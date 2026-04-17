ข่าวการเมือง

ประวัติ “พล.ท.นรธิป โพยนอก” แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 กับภารกิจคุมชายแดนใต้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 10:50 น.
ประวัติ “พล.ท.นรธิป โพยนอก” หรือ “รองยูร” เตรียมทหารรุ่น 26 จากรองแม่ทัพภาคที่ 2 สู่แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 รับภารกิจสำคัญดับไฟใต้

พล.ท.นรธิป โพยนอก หรือชื่อเดิม ประยูร โพยนอก ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 และทำหน้าที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ผอ.รมน.ภาค 4) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 พล.ท.นรธิป โพยนอก ถือเป็นนายทหารที่เติบโตมาในสายงานคุมกำลังพลและยุทธการ โดยมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ภาคใต้มาอย่างยาวนาน และมีประสบการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานมาก่อน

เส้นทางทหารและคอนเนกชันเพื่อนร่วมรุ่น ตท.26

พล.ท.นรธิป โพยนอก จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 26 ถือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบุคคลสำคัญในกองทัพหลายนาย ตัวอย่างเช่น พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 และ พล.ต.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ ว่าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ก่อนมารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ท.นรธิป โพยนอก ดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 มาก่อน

การปฏิบัติงานในกองทัพภาคที่ 2 พล.ท.นรธิป โพยนอก มีความอาวุโสอยู่ในลำดับที่ 2 ลำดับความอาวุโสนี้ทำให้แวดวงทหารมีการคาดหมายกันไว้ก่อนหน้านี้ว่า พล.ท.นรธิป โพยนอก อาจจะได้รับการโปรโมตให้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ต่อจากรุ่นพี่

พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4
FB/ ข่าว กอ.รมน. ISOC News

สานต่อผลงานโดดเด่นในพื้นที่ภาคอีสาน

พล.ท.นรธิป โพยนอก หรือที่เพื่อนพ้องน้องพี่ในกองทัพรู้จักในชื่อ “รองยูร” เริ่มมีชื่อเสียงในวงการทหารตั้งแต่สมัยมียศร้อยเอก พล.ท.นรธิป โพยนอก เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทหารคนสนิทของ พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 สายป๋าเปรม ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว ต่อมายังได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายทหารคนสนิทของ พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 คนแรกที่เปิดศึกไทย–กัมพูชาหลังการลงนาม MOU 43 เมื่อปี 2551

เส้นทางรับราชการทหารของ พล.ท.นรธิป โพยนอก เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  • ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
  • รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2
  • เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2
  • ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 (กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี) ช่วงปี 2565-2567

ช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พล.ท.นรธิป โพยนอก รับผิดชอบดูแลพื้นที่ชายแดนด้านประเทศลาวและชายแดนภาคอีสานตอนบน ครอบคลุมจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร โดยมีกำลังพลประจำการในหลายจังหวัด เช่น นครราชสีมา เลย อุดรธานี ขอนแก่น และสกลนคร

FB/ ข่าว กอ.รมน. ISOC News

ภารกิจท้าทายดับไฟใต้ในฐานะแม่ทัพภาคที่ 4

บทบาทหน้าที่หลักในปัจจุบัน พล.ท.นรธิป โพยนอก ต้องรับผิดชอบดูแลพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเน้นหนักที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ภารกิจสำคัญคือการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุข การควบคุมพื้นที่เพื่อลดเหตุรุนแรง และการบริหารจัดการงาน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างพลเรือน ตำรวจ และทหาร

พล.ท.นรธิป โพยนอก ถือเป็นนายทหารสายบู๊ผสมบุ๋น มีความพยายามผลักดันการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเฝ้าตรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์ดรามาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้กลายเป็นบททดสอบสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่มีความเปราะบางสูง

FB/ กองทัพภาคที่ 4

ล่าสุด พล.ท.นรธิป โพยนอก ได้แถลงผลสอบสวนกรณี น.อ.มนตรี โตประเสริฐ นายทหารสังกัด กอ.รมน. ให้นำรถราชการไปให้บุคคลอื่นยืม ก่อนรถคันดังกล่าวจะถูกนำไปก่อเหตุยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ สื่อมวลชนได้สอบถามถึงความเกี่ยวข้องของ กอ.รมน. กับการดำเนินการต่อผู้เห็นต่าง พล.ท.นรธิป โพยนอก ตอบกลับชัดเจนว่า “ผมพูดส่วนตัว ถ้าเป็นผมไม่ปล่อยให้รอดหรอก ถ้าผมทำนะ” ประโยคนี้ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงเจตนาที่แท้จริงอย่างกว้างขวาง

พล.ท.นรธิป โพยนอก ยังได้ออกมาชี้แจงกรณีตอบโต้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติ ที่อภิปรายว่าปัญหาชายแดนใต้ยังไม่จบ พล.ท.นรธิป โพยนอก ระบุว่าการแก้ปัญหาเริ่มมา 20 กว่าปีแล้ว สส.ทวี อยู่มากี่ปี เป็นมาทั้งเลขาธิการ ศอ.บต. อธิบดีดีเอสไอ และรัฐมนตรี ก็ยังแก้ไม่จบ

พล.ท.นรธิป โพยนอก ขยายความเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่แก้ปัญหาไม่จบเพราะมัวแต่แก้ที่ปลายเหตุ ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคือโรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนตาดีกาที่มีการบ่มเพาะคำสอน พล.ท.นรธิป โพยนอก เรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการลงมาช่วยดูแลโรงเรียนเหล่านี้ และทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การเมืองและความมั่นคงชายแดนใต้ได้ทางเว็บไซต์ข่าวของเราอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

Back to top button