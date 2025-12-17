ด่วน! นาวิกโยธิน บุกยึดคืนพื้นที่ บ้านหนองรี จ.ตราด สำเร็จ เชิญธงไตรรงค์ขึ้นยอดเสา ทวงคืนแผ่นดิน
ฉก.นย.ตราด ปะทะเดือดไล่ผู้รุกรานพ้นขอบขัณฑสีมา เชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสาประกาศชัยชนะ ย้ำชัดใช้สิทธิป้องกันตัวรักษาแผ่นดินเกิด
แผ่นดินไทยกลับมาเป็นของไทย! เมื่อเวลา 14.00 น. หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ประกาศชัยชนะเหนือผู้รุกราน ทำการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาอย่างสมเกียรติ ณ บริเวณบ้านหนองรี (บ้านสามหลัง) ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด เป็นสัญลักษณ์ยืนยันการยึดคืนพื้นที่อธิปไตยกลับมาได้อย่างสมบูรณ์
ปฏิบัติการทวงคืนแผ่นดินครั้งนี้เต็มไปด้วยความดุเดือด เจ้าหน้าที่ต้องเปิดฉากปะทะกับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่บังอาจรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยอย่างหนักหน่วง โดยยึดหลักการใช้สิทธิป้องกันตนเองตามกฎหมายสากลอย่างเคร่งครัด เพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติไม่ให้ใครมาล่วงละเมิด สิ้นสุดภารกิจด้วยการผลักดันผู้รุกรานและยึดพื้นที่คืนได้สำเร็จ
