เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน
เปิดเงื่อนไขสินเชื่อ “รถเก่าแลก EV” ออมสินจัดซอฟต์โลน 5 พันล้าน กู้สูงสุด 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยไม่เกิน 10% จำกัด 2 หมื่นสิทธิ์
กระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อปรับตัวเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและวิกฤตราคาพลังงาน โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ผ่านธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนำรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปคันเก่ามาแลกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รถยนต์ไฮบริด และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
จำกัดสิทธิ์ 2 หมื่นคัน กู้สูงสุด 2 ล้านบาท
โครงการสินเชื่อรถเก่าแลก EV คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในรูปแบบมาก่อนได้ก่อน โดยจำกัดจำนวนไว้ที่ 10,000 – 20,000 คันทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการขอกู้สินเชื่อได้ดังนี้
- คุณสมบัติผู้กู้: ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีความต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การซื้อยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
- วงเงินสินเชื่อ: อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย (ต่อ 1 สถาบันการเงิน)
- ระยะเวลาโครงการ: กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี
- ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อ: เปิดรับคำขอสินเชื่อจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2570 หรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดลง
โครงการนี้ใช้วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท ซึ่งถูกจัดสรรมาจากวงเงินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) GSB พลิกฟื้นธุรกิจไทย มูลค่ารวม 100,000 ล้านบาท รูปแบบการดำเนินงาน ธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Banks) ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.01% ต่อปี
จากนั้นสถาบันการเงินและ Non-Banks จะนำเงินไปปล่อยสินเชื่อต่อให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยถูกกำหนดเงื่อนไขว่าต้องคิดอัตราดอกเบี้ยกับประชาชนไม่เกิน 10% ต่อปี (Effective Rate) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้กู้แต่ละราย เช่น จำนวนเงินดาวน์ ระยะเวลาการผ่อนชำระ และหลักประกัน
วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือการสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง การขนส่ง และหันมาใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากการสนับสนุนสินเชื่อเปลี่ยนรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าแล้ว โครงการนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้สินเชื่อเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซลาร์เซลล์อีกด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท
- แกร็บ เผยยอดคนขับใช้ EV ทะลุ 3 หมื่นคัน เร่งเครื่องโครงการ Grab EV ฝ่าวิกฤตน้ำมันพุ่ง
- เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: