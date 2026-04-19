ผู้บังคับบัญชาก็ไม่เว้น เปิดคลิป “หมวดโจ้ ปืนดุ” โวยวาย-ด่าหยาบไม่เลิก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 16:26 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 16:26 น.
เหตุการณ์ช็อกวงการสีกากีรับอรุณวันที่ 19 เมษายน 2569 เมื่อความคืบหน้ากรณี ร.ต.ต. (หมวดโจ้) อายุ 54 ปี รองสารวัตรฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองพัทยา ก่อเหตุใช้อาวุธปืนคู่กายยิงเจ้าของร้านกัญชาจนเสียชีวิต บริเวณถนนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวเข้าห้องขัง พร้อมสั่งฟันวินัยร้ายแรงทันที

หลักฐานชิ้นสำคัญจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุสลด เมื่อหมวดโจ้เกิดมีปากเสียงอย่างรุนแรงกับเพื่อนในวงเหล้า โดยผู้ตาย (เจ้าของร้านกัญชา) เห็นท่าไม่ดีจึงพยายามเข้าไปไกล่เกลี่ย มีการยกมือไหว้ขอร้อง และพยายามจะแย่งปืนจากมือหมวดโจ้เพื่อไม่ให้เรื่องบานปลาย แต่ทว่าในวินาทีนั้นหมวดโจ้กลับตัดสินใจลั่นไกใส่ผู้ตายจนล้มฟุบเสียชีวิตคาที่

นอกจากพฤติกรรมสุดโหดในที่เกิดเหตุแล้ว ยังมีการเปิดเผยคลิปขณะถูกควบคุมตัว ซึ่งหมวดโจ้อยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนัก ส่งเสียงโวยวายใส่ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนข้าราชการตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคาย พร้อมตั้งคำถามซ้ำๆ ว่า “ใส่กุญแจมือผมทำไม” โดยไม่สนว่าตนเองเพิ่งก่อเหตุพรากชีวิตผู้อื่นมา

ทั้งนี้ พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา ระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้หมวดโจ้ ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมแจ้ง 3 ข้อหาหนัก ได้แก่ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ยิงปืนในที่สาธารณะ และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

มีรายงานว่า ปกติ “หมวดโจ้” เป็นตำรวจรุ่นใหญ่ที่นิสัยดีและตั้งใจทำงาน เพิ่งผ่านการอบรมนายร้อยมาเมื่อปีที่แล้ว แต่เหตุการณ์ครั้งนี้คาดว่า มาจากอาการเมาสุราจนขาดสติ ซึ่งทางตำรวจยืนยันจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการช่วยเหลือพวกพ้องแน่นอน (ดูคลิป).

ขอบคุณคลิปจาก : Facebook @Khaosod – ข่าวสด

ภาพ @ข่าวสด
ภาพ @ข่าวสด

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

