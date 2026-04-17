เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท

เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาท เริ่ม 17 เม.ย. 69 หลังน้ำมันดีเซลพุ่งลิตรละ 42.90 บาท รวมปรับราคาขึ้นแล้ว 6 บาท
ผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบต้องเตรียมเศษเหรียญเพิ่ม เมื่อนายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ออกมาประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเป็นทางการในวันที่ 17 เมษายน 2569 การปรับราคาในครั้งนี้ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ปรับเพิ่มขึ้น ระยะละ 1 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ปรับราคาค่าโดยสารเริ่มต้นขึ้นมาอยู่ที่ 17 บาท และค่าโดยสารปลายทางปรับขึ้นมาที่ 27 บาท
หากย้อนกลับไปดูสถิติตั้งแต่เริ่มเกิดวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันทั่วโลก จะพบว่าเรือคลองแสนแสบมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคามาแล้วหลายระลอก รวมเป็นยอดการปรับขึ้นถึง 6 บาท
อ้างอิงจาก : ข่าวสด
