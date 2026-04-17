การเงินเศรษฐกิจ

เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 11:58 น.
80
เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาท เริ่ม 17 เม.ย. 69 หลังน้ำมันดีเซลพุ่งลิตรละ 42.90 บาท รวมปรับราคาขึ้นแล้ว 6 บาท

ผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบต้องเตรียมเศษเหรียญเพิ่ม เมื่อนายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ออกมาประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเป็นทางการในวันที่ 17 เมษายน 2569 การปรับราคาในครั้งนี้ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ปรับเพิ่มขึ้น ระยะละ 1 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ปรับราคาค่าโดยสารเริ่มต้นขึ้นมาอยู่ที่ 17 บาท และค่าโดยสารปลายทางปรับขึ้นมาที่ 27 บาท

หากย้อนกลับไปดูสถิติตั้งแต่เริ่มเกิดวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันทั่วโลก จะพบว่าเรือคลองแสนแสบมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคามาแล้วหลายระลอก รวมเป็นยอดการปรับขึ้นถึง 6 บาท

อ้างอิงจาก : ข่าวสด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

80
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

