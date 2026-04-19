กสทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบพระราม 2 หลังมอไซค์ดับ-สตาร์ทไม่ติดนับร้อยคัน
กสทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบพระราม 2 หลังมอไซค์ดับ-สตาร์ทไม่ติดนับร้อยคัน ซ้ำรอยเหตุทาวน์อินทาวน์ เจออุปกรณ์ควบคุมรักษาความปลอดภัย คาดเป็นต้นเหตุ
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังจากที่มีรายงานว่า รถจักรยานยนต์นับร้อยคันดับหรือสตาร์ทไม่ติดโดยไม่ทราบสาเหตุ ย่านพระราม 2 ซอย 48 ถึงพระราม 2 ซอย 46 คล้ายเหตุการณ์ย่านทาวน์อินทาวน์ เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมานั้น
โดยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ภาค 1 พร้อมด้วยตำรวจสอบสวนกลาง ได้ลงพื้นที่อาคารที่คาดว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ ที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนทำให้เกิดกรณีรถจักรยานสตาร์ทไม่ติด บริเวณถนนพระราม 2 ช่วงระหว่าง ซอย 46–48 ตามหมายค้นของศาลอาญาธนบุรี
สำนักงาน กสทช. ได้รับแจ้งมีรถจักรยานยนต์จำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าว หากดับเครื่องแล้วจะสตาร์ทรถไม่ติด ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ระบบกุญแจรีโมท โดยบริเวณดังกล่าวติดกับปั๊มน้ำมัน ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เติมน้ำมันต้องดับเครื่องยนต์ และจะสตาร์ทกลับมาไม่ติด
สำนักงาน กสทช.สันนิษฐานว่า อาจมีสาเหตุจากการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุย่าน 433 MHz ซึ่งเป็นย่านความถี่ไร้สายระยะสั้น จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ พร้อมเครื่องวิเคราะห์สัญญาณคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการรับสัญญาณ
ผลการตรวจสอบอาคารดังกล่าวที่อยู่ติดกับปั๊มน้ำมัน พบอุปกรณ์ควบคุมรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบควบคุมประตูรั้วบ้าน ไม่มีชื่อรุ่น ปรากฏอักษรจีน ติดตั้งอยู่บนชั้น 5 ของอาคาร มีการแพร่สัญญาณในย่านความถี่ 433.85 MHz และมีความแรงสัญญาณประมาณ -26.7 dBm ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพชำรุดและมีลักษณะอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อรีโมทรถจักรยานยนต์ในบริเวณโดยรอบ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ดูแลอาคารดังกล่าว ดำเนินการระงับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ และป้องกันผลกระทบต่อประชาชน โดยเจ้าของบ้านให้ความร่วมมือนำอุปกรณ์ส่งตรวจสอบ เพื่อยืนยันแหล่งกำเนิดการรบกวน ลักษณะการแพร่กระจายสัญญาณ และความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค และข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ต่อไป
ทั้งนี้ ย่านความถี่ 433 MHz เป็นย่านความถี่ไร้สายระยะสั้น ใช้สำหรับอุปกรณ์สื่อสารระยะใกล้ อุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ และอุปกรณ์ IoT เช่น รีโมทประตูรถ ไม้กั้นบริเวณทางเข้าภายในหมู่บ้าน โดยย่านความถี่ 433 MHz เป็นย่านความถี่ที่ใช้งานทั่วไปที่ใช้กำลังส่งต่ำได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต เพราะมีการใช้แพร่หลายในหลายพื้นที่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กฟน. แถลงขออภัย ต้นเหตุทำมอไซค์ดับย่านทาวน์อินทาวน์ ปิดเสาส่งสัญญาณแล้ว
- เจอสาเหตุแล้ว มอไซค์ดับขณะผ่านย่านทาวน์อินทาวน์ ต้นเหตุมาจากตึกหน่วยงานรัฐ
