เกินไปไหม? หนุ่มถ่ายคอนเทนต์เหยียบ “รูปหล่อหลวงพ่อคูณ” ทำชาวพุทธถกเสียงแตก
งามไส้! หนุ่มถ่ายคอนเทนต์เหยียบ “รูปหล่อหลวงพ่อคูณ” หมิ่นความเชื่อทางศาสนา ทำชาวพุทธถกเสียงแตก แห่ถามทำไปทำไม?
กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างดรามาให้โลกออนไลน์อย่างหนัก โดยเมื่อวานนี้ (17 เม.ย. 69) เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์คลิปหนุ่มนิรนามรายหนึ่งถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ “เหยียบรูปหล่อหลวงพ่อคูณ” ทำคนพุทธเดือดแรง ถกกันเสียงแตกเป็น 2 ฝั่ง
เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์ข้อความประกอบระบุว่า “เรื่องนี้ต้องใส่ใจ…คอนเทนต์เหยียบ “รูปหล่อหลวงพ่อคูณ” ทำชาวพุทธเสียงแตกเป็น 2 ฝั่ง
คลิปนี้กำลังเป็นประเด็น หลังมีคนถ่ายคลิปตั้งใจ “เอาเท้าเหยียบรูปหล่อหลวงพ่อคูณ” แล้วถ่ายลงโซเชียล หลายคนดูแล้วรับไม่ได้ บอกว่า “แรงไปไหม?” , “เล่นอะไรไม่เล่น ไปเล่นกับของแบบนี้” แต่บางส่วนก็มองว่า “มันก็แค่วัตถุ ไม่ใช่ตัวหลวงพ่อจริง ๆ”
ซึ่งมุมคนที่ไม่โอเคกับการกระทำเช่นนี้ มองว่า…ถึงจะเป็นแค่รูปหล่อ รูปเหมือนแต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเคารพ การเอาเท้าไปเหยียบ เท่ากับไม่ให้เกียรติ แถมยังลบหลู่ความศรัทธาคนอื่นอีกด้วย เพราะสำหรับหลายคนรวมถึงบรรดาลูกศิษย์ “หลวงพ่อคูณ” ไม่ใช่แค่พระ แต่คือที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางใจ
แต่ก็มีชาวพุทธอีกจำนวนหนึ่ง มองว่า อย่าไปยึดติด รูปหล่อก็คือ “วัตถุ” สิ่งสำคัญจริงๆ คือคำสอนและหลักธรรม ถ้าคนยังทำดี อยู่ในศีลในธรรม ก็ไม่ต้องไปอะไรกับเรื่องแบบนี้ หลายคนยังบอกอีกว่า ”ถ้าเคารพจริง ๆ ต้องเคารพที่คำสอน ไม่ใช่ตัววัตถุ” แล้วคุณล่ะ…มองมุมไหน?”
อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
