ญาติมารอรับร่าง “หนุ่มวัย 26” ทนไม่ได้ฟังคลิปเสียงหลาน ขอโทษประหารเท่านั้น

เผยแพร่: 18 เม.ย. 2569 17:57 น.| อัปเดต: 18 เม.ย. 2569 17:57 น.
คดีช่างตัดผมนนทบุรี
ป้าหนุ่ม 26 เหยื่อ เจ้าของร้านตัดผม สุดโหด ใช้สากตีหัวเสียชีวิต ลั่นชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต ขอให้คนก่อเหตุได้รับโทษประหาร ถึงจะยุติธรรม คนก่อเหตุโหดมาก ถ้าหลานตนติดยาช็อกเสียชีวิตยังทำใจได้ว่าทำตัวเอง แต่นี่ถูกคนอื่นกระทำ สงสารหลานจับใจ

วันนี้ (18 เม.ย.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา น.ส.พรสวรรค์ อายุ 48 ปี ผู้เป็นป้า พร้อมด้วย นายนพพร อายุ 74 ปี ผู้เป็นตา ของนายฐิติ หรือ ตี๋ (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี เดินทางมาเตรียมจัดพิธีสวดอภิธรรมศพให้กับผู้เสียชีวิต ที่วัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังถูก นายจีราวัฒน์ หรือ เอก อายุ 58 ปี เจ้าของร้านตัดผม ใช้สากกะเบือทุบศีรษะจนเสียชีวิต

ป้าและตา กล่าวในระหว่างรอรับร่างผู้เสียชีวิตออกจากสถาบันนิติเวชศาสตร์ ระบุ หลานชายพ้นทหารมาประมาณเดือน พ.ย.68 มาทราบว่า หลังจากพ้นทหารมาแล้วหลานชายได้คบกับผู้หญิงชื่อเกด ซึ่งเป็นสาวลาว เพราะเห็นหลานโพสต์ภาพในเฟซบุ๊กเวลาไปไหนด้วยกัน แต่ว่าหลานชายตนคบกับผู้หญิงชื่อเกดได้ไม่นาน ก็เลิกกันไป

ญาติยอมรับว่า ไม่ทราบสาเหตุว่ามาจากการหึงหวงผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า เพราะไม่ได้ถามหลาน เนื่องจาก หลังเดือนมี.ค. จะเห็นหลานโพสต์ว่าอยู่กับกลุ่มเพื่อนเท่านั้น เพราะหลานไม่ได้อยู่กับครอบครัว ส่วนเรื่องเงินที่อีกฝ่ายอ้างว่าขอยืม 2 หมื่นฯ ตนยืนยันว่า หลานชายไม่มีการไปยืมเงินใคร เพราะถ้าเขาไม่มีจะโทรมาหาป้ากับตา มาขอเงินไปใช้ ครั้งสุดท้ายก็มาขอยืมตา 2,000 บาท ตาบอกว่าเอาไปใช้ก่อนไม่ต้องคืน

ปกติหลานจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนเท่านั้น ไม่มีเรื่องยาเสพติด เขาขอไว้เรื่องน้ำกระท่อมอย่างเดียวเท่านั้น

หลังจากได้ฟังเสียงในคลิปหลานขอความช่วยเหลือ ร้องเหมือนโดนน้ำร้อนลวก เสียงทรมาน คนก่อเหตุโหดมาก ถ้าหลานตนติดยาช็อกเสียชีวิตตนก็ยังทำใจได้ว่าเขาทำตัวเอง แต่นี่เขาถูกคนอื่นกระทำ สงสารหลาน ส่วนที่เขาอ้างว่าป้องกันตัว การกระทำแบบนี้ไม่ใช่ป้องกันตัว ถ้าคนป้องกันตัวจะไม่ทำจนถึงตาย และถ้าคนติดยาถือมีดเข้าไปขอเงินคุณต้องทำเขาตรงที่ด้านหน้าไหม จะพาเขาเข้าไปข้างในทำไม

คนทำก็บอกเองว่า เอาไม้ตีที่หัว เขาตั้งใจทำมาก วางแผนมา เพื่อนหลานก็บอกว่า ผู้ก่อเหตุสั่งเด็กที่ไปตัดผมให้ไปตามหลานตนมา แสดงว่าเขาตั้งใจ ต้องรอให้เป็นหน้าที่ตำรวจว่าจะสรุปยังไง เรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ

ช่วงท้ายญาติของผู้ตายยืนกรานขอให้คนก่อเหตุได้รับโทษประหารชีวิต เพราะชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต ทั้ง 3 คน ถึงจะยุติธรรม ส่วนฝ่ายภรรยาของเขาจะอ้างว่าโดนบังคับให้กระทำก็ไม่ได้ เพราะถ้าถูกบังคับก็ต้องมีการห้ามบ้าง ตนคัดค้านการประกันตัวให้กฏหมายจัดการ ส่วนตัวเชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นอันตรายหากปล่อยออกมาจะไปทำกับคนอื่นได้อีก.

ที่มา : ข่าวสด

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

