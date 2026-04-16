“สีหศักดิ์” บินถกโอมาน เจรจาใช้เส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ-กู้เรือ “มยุรี นารี”
สีหศักดิ์ บินถกโอมาน เจรจาใช้เส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และแนวทางกู้เรือ มยุรี นารี รวมถึงขอบคุณที่ช่วยเหลือลูกเรือ 20 คน
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับเจ้าชายชิฮาบ บิน ฏอริก บิน ตัยมูร อัล ซะอีด รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกลาโหมแห่งรัฐสุลต่านโอมาน และพลเรือตรี ซาอิฟ บิน นัสเซอร์ อัล ราห์บี ผู้บัญชาการทหารเรือโอมาน ณ กรุงมัสกัต ในโอกาสการเยือนโอมานอย่างเป็นทางการ โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและการส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความขอบคุณต่อฝ่ายโอมานและกองทัพเรือโอมานที่ได้ให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยจำนวน 20 คนจากเรือ “มยุรี นารี” และอำนวยความสะดวกให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายโอมานเพื่อหาแนวทางอำนวยความสะดวกให้เรือไทยสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการกู้เรือ “มยุรี นารี”
ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และการรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและความปลอดภัยของเส้นทางคมนาคมทางทะเล โดยเฉพาะในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยฝ่ายไทยได้แสดงความชื่นชมต่อบทบาทของโอมานในการดำรงท่าทีที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ และแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาค ตลอดจนแสดงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนโอมานในเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการลดความตึงเครียดในภูมิภาค
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความพร้อมในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยต่อยอดจากที่กระทรวงกลาโหมโอมานได้ลงนามสัญญากับบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ของไทยเมื่อปี 2567 ในการจัดหาเรือให้แก่กองทัพเรือโอมาน ซึ่งนับเป็น
