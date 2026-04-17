แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก
หนุ่มแฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระ ให้รางวัลหลังเดินทางจากปากช่องมาหาถึงบ้าน เจ้าของโพสต์เดือด ลั่น รอบนี้ทนไม่ไหวจริงๆ ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น
กำลังเป็นประเด็นร้อนระส่ำวงการผ้าเหลืองอีกครั้ง เมื่อมีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปที่ได้จากกล้องวงจรปิดภายในบ้านของตัวเอง เผยให้เห็นพฤติกรรมเสื่อมของ พระสงฆ์รูปหนึ่ง เรียกให้สีกา ซึ่งคาดว่าเป็นเจ้าของบ้านให้เดินมาหา จากนั้นสีกาคนดังกล่าวหันมองซ้ายขวาเพื่อเช็กว่ามีใครอยู่บริเวณนั้นหรือไม่ ก่อนจะโน้มตัวเข้าไปหอมแก้มพระที่นั่งอยู่ ต่อมาทั้งคู่ก็ลุกแล้วเดินหายไปจากกล้อง
จากการสืบค้นของทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ พบว่า สีกาที่ปรากฎในคลิปเป็นพี่สาวของเจ้าของโพสต์ และพระสงฆ์รูปดังกล่าวเป็นพระที่เดินทางมาจากปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยเจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นน้องชายของหญิงคนดังกล่าวได้ลั่นประโยคเด็ดเอาไว้ที่ทำให้รู้ว่า พระรูปนี้ไม่ได้มาเป็นครั้งแรกว่า “รอบนี้ผมทนไม่ไหวแล้วจริงๆ” ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 10 โมงเช้าของวันนี้ (17 เม.ย. 69)
เบื้องต้นางทีมงานติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบภายหลัง
คลิปจาก : FB คุณท้าวศรีสุวรรณภิรมย์ภักดี
