งชีวิต ทำงาน 10 ชาติ ก็หาคืนเขาไม่ได้
หากคิดดี ๆ ไม่มีใครโง่ที่จะลุยกับมหาอำนาจหรอก แต่อาจมีอะไรบางอย่าง? #ซึ่งพวกเราไม่รู้ #พวกคุณไม่รู้ #แต่เกือบ100% โจมตีเด็กสู้ชีวิตเพียงเพราะเขาจนและโดนฟ้อง (คุณล่ะ คือ 1 ในคนที่โจมตีคนจนและโจมตีคนไทยด้วยกัน เพียงเพราะเขาไม่มีทางสู้ใช่หรือไม่?) #ความจนมันน่ากลัวจริงๆนะ ปล.ผมมาจากคนจนและไม่เคยคิดดูถูกคนจน”
