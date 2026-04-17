เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 14:43 น.
เปิดเงื่อนไขสินเชื่อ “รถเก่าแลก EV” ออมสินจัดซอฟต์โลน 5 พันล้าน กู้สูงสุด 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยไม่เกิน 10% จำกัด 2 หมื่นสิทธิ์

กระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อปรับตัวเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและวิกฤตราคาพลังงาน โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ผ่านธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนำรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปคันเก่ามาแลกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รถยนต์ไฮบริด และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

จำกัดสิทธิ์ 2 หมื่นคัน กู้สูงสุด 2 ล้านบาท

โครงการสินเชื่อรถเก่าแลก EV คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในรูปแบบมาก่อนได้ก่อน โดยจำกัดจำนวนไว้ที่ 10,000 – 20,000 คันทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการขอกู้สินเชื่อได้ดังนี้

  • คุณสมบัติผู้กู้: ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีความต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การซื้อยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
  • วงเงินสินเชื่อ: อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย (ต่อ 1 สถาบันการเงิน)
  • ระยะเวลาโครงการ: กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี
  • ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อ: เปิดรับคำขอสินเชื่อจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2570 หรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดลง

โครงการนี้ใช้วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท ซึ่งถูกจัดสรรมาจากวงเงินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) GSB พลิกฟื้นธุรกิจไทย มูลค่ารวม 100,000 ล้านบาท รูปแบบการดำเนินงาน ธนาคารออมสินจะปล่อยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Banks) ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.01% ต่อปี

จากนั้นสถาบันการเงินและ Non-Banks จะนำเงินไปปล่อยสินเชื่อต่อให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยถูกกำหนดเงื่อนไขว่าต้องคิดอัตราดอกเบี้ยกับประชาชนไม่เกิน 10% ต่อปี (Effective Rate) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้กู้แต่ละราย เช่น จำนวนเงินดาวน์ ระยะเวลาการผ่อนชำระ และหลักประกัน

วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือการสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง การขนส่ง และหันมาใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากการสนับสนุนสินเชื่อเปลี่ยนรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าแล้ว โครงการนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้สินเชื่อเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซลาร์เซลล์อีกด้วย

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สี จิ้นผิง ประณาม สหรัฐ ใช้กฎหมู่ ปิดช่องแคบฮอร์มุซ เตือนอย่าล้ำเส้น

26 วินาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่เสียชีวิต บันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ ข่าวการเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องสินสอด ณเดชน์-ญาญ่า จัดเต็มทองคำแท่ง-เงินสดกองเป็นปึก สมเกียรติคู่รักซุปตาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมา ลดโทษจำคุก &quot;ออง ซาน ซูจี&quot; 4 ปีครึ่ง จาก 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน ข่าวต่างประเทศ

เมียนมา ลดโทษจำคุก “ออง ซาน ซูจี” 1 ใน 6 จากทั้งหมด 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก ข่าว

แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เพี้ยน! รมว.สาธารณสุขสหรัฐฯ เคยตัดอวัยวะเพศศพแรคคูน อ้างเอาไปศึกษา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “หนุ่ม ซันตาน่า” เสียชีวิตกะทันหัน ปิดตำนานอดีตคนคุกผู้สร้างบทเรียนสอนใจวัยรุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อน้องทับทิม ถึงกับพูดไม่ออก เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย ข่าว

พ่อน้องทับทิม รับไม่ได้ เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอวรงค์ ออกโรงแฉ ขบวนการโกงน้ำมันชาติ ดีเซลหายปริศนากว่า 700 ล้านลิตร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน ข่าว

หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” พาทัวร์เปิดขายอาหารในสภาวันแรก หารือลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยประหยัด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นินจา วสันต์พรรษ ช่างภาพนางงาม เสียชีวิต ข่าว

อาลัย ช่างภาพนางงามมือทอง จากไปกะทันหัน สุดเศร้า สูญเสียทีมงานคุณภาพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอย ปกรณ์ เจอโรคจิตทักแชตคุกคาม “ขอดมรักแร้” เจ้าตัวตอบกลับทันควัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ผลิตผงชูรสปลอม-ผงปรุงรสปลอม ยี่ห้อดัง ส่งขายหลายพื้นที่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” ยื่นฟ้อง “บิ๊กเต่า” คดีหมิ่นประมาทปมตบลูกน้อง ศาลนัดไต่สวน 20 ก.ค.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบตัวแล้ว 2 กะเทยรุมล็อคตัวดูดคอหนุ่มขณะเล่นสงกรานต์ เร่งตามตัวอีกคน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท เศรษฐกิจ

เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านช่วย &quot;น้องบุญรอด&quot; ลูกหมูป่าพลัดหลง หวิดโดนย่างสด หนีตายไฟป่าเชียงดาว ข่าว

ชาวบ้านช่วย “น้องบุญรอด” ลูกหมูป่าพลัดหลงแม่ หนีตายไฟป่า หวิดโดนย่างสด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไปกันใหญ่! ชาวเน็ตอ้าง อยุธยา-ลพบุรี เคยเป็นของเขมร ชี้สยามเข้ามาตอนอ่อนแอ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจสอบปากคำ เด็ก 15 เหยื่อทหารหื่น ไม่ปักใจเชื่อว่าไม่มีผู้ร่วมก่อเหตุ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สี จิ้นผิง ประณาม สหรัฐ ใช้กฎหมู่ ปิดช่องแคบฮอร์มุซ เตือนอย่าล้ำเส้น

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
ภาพล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี

ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่เสียชีวิต

สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
Back to top button